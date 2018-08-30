Герои проекта «Красота на Миллион» посетили диетолога

В пятом сезоне проекта «Красота на Миллион» было достаточно сюрпризов. Но приятных новостей много не бывает! Потому мы спешим рассказать еще об одном ноу-хау – теперь в преображении Александра, Анжелики и Анастасии будет принимать участие диетолог. Эту задачу мы решили возложить на прекрасного специалиста, невероятно обаятельную и красивую женщину – врача-диетолога Дарью Русакову. Что же она рассказала нашим героям, чем их удивила? Об этом приглашаем узнать от нашей замечательной «тройки игроков»!

Александр Пряников

В плане подбора команды экспертов проект «Красота на Миллион» действительно постарался. Мне довелось познакомиться с настоящими профессионалами в своих областях, и встреча с диетологом не стала исключением. Моей фигурой отныне занимается очень хорошенькая женщина и великолепный специалист – Дарья Русакова.

В ходе первой беседы Дарья сразу же расположила к себе. Она методично перечислила список всех запретов. Но, поскольку я мужчина в возрасте, и мой мозг со временем приобрел способность убирать всю лишнюю информацию, то из всего названного я запомнил только одно – перестать есть соленое.

Шучу, конечно! На самом деле запретов было больше. Например, нужно было взвешивать каждую порцию и подсчитывать количество съеденных за день калорий. Мне это делать и непривычно, и лень. Даже не представляю, как я, гостеприимный хозяин, пригласив к себе друзей на шашлык с пловом, буду отмерять свою порцию и что-то там пересчитывать. Они меня сразу пошлют, далеко и надолго!

Потому я придерживался только одной рекомендации – исключил соль. И, знаете, даже это сработало! На повторном приеме у диетолога Дарья провела замеры специальным прибором и сказала, что на 18% я стал еще стройнее и привлекательнее! И этот результат меня сначала удивил, а потом и порадовал.

Мои теплые взаимоотношения с солью начались лет с 15. Наверное, именно с этого возраста я начал щедро все подсаливать. Сейчас волей-неволей рука сама тянется к солонке – это уже психосоматика работает.

Когда мы с Дарьей беседовали, то я узнал, что у меня избыток внутреннего жира. Он образуется в том числе из-за застоя жидкости. Чтобы ее вывести, как раз и уменьшают количество потребляемой соли.

Я решил последовать этому правилу. Сначала было очень тяжело, но чем дальше, тем меньше дискомфорта. Когда позади целый месяц жизни без соли, я даже начал замечать, что мои вкусы сильно изменились – я начал ощущать, когда этого компонента в еде слишком много.

С супами и горячими блюдами без соли я практически сразу смирился. Но вот овощи… В моем представлении они непременно должны сдабриваться солью и сметанкой, это же самый смак! Потому я все-таки добавляю чуточку гималайской розовой соли в овощные салаты.

Но даже с этим послаблением результат виден. Через месяц после посещения диетолога я стал весить столько, сколько было во мне лет 10 назад. По такому случаю провел ревизию в своем гардеробе и достал пару костюмов, с которыми, казалось, расстался навсегда и запрятал их в самую глубину шкафа. Теперь, когда я без пуза, вид стал вообще крутой.

Знаете, под прессом естественных изменений в организме начали происходить и сопутствующие преображения. Так, я заметил, что подбородок стремительно начал уходить, и косметолог тоже это подметила. Когда «работаешь» лицом, это важный момент.

Из полезного: диетолог также дала рекомендацию, чем можно заменить соль. Соевый соус под запретом, но вот бальзамический уксус – пожалуйста, очень эффектная и пикантная приправка к блюдам.

Для себя дополнительно поинтересовался, чем можно таким перекусывать на ночь, чтобы потом не мучиться угрызениями совести. Дарья сказала, что для этого нужно сдать дополнительный анализ крови. Возможно, оценив параметры крови, диетолог разрешит крупы. Они для меня очень важны. Особенно гречка и рис – без плова моя жизнь станет скучной и пресной! Ну, и хлеб, конечно, считаю его стратегическим продуктом в своем рационе.

