Прохор Шаляпин: "Если у кого-то жизнь не сложилась, или вы мало получаете, то не надо в этом одну Ольгу Бузову обвинять"

В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Майкл" режиссера Антуана Фукуа. Музыкальный байопик, посвященный королю поп-музыки Майклу Джексону, фанаты ждали долго и страстно, поэтому в первые выходные мирового проката фильм собрал кассу в 217 млн долларов.

В Москве Майкл Джексон, кстати, тоже бывал – дважды. Впервые звезда мировой сцены приехала в столицу России в сентябре 1993 года, и его гастроли обошлись организаторам в миллион долларов, а концерт прошел на открытой площадке Большой спортивной арены "Лужники" под проливным дождем. Во второй раз Джексон выступил в Москве на стадионе "Динамо" 17 сентября 1996 года.

Для светской премьеры байопика российские селебрити постарались одеться в стиле Майкла. А певец, музыкант и телеведущий Прохор Шаляпин, наоборот, решил сохранить свой стиль, без отсылок к поп-королю. На дорожке он появился в дуэте с миловидной 17-летней девушкой, оказавшейся дочерью певца Витаса. Прохор активно представлял спутницу журналистам и с удовольствием промывал косточки своим коллегам.

– Прохор, вы с неожиданно юной спутницей сегодня!

– Знакомьтесь: Алла Грачева собственной персоной, дочка Витаса. У нас планируется совместная песня, так что скоро вы все услышите. Надо же как-то приобщаться к молодежи, чтобы попасть в мировые чарты. Вот да, тоже хочу стать такой же мировой звездой, как папа Аллы, тоже хочу прорваться. Витас да группа "Тату" – собственно, они только и вырвались в свое время, остальные мимо сада пролетели, извините.

– Мы сегодня на фильме, посвященному великому Майклу. А ваше отношение к нему можно узнать?

– Он навсегда останется культовым музыкантом всех времен и народов, легендой, окутанной тайнами. Я, кстати, когда был в Лос-Анджелесе, пришел на могилу Майкла Джексона, но меня не пропустили. Оказалось, что у него склеп, в который допускают только родственников – никаких посторонних. Пытался пройти, очень хотел, но – увы.

А к Мэрилин Монро я попал, даже два раза к ее могиле приходил. Мне кажется, что могила Майкла, наверное, единственная в мире, окутанная такой тайной. В любом случае, мне очень интересно посмотреть этот фильм, в котором главную роль, кстати, исполнил племянник певца, сын его старшего брата Джаафар Джексон. Говорят, что он внешне весьма даже похож.

– Вы сегодня в такой интересной рубашке. А какая самая любимая вещь в вашем гардеробе?

– Ой, у меня так много одежды, которую я вообще никогда не надевал. Не знаю, зачем все висит в таких количествах. И если даже мой самый дорогой наряд стоит несколько миллионов, я за вещи не цепляюсь, предпочитаю в повседневной жизни выглядеть неприметно.

Вот знаете, когда кто-то из нас умирает, то все это добро на свалку потом сносится. Так что, друзья, носите все, что есть, не берегите и на потом не откладывайте, и тратьте деньги на себя – я так делаю и вам советую.

– Прохор, а как вы, например, относитесь к скандальной истории с Линдой и Максимом Фадеевым? Конфликту, переросшему в судебное разбирательство по делу о мошенничестве?

– Конечно, влезать в чужие скандалы – дело неблагодарное, я и не хочу. Потому как мы не знаем подробностей всех. И на чью-то сторону становиться? Максим и Линда – оба очень талантливые, и скандалы их не красят. Я помню, как был на концерте Линды в далеком 1998 году (Аллочки еще и на свете не было). Хочу призвать их не ругаться. Не все решают деньги в этом мире – пожалуйста, не портите о себе мнение!

– А как вы относитесь к тому, что в последнее время главные роли в фильмах и спектаклях достаются одним и тем же звездам?

– Ну и пусть достаются. Кологривый, Борисов... ну и я, что лукавить (смеется). Вот, Алла тоже вполне Офелию может сыграть. Она добрая и красивая. И спеть мы можем и в кино, и в сериале. Пусть и нас зовут, мы не против! И Бузова в театре – тоже очень хорошо!

Я так другим артистам скажу: если у кого-то жизнь не сложилась, или вы мало получаете, то не надо в этом одну Ольгу Бузову обвинять. Она тут не причем. Не нравится – не смотрите.

– Скажите, а какие бы вы фильмы посоветовали сейчас людям смотреть?

– Про любовь! Ну реально смотрите комедии, хорошие добрые фильмы, и не включайте все эти ужастики и кошмары. Ну не надо вот это все. А из детективов, то по Агате Кристи: Мисс Марпл, Эркюль Пуаро – просто прекрасно! Это советую!