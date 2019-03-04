Александр Пряников. Сколько стоила красота шоумена
Представляем традиционный для проекта «Красота на Миллион» итоговый отчет о процедурах и стоимости преображения Александра Пряникова.
Бюджет апгрейда внешности шоумена превысил сумму в 3 000 000 рублей. Пока это является абсолютным рекордом проекта за все пять сезонов!
Итак, что же вошло в эту сумму?
Во-первых, в клинике Reneo Александру Пряникову провели сложную процедуру пересадки волосяных фолликулов для увеличения густоты волос.
Помимо этого, специалисты разработали индивидуальную программу аппаратного лечения кожи головы и персонально для Александра изготовили линейку средств для домашнего ухода.
Параллельно с трихологами работали и косметологи клиники Evolution. Персонально для Александра Пряникова была разработана многоэтапная программа обновления внешности, куда вошли аппаратные и инъекционные методики.
Александру провели несколько сеансов омоложения кожи лица при помощи пикосекундного лазера PicoSure. Методика атравматичная и почти безболезненная, но дает прекрасный результат: подтягивает кожу, устраняет пигментацию, небольшие рубцы, улучшает цвет лица.
Прекрасным дополнением лазерному воздействию стали инъекционные методики: курс биоревитализации и плазмотерапии, инъекционного липолиза и однократное введение ботокса.
Немалый вклад в обновление внешности Александра внесли врачи стоматологической клиники доктора Шипкова. Здесь шоумен также прошел целый комплекс процедур.
Сначала – профессиональную гигиену полости рта, которая является обязательной перед имплантацией.
Далее врачи установили Александру несколько имплантов и специально для него изготовили прототипы постоянных коронок. Это новейшая методика, благодаря которой техники в последующем изготавливают индивидуальную коронку согласно анатомическим особенностям конкретного человека.
Заключительный этап стоматологического лечения – установка постоянной безметалловой коронки и профессиональная чистка зубов для полировки поверхности и устранения микроскопических неровностей.
Дополнительно Александр Пряников посетил диетолога Дарью Русакову, которая помогла ему составить персональную программу коррекции веса. И она сработала: к финалу проекта шоумен сбросил около 10 килограммов веса, стал заметно стройнее и подтянутей.
Также с Александром занимались инструкторы фитнес-клуба «Воздух», куда его пригласили на занятие кросс-фитом.
Наконец, финальный образ подготовили мастера студии красоты Ирсэн Казимировой (сделали стрижку, тонирование и коррекцию бровей), салон мужского костюма Costume Code и фотостудия БархушинЪ Loft (оказали помощь в проведении финальной фотосессии).
Над преображением Александра Пряникова работали:
Клиника Evolution – пикосекундное лазерное омоложение лица на аппарате PicoSure, плазмотерапия, биоревитализация, инъекционный липолиз, массаж лица, инъекции ботокса.
Стоматологическая клиника доктора Шипкова – профессиональная гигиена полости рта, имплантация зубов, установка временных и постоянных коронок, профилактические осмотры.
Клиника Reneo – трансплантация волосяных фолликулов, разработка персональной программы ухода для оздоровления кожи головы и волос.Клиника «Питание и здоровье» – диагностика и выявление причин лишнего веса, разработка персональной программы коррекции веса.
Фитнес-клуб «Воздух» – занятия с персональным тренером по кросс-фиту, рекомендации для проведения тренировок в домашних условиях.
Студия красоты Ирсэн Казимировой – стрижка и тонирование волос, коррекция бровей.
Салон мужских костюмов Costume Code и студия БархушинЪ Loft – подготовка образа и помощь в проведении финальной фотосессии.
Общий бюджет преображения шоумена – более 3 000 000 рублей. На сегодняшний день это пока абсолютный рекорд за все годы существования проекта «Красота на Миллион».
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Ваше мнение 3
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Blossom / 04.03.19 23:25Одна только трансплантация волос чело стоит. Бюджет вполне оправдан. Главное, что такая большая сумма потрачена не зря и есть результат!
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Кира / 04.03.19 22:12Я в шоке!!! 3 миллиона!!! Да за такие деньги неплохую квартиру можно купить в провинции. Вот это расценки в современном мире! Единицы смогли бы себе такое позволить.