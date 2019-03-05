Анжелика. Общий бюджет преображения
Пожалуй, самый популярный вопрос поклонников проекта «Красота на Миллион», который они задают в своих комментариях к публикации, — сколько стоят те или иные процедуры.
Отвечаем: бюджет преображения Анжелики составил 600 тысяч рублей. Сумма немаленькая, однако и работа проведена масштабная.
Путь Анжелики на проекте начался с консультации психолога Алены Пряник. Это традиционная и обязательная часть, которую проходят все участники.
Прежде чем приступить к основной фазе преображения, организаторы подготовили для Анжелики сразу несколько приятных сюрпризов. Первый – это полеты в аэродинамической трубе. Женщина о них слышала, однако даже не предполагала, насколько это утомительно, но, в то же время, интересно, захватывающе.
Далее – самое приятное для Анжелики. Занятие с хореографом в персонально арендованном зале. Пусть эта встреча была не совсем тем, что она хотела, но приятные эмоции она все-таки получила.
Забежим вперед и скажем, что у профессионального балетного станка женщина все же занималась. Такую возможность ей предоставили хореографы «Русской Балетной Компании», куда пригласили Анжелику на групповое занятие.
Наконец, самый долгожданный и волнительный этап – пластические операции и косметологический уход. В первую очередь, это SMAS-лифтинг лица. Операцию провел один из лучших пластических хирургов Москвы, ведущий специалист клиники Beauty Doctor Бытдаев Заур Махарович.
Благодаря SMAS-подтяжке удалось достичь эффекта комплексного омоложения лица: устранить глубокие морщины, сделать овал более четким, скорректировать мешки под глазами.
Чтобы закрепить результат, доктор Бытдаев предложил Анжелике дополнительно сделать инъекции ботокса. Так удалось убрать мелкие морщинки в уголках глаз и между бровями.
Как и другие участники, Анжелика тоже посещала диетолога Дарью Русакову, которая составила для нее персональный план коррекции веса. В частности, дала рекомендации, как подтянуть животик и сделать фигуру еще стройнее.
Полуфинал преображения участницы прошел в студии красоты Ирсэн Казимировой. Окрашивание волос, стрижка, укладка, коррекция бровей и макияж сделали свое дело! По Анжелике теперь и не скажешь, что ей уже за 50.
Над финальными образами героини также работали профессионалы – эксперты beauty-студии Mano, предложившие несколько вариантов макияжа и укладки под разные образы участницы, и бутики MISSLO.COM и Be Queen, предоставившие наряды для фотосессии.
Над преображением участницы работали:
Клиника пластической хирургии и косметологии BEAUTY DOCTOR, и лично пластический хирург Бытдаев Заур Махарович – консультация и разработка персональной программы омоложения, SMAS-лифтинг, инъекции ботокса.
Психолог Алена Пряник – персональные консультации.
Клиника «Питание и здоровье» – диагностика, разработка персональной программы коррекции веса.
Развлекательный комплекс «Ай-Флай» – полеты в аэродинамической трубе.
«Русская Балетная Компания» – групповое занятие с хореографом.
Студия красоты Ирсэн Казимировой – стрижка, окрашивание волос, коррекция бровей, макияж.
Студия красоты Mano и бутики MISSLO.COM и Be Queen – разработка образов, прически и макияжа для проведения финальной фотосессии.
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Ваше мнение 2
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Valeri / 05.03.19 21:04Спасибо проекту за такое откровение. Могли бы в принципе не освещать эти суммы, дабы не вызывать негатив и зависть среди читателей. Главное, что герои довольны!
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Галя Москва / 05.03.19 18:54600 тысяч - не так уж и много. Я думала, на Анжелику больше потрачено. Ведь и пластика была, и похудение. Результат, конечно, шикарный!