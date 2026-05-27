Болезнь в первые дни отпуска: почему она появляется и что делать

Такая ситуация происходит достаточно часто: впервые феномен стали исследовать нидерландские психологи еще в начале 2000-х и даже дали ему отдельное название – болезнь выходного дня. Результаты показали, что чаще с таким состоянием сталкиваются люди с высоким уровнем стресса и ответственности, которым сложно полностью отключиться от работы даже в отпуске. По данным IU International University, 71,9% работников хотя бы раз заболевали в отпуске, а с каждым пятым это происходит регулярно. Разбираемся, почему организм может "сломаться", как только вы расслабились, какие симптомы характерны для болезни выходного дня и что помогает снизить риски.

Главная причина – стресс

Основная причина – в работе нервной системы. Если у человека постоянно очень высокая нагрузка, его организм находится в состоянии мобилизации: повышается уровень кортизола и адреналина, меняется иммунный ответ, а некоторые воспалительные процессы и симптомы могут временно подавляться.

В результате во время сложного проекта, дедлайна или напряженного периода на работе вы держитесь, а заболеваете после его окончания.

Когда стресс резко снижается, организм переходит из режима постоянной готовности в режим восстановления. Специалисты называют это своеобразным "откатом" нервной системы. В этот момент накопленная усталость становится более заметной, а вирусы или воспалительные процессы, которые организм какое-то время сдерживал, могут проявиться сильнее.

Ситуацию усугубляет то, что организм часто истощен: многие мало спят, работают без выходных и пытаются закончить все задачи перед поездкой. В результате отпуск становится не началом восстановления, а моментом, когда организм наконец перестает компенсировать перегрузку.





Основные симптомы

Симптомы могут пройти за 1–2 дня, но у некоторых сохраняются почти на весь отпуск. Если симптомы очень выраженные и не проходят долгое время, это может быть вирус – обратитесь к врачу.

Слабость и ощущение разбитости;

головная боль;

насморк, боль в горле;

повышенная температура;

сильная усталость;

сонливость;

проблемы со сном;

мышечное напряжение;

расстройство ЖКТ;

ощущение, что нет сил отдыхать.

Что повышает риски

Главные факторы – хронический стресс и отсутствие полноценного восстановления. Но есть и другие привычки, из-за которых вероятность заболеть в отпуске повышается.





Недосып перед отпуском

Перед поездкой усталость может стать еще больше: попытки закончить рабочие задачи ночью, потом собирать вещи в последний момент и ноль сна перед дорогой. Недосып напрямую влияет на иммунитет и способность организма справляться с нагрузкой.

Резкая смена режима

В отпуске одновременно меняются питание, сон, уровень активности, климат и часовой пояс. Для организма это тоже стресс, особенно если переход слишком резкий, например кардинальная смена климата или часовых поясов.

Вы не переключаетесь

Если человек продолжает отвечать на рабочие сообщения и проверять почту даже на отдыхе, нервная система не успевает полноценно восстановиться.

Перфекционизм и трудоголизм

Исследования показывают, что болезнь выходного дня чаще встречается у людей, которым сложно отдыхать без чувства вины.

Что помогает снизить риски

Не работайте на пределе до последнего дня перед поездкой;

по возможности оставляйте несколько дней между работой и отъездом;

наладьте режим сна;

не перегружайте первые дни отпуска активностями;

не пытайтесь сделать отпуск идеальным и успеть все.





Как быстрее восстановиться

Если симптомы все же появились, главный совет – не пытаться перетерпеть состояние, продолжая купаться и ходить на экскурсии. Намного эффективнее отдохнуть несколько дней и вернуться к активностям.

Что помогает