Остается добавить только одно: нужны усилия, чтобы избавиться от лишнего веса, но еще больше усилий потребуется на поддержание результата!

Анжелика

Посещение диетолога никогда не стояло в повестке моего дня. Я считала, что вполне могу обойтись и без такой помощи. Что может быть проще, чем скачать пару диет из интернета и следовать им?

К тому же, не могу сказать, что у меня такие глобальные проблемы с фигурой. Возможно, чуточку бока и животик мешают. Но я всегда была уверена, что смогу от них избавиться и без диетолога. А если не получится, не беда – они совсем не портят мою фигуру.

Но вот проект «Красота на Миллион» организовал для меня прием у диетолога. Было достаточно любопытно пообщаться со специалистом такого профиля. И знаете, я многое почерпнула из беседы! Сначала врач провела диагностику при помощи специального аппарата, после чего пришла к выводу, что с моей фигурой практически ничего не нужно делать – она близка к норме.

Однако я обратила внимание диетолога на бока. Врач не стала меня отговаривать, а сразу же расписала диету. Я решила, раз уж выпал такой случай, то непременно воспользуюсь ее рекомендациями. И представляете, они сработали!

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Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) 18 Авг 2018 в 1:42 PDT

Буквально через две недели я увидела, точнее – НЕ увидела своих боков. Они просто исчезли, испарились, будто их никогда и не было. Еще недавно смотрелась на себя в зеркало и помню их, а тут раз – и без боков! Безусловно, помчалась к подружкам, они точно заметят изменения. И, действительно, мне не показалось – бока пропали. А через пару дней и живот вместе с ними!

Моя фигура уже изменилась, но я продолжала сидеть на диете, даже чувство азарта появилось – что же будет дальше?

Конечно, все это далось мне не просто так. Практически все время меня не покидало желание чем-нибудь перекусить. Плюс пришлось увеличить физические нагрузки. А еще на всем протяжении диеты врач советовала принимать витамины.

Мое мнение – я и правда хорошо скинула. Через 1,5 недели на приеме у диетолога оказалось, что я похудела на 5 кг! Доктор сказала, что от точеной фигуры меня отделяют еще буквально пара килограммов.

Признаюсь, когда ехала к диетологу, думала, что она предложит прервать мое похудение и выйти из диеты. Но выходить никуда не нужно, по словам врача, именно такое пищевое поведение должно стать основой моего образа жизни. Я с этим согласилась.

На данный момент пропорции моего тела практически идеальные. Даже удалось привести в норму количество мышечной массы, хотя изначально она была в дефиците.

Думаю, мне остается добавить только одно – Я ДОВОЛЬНА! Диетолог действительно сработала грамотно и профессионально. Если у вас тоже есть проблемы с весом, то советую не оставаться с ней один на один. Отправляйтесь к профессионалу, он реально поможет!

Анастасия

Итак, я побывала на приеме у диетолога. Не могу сказать, что она дала мне какие-то глобальные, переворачивающие жизнь рекомендации, однако беседа с ней все-таки была весьма насыщенной и полезной.

У доктора было единственное пожелание – чтобы я начала набирать вес. Оказывается, мне не хватает целых 9 килограммов жира! Чтобы накопить его, мне нужно питаться не менее 5 раз в день калорийной и сытной пищей, увеличив потребление калорий до 2000 минимум.

Если честно, то следовать этим рекомендациям лично для меня очень сложно. Я физически не могу столько съесть, да и аппетита вообще нет. Особенно летом. Надеюсь, что осенью будет все иначе, и я смогу набрать эти самые 9 кг к зиме, а также начну заниматься спортом.

