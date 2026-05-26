Голову не напечет: 6 небанальных аксессуаров для стильного лета

Когда столбик термометра уверенно ползет вверх, головной убор становится необходимостью. Благо сегодня этот аксессуар не просто защищает от солнца, а является быстрым способом "докрутить" образ до журнального уровня. В этом сезоне мы ищем баланс между комфортом и эстетикой, выбирая фактуры, которые хочется рассматривать. Клео.ру собрал шесть аксессуаров (от викторианского кружева до восточных мотивов), которые сделают это лето стильным.

Вязаные вещи летом – это отдельный вид удовольствия, особенно когда они выполнены в технике кроше. Такая косынка на завязках кажется невесомой: благодаря ажурному плетению она отлично пропускает воздух, позволяя чувствовать себя комфортно даже в самый разгар дня. Это максимально универсальный аксессуар, который добавляет в аутфит нотки романтики и мягкого ретро. Она одинаково удачно смотрится и с летящими платьями, и с расслабленными льняными костюмами, привнося в городской ритм капельку загородного спокойствия.

Для тех, кому близка эстетика "Грозового перевала" и интеллектуальная мода, находкой станет ажурная косынка-шаль. Нежное кружево в бежевом оттенке выглядит как винтажный артефакт. Этот аксессуар дает полную свободу для экспериментов: его можно повязать как классическую бандану, накинуть на плечи в духе викторианских героинь или использовать в качестве акцентного пояса. Это идеальный выбор для создания хрупкого, но при этом глубокого и запоминающегося образа.

Классика, в которой живет дух Лазурного берега и легкий морской бриз. Но за лаконичной соломкой и золотистой монограммой Кассандра стоит история бунта. Ив Сен-Лоран никогда не играл по правилам: он одевал женщин в смокинги и смешивал высокую моду с искусством. Эта панама – продолжение его философии. Она выглядит дорого, но при этом дерзко, напоминая, что настоящая роскошь – это быть собой, будь вы на палубе яхты или на оживленной городской улице.

Если романтика и кружева – не ваш путь, выбирайте старую добрую бейсболку, но в экстремальном прочтении. Модель от MSGM из чистого хлопка с принтом под питона – тот самый анималистичный тренд сезона, который добавит акцента любому образу.

Если панамы в их классическом виде кажутся слишком массивными, стоит присмотреться к ажурным моделям из мягкой пряжи. Эта панама, напоминающая изящную шляпку-клош, – воплощение легкости. Она практически не ощущается на голове, а через крупные петли плетения красиво пробиваются пряди волос. Такой аксессуар идеально впишется в пляжный лук с полупрозрачным платьем или станет необычным дополнением к простому льняному топу, создавая расслабленный летний образ.

Бывают вещи, которые моментально меняют самоощущение, и тюрбан – как раз из таких. Российскому бренду Level Pro удалось сделать этот непростой аксессуар по-настоящему понятным и удобным: вам не нужно ничего завязывать или крутить, крой уже продуман так, чтобы он сел идеально с первой секунды. Благодаря натуральным тканям в нем комфортно даже под палящим солнцем, а внимание к деталям и ручная работа с лекалами делают его ценным артефактом в гардеробе. Это идеальный способ добавить в будни немного загадочности, оставаясь верной своему комфорту.