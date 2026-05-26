Клео.ру подвел итоги народного голосования за лучшие клиники дерматологии в Москве. Опрос проходил на сайте издания и в Telegram-канале с 17 по 27 мая 2026 года. За это время своим мнением поделились более двух тысяч человек.

Дерматология остается одним из самых востребованных направлений медицины: состояние кожи часто связано с общим здоровьем организма. Кожа является самым большим органом человеческого тела, поэтому своевременное обращение к специалисту, качественная диагностика и грамотное лечение имеют особое значение.

Редакция Клео.ру подготовила подборку московских клиник, которые уже пользуются доверием пациентов и имеют устойчивую репутацию на рынке медицинских услуг. Участникам голосования предложили выбрать медицинские центры, которые, по их мнению, заслуживают внимания благодаря профессиональному подходу, безопасности процедур и эффективности работы специалистов.

По итогам опроса определились три лидера народного рейтинга.

1 место – Многопрофильный медицинский холдинг "СМ Клиника"

2 место – Сеть многопрофильных медицинских центров "Семейная клиника"

3 место – Сеть медицинских центров "Клиника Фомина"

Формат народного рейтинга позволяет учитывать реальный опыт аудитории. Для многих читателей выбор клиники связан не только с перечнем услуг, но и с доверием к врачам, уровнем сервиса, комфортом приема и внимательным отношением к пациенту.

