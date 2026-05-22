Энн Хэтэуэй прокомментировала слухи о подтяжке лица

Энн Хэтэуэй прокомментировала слухи о пластике лица после обсуждений ее внешности на недавних красных дорожках. Актриса призналась в интервью Elle, что обычно предпочла бы не реагировать на подобные разговоры, однако в этот раз спекуляции стали слишком заметными и начали отвлекать внимание от ее работы и образов.

Поводом для разговора стало видео, который Хэтэуэй опубликовала в соцсетях после церемонии "Оскар". В ролике актриса показала прием своего стилиста Орландо Питы: возле висков ей заплетают две тонкие скрытые косички, затем их оттягивают назад и фиксируют. За счет этого лицо визуально выглядит более подтянутым, а взгляд становится чуть более открытым и свежим. Именно этот эффект некоторые пользователи приняли за результат хирургического вмешательства.

"Люди ведь предполагают, что речь идет о серьезном медицинском вмешательстве. Я хотела показать: нет, я не проходила через серьезную медицинскую процедуру. Это всего лишь две косички", – сказала звезда фильма "Дьявол носит Prada".





При этом Хэтэуэй не стала высказаться резко против пластики. Актриса допустила, что когда-нибудь в будущем может решиться на подтяжку лица, если сама этого захочет.

В интервью актриса также призналась, что раньше могла бы переживать из-за таких слухов гораздо болезненнее. Энн Хэтэуэй вспомнила, что в молодости была более тревожной и строже относилась к себе. Сейчас она старается спокойнее воспринимать внимание публики и меньше поддаваться панике, хотя полностью оградиться от интернет-обсуждений, по ее словам, невозможно.