Дерматолог Галина Амосова: "Замена санскрина тональным кремом – главная ошибка, ведущая к пигментации"

Клео.ру поговорил с экспертом о главном заблуждении в солнечный сезон
Лето близко, и вопрос защиты от солнца становится главным в ежедневной рутине. Многие упрощают себе жизнь: вместо отдельного крема с SPF наносят тональное средство с пометкой "защита" на флаконе. Это кажется логичным: использовать один продукт вместо двух. Но, как говорит эксперт, эта логика ведет прямиком к пигментным пятнам.
Мы поговорили с врачом-дерматовенерологом, косметологом, экспертом Icon Skin Галиной Владимировной Амосовой и выяснили, почему тональный крем не заменит санскрин, сколько SPF на самом деле остается на лице после нанесения тона и как правильно выстроить защиту, чтобы не испортить ни кожу, ни макияж.
– Может ли тональный крем с SPF заменить санскрин?
– Нет. И это самый короткий и честный ответ. Тональный крем – это декоративное средство, санскрин – уходовое. Замена санскрина тоном – главная ошибка, ведущая к пигментации.
– Почему лучше использовать SPF отдельно, даже если он есть в тональном средстве?
– Есть несколько ключевых причин. Во-первых, любой продукт мононаправленного действия будет более активным, чем многозадачный. В одном миллилитре тонального крема нужно уместить и пигменты, и компоненты для сияния, и увлажнение, и солнцезащитные фильтры. Последних в итоге будет в разы меньше, чем в обычном санскрине. Во-вторых, количество. Чтобы получить защиту, заявленную на упаковке, нужно нанести примерно 1,25 мл крема на лицо. Попробуйте нанести столько тона – и вы превратите лицо в маску. В-третьих, мы наносим тон неравномерно: растушевываем, пропускаем зоны у глаз, линию роста волос и шею. Санскрин же должен создавать сплошную ровную пленку. И наконец, стабильность. Санскрин создан, чтобы держать равномерный слой фильтров. Тональный крем содержит пигменты, силиконы и масла, которые эту структуру нарушают, создавая бреши в защите.
– Насколько реальна защита, заявленная на упаковке тонального средства?
– Реальна только в лабораторных условиях при нанесении эталонного количества – тех самых 2 мг на 1 см². В реальной жизни при обычном нанесении вы получаете в лучшем случае SPF 5-10, даже если на флаконе написано 30. Защита от UVA-лучей, которые как раз отвечают за пигментацию и старение, падает еще сильнее.
– Есть ли разница между SPF в тональном креме, BB-креме, кушоне и пудре?
– С точки зрения физики – разницы нет, фильтры те же. Разница в форме выпуска и, как следствие, в психологии нанесения. Тональный или BB-крем можно хотя бы попытаться нанести ближе к необходимому количеству. Тональный кушон наносится экстремально тонким слоем – реальная защита там стремится к нулю, это ловушка. А с пудрой все еще сложнее: чтобы получить SPF 50, вам пришлось бы нанести ее слоем в несколько миллиметров, буквально осыпающимся с лица. Это невозможно. Пудру хорошо использовать только для обновления основной кремовой защиты.
– Какие фильтры чаще всего используются в декоративной косметике с SPF?
– Производители вынуждены балансировать между защитой, текстурой и прозрачностью. Чаще всего используют стабильные комбинации современных химических фильтров. Они не дают белого следа и позволяют делать легкие текстуры. Физические фильтры – диоксид титана и оксид цинка – дают тот самый белый след на фото со вспышкой и могут сушить кожу, но реже вызывают раздражение. В тональных средствах их используют в микро– или нано-форме, чтобы избежать плотного белого покрытия.
– Какие ошибки люди чаще всего совершают при использовании тональных средств с SPF?
– Делают тон единственной защитой. Наносят микроскопическую дозу. Надеются на SPF в кушоне или пудре. Забывают нанести защиту на шею, уши и веки. Пытаются обновить защиту, нанося новый слой тона поверх старого, в то время как между слоями уже скопилась грязь и пыль с улицы. Еще одна большая ошибка, которая ведет к последующей нелюбви к санскринам, – отсутствие адекватного вечернего очищения. Солнцезащиту и тон с SPF важно смывать двухфазным гидрофильным очищением. Обычная пенка жирорастворимые водостойкие фильтры не растворит, что приводит к забитым порам и воспалениям.
– Как правильно обновлять защиту от солнца поверх тонального крема?
– Это больная тема, потому что идеального решения нет. Приемлемые варианты: стик-санскрин – аккуратно, похлопывающими движениями пройтись по выступающим зонам (лоб, скулы, нос), не размазывать. Спрей-санскрин – распылить обильно, дать высохнуть, ищите спреи с фиксирующими макияж свойствами. Пудра с SPF – наиболее удобный способ поправить макияж без риска все размазать. Полноценную защиту это не восстановит, но это лучше, чем ничего.
– Можно ли комбинировать обычный санскрин и тональное средство с SPF?
– Даже нужно. Это и есть идеальная схема. Вы наносите надежный, проверенный санскрин в правильном количестве (1,25 мл на лицо) как основу. Даете ему впитаться 10-15 минут. А затем поверх наносите декоративное средство с SPF – просто как вишенку на торте, не пытаясь размазывать и втирать его, чтобы не повредить защитную пленку санскрина.
– Усиливается ли защита, если использовать сразу несколько средств с SPF?
– Нет, уровни SPF не суммируются (SPF 30 + SPF 15 ≠ SPF 45). Вы будете защищены на максимуме из нанесенных средств, при условии, что нижележащий слой был нанесен в правильном количестве и не нарушен последующими. Второй слой может лишь заполнить случайные пропуски, но не поднять общий фактор защиты.
– Как правильно выстроить дневную бьюти-рутину летом: уход, SPF и макияж?
– Идеальная многослойная схема для города:
1. Очищение: деликатная пенка или гель.
2. Тонизация – возвращаем коже рН и увлажнение после очищения с помощью тонера или тоника без масел.
3. Антиоксидантная сыворотка (с витамином С, ресвератролом, ниацинамидом). Это в 2-3 раза усилит защиту от окислительного стресса.
4. Основной санскрин – ваш главный защитник. Нанесите обильно (правило двух или одного пальцев – как рекомендует производитель), равномерно, на лицо, шею, уши. Дайте ему 10-15 минут на усадку и образование стойкой пленки. Это критически важно.
5. Макияж: легкий тон, консилер, BB-крем – наносите аккуратно, похлопывающими или скользящими движениями, не втирая и не смещая слой санскрина.
6. Финиш: пудра с SPF – для матирования и дополнительного бонуса к защите.
Помните: вечернее очищение при таком дневном уходе всегда многоступенчатое и должно начинаться с растворения стойких структур – гидрофильным маслом или другим двухфазным средством. Потом нужно умыться с пенкой или гелей, и пару раз в неделю использовать энзимная пудра.
В целом, тональный крем с SPF – это макияж с приятным защитным бонусом, но он никогда не справится с основной защитой. Ваш главный друг в борьбе со старением и пигментацией – отдельный и правильно нанесенный санскрин.