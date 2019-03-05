Анжелика. Общий бюджет преображения

Пожалуй, самый популярный вопрос поклонников проекта «Красота на Миллион», который они задают в своих комментариях к публикации, — сколько стоят те или иные процедуры.

Отвечаем: бюджет преображения Анжелики составил 600 тысяч рублей. Сумма немаленькая, однако и работа проведена масштабная.

Путь Анжелики на проекте начался с консультации психолога Алены Пряник. Это традиционная и обязательная часть, которую проходят все участники.

Прежде чем приступить к основной фазе преображения, организаторы подготовили для Анжелики сразу несколько приятных сюрпризов. Первый – это полеты в аэродинамической трубе. Женщина о них слышала, однако даже не предполагала, насколько это утомительно, но, в то же время, интересно, захватывающе.

Далее – самое приятное для Анжелики. Занятие с хореографом в персонально арендованном зале. Пусть эта встреча была не совсем тем, что она хотела, но приятные эмоции она все-таки получила.

Забежим вперед и скажем, что у профессионального балетного станка женщина все же занималась. Такую возможность ей предоставили хореографы «Русской Балетной Компании», куда пригласили Анжелику на групповое занятие.

Наконец, самый долгожданный и волнительный этап – пластические операции и косметологический уход. В первую очередь, это SMAS-лифтинг лица. Операцию провел один из лучших пластических хирургов Москвы, ведущий специалист клиники Beauty Doctor Бытдаев Заур Махарович.

Благодаря SMAS-подтяжке удалось достичь эффекта комплексного омоложения лица: устранить глубокие морщины, сделать овал более четким, скорректировать мешки под глазами.

Чтобы закрепить результат, доктор Бытдаев предложил Анжелике дополнительно сделать инъекции ботокса. Так удалось убрать мелкие морщинки в уголках глаз и между бровями.

Как и другие участники, Анжелика тоже посещала диетолога Дарью Русакову, которая составила для нее персональный план коррекции веса. В частности, дала рекомендации, как подтянуть животик и сделать фигуру еще стройнее.

Полуфинал преображения участницы прошел в студии красоты Ирсэн Казимировой. Окрашивание волос, стрижка, укладка, коррекция бровей и макияж сделали свое дело! По Анжелике теперь и не скажешь, что ей уже за 50.

Над финальными образами героини также работали профессионалы – эксперты beauty-студии Mano, предложившие несколько вариантов макияжа и укладки под разные образы участницы, и бутики MISSLO.COM и Be Queen, предоставившие наряды для фотосессии.

Над преображением участницы работали:

Клиника пластической хирургии и косметологии BEAUTY DOCTOR, и лично пластический хирург Бытдаев Заур Махарович – консультация и разработка персональной программы омоложения, SMAS-лифтинг, инъекции ботокса.

Психолог Алена Пряник – персональные консультации.

Клиника «Питание и здоровье» – диагностика, разработка персональной программы коррекции веса.

Развлекательный комплекс «Ай-Флай» – полеты в аэродинамической трубе.

«Русская Балетная Компания» – групповое занятие с хореографом.

Студия красоты Ирсэн Казимировой – стрижка, окрашивание волос, коррекция бровей, макияж.

Студия красоты Mano и бутики MISSLO.COM и Be Queen – разработка образов, прически и макияжа для проведения финальной фотосессии.

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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