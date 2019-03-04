Александр Пряников. Сколько стоила красота шоумена

Представляем традиционный для проекта «Красота на Миллион» итоговый отчет о процедурах и стоимости преображения Александра Пряникова.

Бюджет апгрейда внешности шоумена превысил сумму в 3 000 000 рублей. Пока это является абсолютным рекордом проекта за все пять сезонов!

Итак, что же вошло в эту сумму?

Во-первых, в клинике Reneo Александру Пряникову провели сложную процедуру пересадки волосяных фолликулов для увеличения густоты волос.

Помимо этого, специалисты разработали индивидуальную программу аппаратного лечения кожи головы и персонально для Александра изготовили линейку средств для домашнего ухода.

Параллельно с трихологами работали и косметологи клиники Evolution. Персонально для Александра Пряникова была разработана многоэтапная программа обновления внешности, куда вошли аппаратные и инъекционные методики.

Александру провели несколько сеансов омоложения кожи лица при помощи пикосекундного лазера PicoSure. Методика атравматичная и почти безболезненная, но дает прекрасный результат: подтягивает кожу, устраняет пигментацию, небольшие рубцы, улучшает цвет лица.

Прекрасным дополнением лазерному воздействию стали инъекционные методики: курс биоревитализации и плазмотерапии, инъекционного липолиза и однократное введение ботокса.

Немалый вклад в обновление внешности Александра внесли врачи стоматологической клиники доктора Шипкова. Здесь шоумен также прошел целый комплекс процедур.

Сначала – профессиональную гигиену полости рта, которая является обязательной перед имплантацией.

Далее врачи установили Александру несколько имплантов и специально для него изготовили прототипы постоянных коронок. Это новейшая методика, благодаря которой техники в последующем изготавливают индивидуальную коронку согласно анатомическим особенностям конкретного человека.

Заключительный этап стоматологического лечения – установка постоянной безметалловой коронки и профессиональная чистка зубов для полировки поверхности и устранения микроскопических неровностей.

Дополнительно Александр Пряников посетил диетолога Дарью Русакову, которая помогла ему составить персональную программу коррекции веса. И она сработала: к финалу проекта шоумен сбросил около 10 килограммов веса, стал заметно стройнее и подтянутей.

Также с Александром занимались инструкторы фитнес-клуба «Воздух», куда его пригласили на занятие кросс-фитом.

Наконец, финальный образ подготовили мастера студии красоты Ирсэн Казимировой (сделали стрижку, тонирование и коррекцию бровей), салон мужского костюма Costume Code и фотостудия БархушинЪ Loft (оказали помощь в проведении финальной фотосессии).

Над преображением Александра Пряникова работали:

Клиника Evolution – пикосекундное лазерное омоложение лица на аппарате PicoSure, плазмотерапия, биоревитализация, инъекционный липолиз, массаж лица, инъекции ботокса.

Стоматологическая клиника доктора Шипкова – профессиональная гигиена полости рта, имплантация зубов, установка временных и постоянных коронок, профилактические осмотры.

Клиника Reneo – трансплантация волосяных фолликулов, разработка персональной программы ухода для оздоровления кожи головы и волос.

Клиника «Питание и здоровье» – диагностика и выявление причин лишнего веса, разработка персональной программы коррекции веса.

Фитнес-клуб «Воздух» – занятия с персональным тренером по кросс-фиту, рекомендации для проведения тренировок в домашних условиях.

Студия красоты Ирсэн Казимировой – стрижка и тонирование волос, коррекция бровей.

Салон мужских костюмов Costume Code и студия БархушинЪ Loft – подготовка образа и помощь в проведении финальной фотосессии.

Общий бюджет преображения шоумена – более 3 000 000 рублей. На сегодняшний день это пока абсолютный рекорд за все годы существования проекта «Красота на Миллион».

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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