Fendi показал круизную коллекцию Resort 2027 Марии Грации Кьюри

Мария Грация Кьюри представила первую круизную коллекцию для Fendi после перехода в римский модный дом. Resort 2027 обозначила новый этап в ее работе с наследием бренда. Дизайнер обратилась к практичному гардеробу, архивным материалам и идее вещей, которые могут свободно переходить из мужского шкафа в женский.





Основным материалом коллекции оказался пергамент – фактура, исторически связанная с дорожными аксессуарами Fendi. Кьюри перенесла этот код в обновленную версию сумки Baguette, сделав материал мягче и пригоднее для повседневного использования. В лукбуке аксессуары занимают заметное место: крупные сумки с логотипом, модели с анималистичными вставками, бахромой, заклепками и жесткой геометрией поддерживают общий сдержанный тон коллекции.





Палитра строится вокруг нейтральных оттенков: пергаментного, кремового, бежевого, черного и коричневого. Иногда эту основу нарушают металлик, синий и красный. В коллекции особенно выделяются песочные тренчи, широкие брюки, строгие рубашки, кожаные вещи, платья-комбинации с тонкими бретелями и черные образы с кружевными вставками. Вечерняя часть выглядит лаконично: длинные платья с прямым силуэтом напоминают о 1920-х, но поданы без ретро-театральности.





Кьюри продолжает развивать идею общего гардероба. Многие образы в лукбуке сняты парами: женские и мужские модели находятся в одном кадре, а вещи перекликаются по цвету, крою и фактуре. Вместо радикального эксперимента дизайнер предлагает вполне жизненный подход: пальто, рубашки, костюмы, кожаные брюки и трикотаж могут работать вне жесткого деления по полу.





В основе коллекции – прямые линии, функциональный крой и внимание к комфорту. Этот подход связан с историей самого модного дома. Fendi основали женщины, которые работали, вели активную социальную жизнь и нуждались в одежде, удобной на протяжении всего дня. Поэтому в круизной линии появились строгие костюмы, платья миди, пальто с четкой посадкой, плиссированные юбки, меховые жилеты и утилитарные детали.





Мех, один из базовых кодов Fendi, тоже получил место в коллекции. Он появляется в жакетах, отделке воротников, обуви и сумках. Вместе с кожей, кружевом, сеткой и металлизированными тканями он добавляет линии чувственность, о которой Мария Грация Кьюри говорит как о важной части ДНК бренда.