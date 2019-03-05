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Анжелика. Общий бюджет преображения

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Пожалуй, самый популярный вопрос поклонников проекта «Красота на Миллион», который они задают в своих комментариях к публикации, — сколько стоят те или иные процедуры.

Анжелика. Общий бюджет преображения

Отвечаем: бюджет преображения Анжелики составил 600 тысяч рублей. Сумма немаленькая, однако и работа проведена масштабная.

Путь Анжелики на проекте начался с консультации психолога Алены Пряник. Это традиционная и обязательная часть, которую проходят все участники.

Анжелика. Общий бюджет преображения

Прежде чем приступить к основной фазе преображения, организаторы подготовили для Анжелики сразу несколько приятных сюрпризов. Первый – это полеты в аэродинамической трубе. Женщина о них слышала, однако даже не предполагала, насколько это утомительно, но, в то же время, интересно, захватывающе.

Анжелика. Общий бюджет преображения

Далее – самое приятное для Анжелики. Занятие с хореографом в персонально арендованном зале. Пусть эта встреча была не совсем тем, что она хотела, но приятные эмоции она все-таки получила.

Забежим вперед и скажем, что у профессионального балетного станка женщина все же занималась. Такую возможность ей предоставили хореографы «Русской Балетной Компании», куда пригласили Анжелику на групповое занятие.

Анжелика. Общий бюджет преображения

Наконец, самый долгожданный и волнительный этап – пластические операции и косметологический уход. В первую очередь, это SMAS-лифтинг лица. Операцию провел один из лучших пластических хирургов Москвы, ведущий специалист клиники Beauty Doctor Бытдаев Заур Махарович.

Благодаря SMAS-подтяжке удалось достичь эффекта комплексного омоложения лица: устранить глубокие морщины, сделать овал более четким, скорректировать мешки под глазами.

Анжелика. Общий бюджет преображения

Чтобы закрепить результат, доктор Бытдаев предложил Анжелике дополнительно сделать инъекции ботокса. Так удалось убрать мелкие морщинки в уголках глаз и между бровями.

Как и другие участники, Анжелика тоже посещала диетолога Дарью Русакову, которая составила для нее персональный план коррекции веса. В частности, дала рекомендации, как подтянуть животик и сделать фигуру еще стройнее.

Анжелика. Общий бюджет преображения

Полуфинал преображения участницы прошел в студии красоты Ирсэн Казимировой. Окрашивание волос, стрижка, укладка, коррекция бровей и макияж сделали свое дело! По Анжелике теперь и не скажешь, что ей уже за 50.

Анжелика дошла до полуфинала проекта

Над финальными образами героини также работали профессионалы – эксперты beauty-студии Mano, предложившие несколько вариантов макияжа и укладки под разные образы участницы, и бутики MISSLO.COM и Be Queen, предоставившие наряды для фотосессии.

Анжелика: финал преображения

Над преображением участницы работали:

Клиника пластической хирургии и косметологии BEAUTY DOCTOR, и лично пластический хирург Бытдаев Заур Махарович – консультация и разработка персональной программы омоложения, SMAS-лифтинг, инъекции ботокса.

Психолог Алена Пряник – персональные консультации.

Клиника «Питание и здоровье» – диагностика, разработка персональной программы коррекции веса.

Развлекательный комплекс «Ай-Флай» – полеты в аэродинамической трубе.

«Русская Балетная Компания» – групповое занятие с хореографом.

Студия красоты Ирсэн Казимировой – стрижка, окрашивание волос, коррекция бровей, макияж.

Студия красоты Mano и бутики MISSLO.COM и Be Queen – разработка образов, прически и макияжа для проведения финальной фотосессии.

Анжелика. Общий бюджет преображения

Оставить заявку для участия в проекте
можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

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«Красота на Миллион»: встречайте новую героиню – Анжелику!

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Анжелика: финал преображения

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05.03.2019
Теги: Красота на миллион Анжелика 5 сезон преображение до и после

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