Александр Пряников попробовал себя в кроссфите

Кто из современных людей не посещает спортзал? Наверное, многие из вас уже годами ходят в один и тот же зал, где при помощи профессиональных инструкторов или самостоятельно вы поддерживаете свое тело в форме. Публичные персоны не менее требовательны к своему внешнему виду. Однако из-за постоянных съемок, разъездов, фотосессий им сложнее выделить в плотном графике хотя бы полчаса для тренировки. Александр Пряников именно такой. Несмотря на то, что ему приходилось сталкиваться с огромными физическими нагрузками, на данный момент о регулярных походах в спортзал нет и речи. Организаторы проекта «Красота на Миллион» решили исправить это и пригласили шоумена на тренировку в фитнес-зал «Воздух». Как она прошла и чем удивила Александра – читайте в его свежем дневнике!

Когда я увидел фотографии спортзала «Воздух», куда меня пригласили на тренировку организаторы, я понял, что он оборудован именно для кроссфита. Правда, к этой мысли я пришел не сам, дочь подсказала. На фото не было ничего, что я ожидал увидеть в спортзале. Свободное пространство без беговых дорожек, снарядов, гантелей. Что там можно делать – я даже не мог представить. Организаторы также хранили молчание.

Физической нагрузки я не чураюсь. Если бы вы знали, как нас муштровали в театральном училище! Преподавателем хореографии была настоящая балерина из Большого театра. Она никому не давала спуску!

А потом я попал на Бродвей. В том числе и благодаря своей хорошей физической форме. Тут занятия у балетного станка продолжились, но к ним добавились еще регулярные спектакли. Абсолютно всем артистам мюзиклов это было необходимо, поскольку нашей задачей было поддержать тот высоченный уровень, которым славились бродвейские шоу!

К физическим нагрузкам тело постепенно адаптируется, даже потом «просит» их. Но я со временем все это забросил, сейчас уже далеко не тот бродвейский юноша с подтянутым торсом. Работа на телевидении и радио немного иная, тут особо не разгуляешься в плане тренировок.

Но на моем жизненном пути возник проект «Красота на Миллион». Я успел познакомиться со многими процедурами и манипуляциями, настала очередь заняться и своим телом.

Именно благодаря настойчивости организаторов состоялось мое первое посещение спортзала «Воздух». И это место оказалось весьма колоритным. Особенно встреча с инструктором Ульяной. Женщина, которую нужно поискать! Ее образ у меня ассоциируется с героями американских фильмов про армию – настоящий комок мышц!

Перекинувшись с Ульяной парой приветственных фраз, я понял, что спокойная жизнь для моего организма закончилась. Мне хватило всего 20 минут тренировки, чтобы несколько последующих дней мое тело изнывало от боли. Уже через пять минут от начала занятия силы начали покидать меня, а тело выходило из-под контроля и перестало меня слушаться.

Конечно, мышцы уже не те. Мой арсенал физических нагрузок состоит только из планки, которую я делаю по пять минут, однако и ее умудряюсь пропускать. Но даже благодаря этому минимуму у меня получилось согнать жир с живота и убрать пузо. Даже замечаю, что сквозь жирок постепенно начинают проступать настоящие кубики пресса!

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Не знаю, смогу ли еще раз пойти в спортзал по собственной воле. Возможно, только если ко мне организаторы проекта применят штрафные санкции. Но и тогда я еще подумаю! (Смеется).

комментарий координатора проекта: Долго нам не удавалось уговорить Александра на посещение тренировки в спортзале. Все его возражения и отговорки были так или иначе связаны с имиджем и его репутацией. Якобы мало ему процедур у косметолога, а теперь еще и растяжка. Признаюсь, что даже не понимаю, почему занятия фитнесом он связал с растяжкой? Но когда он увидел своего тренера Ульяну, думаю, его мнение о фитнесе переменилось. Тренировка на самом деле была достаточно емкая и действительно продуктивная. После 25 минут занятия было видно, что Александр «готов». Есть вероятность, что повторять такой опыт он не будет, но зато точно задумается над улучшением своей физической формы и повышением активности! Алиса Фрэмм

комментарий дочери Полины: Участие в проекте действительно пошло папе на пользу. Он стал более серьезно относиться к своему здоровью, изменились его предпочтения в питании, он каждый день начал делать планку. На полноценную фитнес-тренировку организаторы проекта его давно уговаривали, но он все никак не соглашался. Оттягивал решение, объясняя это тем, что нагрузки вряд ли будут серьезными. Но, наконец, ему пришлось согласиться. И, знаете, судя по его обессиленному состоянию, которое я наблюдала после тренировки, занятие было очень конкретным! И тренер, по его словам, классная! Признаюсь, что, глядя на результаты папы в проекте, тоже загорелась желанием попробовать кроссфит. Возможно, на следующую тренировку мы с ним отправимся уже вдвоем!

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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