Сейчас, когда еще не завершилась реабилитация после операций, мои физические нагрузки ограничены. Заниматься спортом и даже пилатесом я не смогу до тех пор, пока не наберу вес. Все потому, что из-за недостатка висцерального жира есть риск смещения внутренних органов и травмирования от высоких физических нагрузок.

Считаю, что мое посещение диетолога прошло с пользой. Я стараюсь следовать советам доктора, даже отказалась от фастфуда и газировки, так как поняла, что в них действительно нет ничего хорошего.

комментарий диетолога Здравствуйте! Я – Дарья Русакова, являюсь главным врачом «Клиники питания и здоровья». По приглашению проекта «Красота на Миллион» я консультировала участников по питанию.

Чтобы определить проблемы с весом, мы изначально провели два исследования. Благодаря первому нам удалось установить пропорциональное соотношение в организме участников жиров, воды и мышечной массы. На основании этого исследования мы подобрали рекомендации, в том числе для проведения пищевой коррекции.

Объектом второго исследования стал обмен веществ. Иногда люди думают, что вес откладывается из-за ошибок в питании, однако причина может быть в другом – в нарушении обмена веществ.

От пациентов часто приходится слышать жалобы на отечность. Чтобы понять причину этого, мы непременно делаем анализ крови, смотрим на содержание креатинина, исследуем функции почек, в целом анализируем состав тела. Одной из причин отечности может быть задержка жидкости в организме. Подобное происходит, как правило, из-за низкого уровня физической активности, бесконтрольного приема поваренной соли, а также из-за нарушения функций мочевыделительной системы.

Не менее распространенной является проблема большого живота. Она может возникнуть в результате вздутия, снижения тонуса мышц брюшной стенки, формирования избыточного количества висцерального жира, нарушения микроциркуляции органов малого таза, что вызвано ношением неудобной и узкой одежды.

Касательно обследования участников проекта, то я могу оценить состояние только Анжелики и Александра, поскольку с Анастасией нам пока не удалось провести повторную консультацию.

По поводу Анжелики скажу, что я всецело довольна ее успехами! По ней заметно, что она в течение этого месяца следовала моим рекомендациям и все выполняла. Потому мы и смогли увидеть такой хороший результат в столь сжатые сроки. Конечно, чтобы сохранить его, Анжелике нужно продолжать придерживаться того же подхода.

Александр, напротив, последовал только одному из моих советов. Он существенно сократил потребление соли. Но и это принесло определенный результат. Надеюсь, что после увиденного он будет иначе мотивирован и продолжит совершенствовать уход за собственным здоровьем. Дарья Русакова, @dietolog_rusakova

комментарий координатора проекта: Вместе с участниками проекта я побывала на всех консультациях у диетолога.

Если затрагивать результаты обследования, то больше всех повезло Насте. Это и понятно, в ее возрасте пока не приходится задумываться о каких-то проблемах со здоровьем. Однако перед ней диетолог поставила весьма непростую и нестандартную задачу – прибавить в весе. Как мне кажется, у Насти с фигурой все в порядке, но это чисто визуально. Однако есть определенные показания для набора веса, и к ним, я думаю, ей стоит прислушаться.

Александр после консультации диетолога отправился в отпуск. Так как я с ним довольно плотно общалась и немного изучила его, то была уверена, что он проигнорирует все рекомендации диетолога. Но была приятно удивлена: он все-таки сделал усилие над собой и отказался от соли и алкоголя. В ходе повторного визита и я, и доктор отметили его хорошие результаты.

Наконец, самой прилежной в плане выполнения рекомендаций диетолога была Анжелика. И это закономерно и справедливо, что она добилась такого превосходного результата! Анжелика говорит, что многие из ее знакомых активно интересуются, что за диетолог с ней работал и какие рекомендации ей дали. Такое любопытство вполне оправдано, поскольку Анжелика стремительно сбросила вес всего за месяц! ​Алиса Фрэмм

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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