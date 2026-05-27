Дерматолог Галина Амосова: "Замена санскрина тональным кремом – главная ошибка, ведущая к пигментации"

Лето близко, и вопрос защиты от солнца становится главным в ежедневной рутине. Многие упрощают себе жизнь: вместо отдельного крема с SPF наносят тональное средство с пометкой "защита" на флаконе. Это кажется логичным: использовать один продукт вместо двух. Но, как говорит эксперт, эта логика ведет прямиком к пигментным пятнам.

Мы поговорили с врачом-дерматовенерологом, косметологом, экспертом Icon Skin Галиной Владимировной Амосовой и выяснили, почему тональный крем не заменит санскрин, сколько SPF на самом деле остается на лице после нанесения тона и как правильно выстроить защиту, чтобы не испортить ни кожу, ни макияж.





– Может ли тональный крем с SPF заменить санскрин?

– Нет. И это самый короткий и честный ответ. Тональный крем – это декоративное средство, санскрин – уходовое. Замена санскрина тоном – главная ошибка, ведущая к пигментации.

– Почему лучше использовать SPF отдельно, даже если он есть в тональном средстве?

– Есть несколько ключевых причин. Во-первых, любой продукт мононаправленного действия будет более активным, чем многозадачный. В одном миллилитре тонального крема нужно уместить и пигменты, и компоненты для сияния, и увлажнение, и солнцезащитные фильтры. Последних в итоге будет в разы меньше, чем в обычном санскрине. Во-вторых, количество. Чтобы получить защиту, заявленную на упаковке, нужно нанести примерно 1,25 мл крема на лицо. Попробуйте нанести столько тона – и вы превратите лицо в маску. В-третьих, мы наносим тон неравномерно: растушевываем, пропускаем зоны у глаз, линию роста волос и шею. Санскрин же должен создавать сплошную ровную пленку. И наконец, стабильность. Санскрин создан, чтобы держать равномерный слой фильтров. Тональный крем содержит пигменты, силиконы и масла, которые эту структуру нарушают, создавая бреши в защите.





– Насколько реальна защита, заявленная на упаковке тонального средства?

– Реальна только в лабораторных условиях при нанесении эталонного количества – тех самых 2 мг на 1 см². В реальной жизни при обычном нанесении вы получаете в лучшем случае SPF 5-10, даже если на флаконе написано 30. Защита от UVA-лучей, которые как раз отвечают за пигментацию и старение, падает еще сильнее.

– Есть ли разница между SPF в тональном креме, BB-креме, кушоне и пудре?

– С точки зрения физики – разницы нет, фильтры те же. Разница в форме выпуска и, как следствие, в психологии нанесения. Тональный или BB-крем можно хотя бы попытаться нанести ближе к необходимому количеству. Тональный кушон наносится экстремально тонким слоем – реальная защита там стремится к нулю, это ловушка. А с пудрой все еще сложнее: чтобы получить SPF 50, вам пришлось бы нанести ее слоем в несколько миллиметров, буквально осыпающимся с лица. Это невозможно. Пудру хорошо использовать только для обновления основной кремовой защиты.





– Какие фильтры чаще всего используются в декоративной косметике с SPF?

– Производители вынуждены балансировать между защитой, текстурой и прозрачностью. Чаще всего используют стабильные комбинации современных химических фильтров. Они не дают белого следа и позволяют делать легкие текстуры. Физические фильтры – диоксид титана и оксид цинка – дают тот самый белый след на фото со вспышкой и могут сушить кожу, но реже вызывают раздражение. В тональных средствах их используют в микро– или нано-форме, чтобы избежать плотного белого покрытия.