Александр Пряников: «Многие мужчины увлекаются ЭТИМ»

Милые читатели! Мы продолжаем держать паузу и пока не раскрываем до конца всех секретов нового сезона проекта «Красота на Миллион». Однако это не значит, что мы будем вас томить. Наоборот, у нас невероятное желание поделиться с вами одним из важнейших событий – рассказом Александра Пряникова о его первом походе к косметологу. Саша, следуя своей уникальной манере шоумена, подготовил для вас дневник с очередными откровениями. Читаем?

Будем считать, что наше знакомство состоялось. И отдельно благодарю читателей за оставленные комментарии, пусть и не все из них в поддержку, но... трудности делают нас только сильнее, правда же?

Итак, недолго я расслаблялся и давал интервью по поводу своего участия. Пришло время, наконец, испытать все тяготы главного героя на себе (шучу-шучу!). Список моих приключений начался с похода в косметологическую клинику Evolution. Сюда я шел, мягко говоря, переполненный целой палитрой разных чувств: стеснения, волнения и одновременно любопытства.

Как и любой мужчина, я еще мог представить, что кто-то из нас ходит в специальные клиники пересаживать себе волосы. Но вот чтобы идти к косметологу... Это нонсенс. Поэтому я даже удивился, когда увидел возле кабинетов немалое количество мужчин, скромно ожидающих своей очереди на процедуры. А я-то переживал, что это не мужское дело. А тут вон что!

Впрочем, от неудобных мыслей я быстро отвлекся, когда оказался на кушетке своего косметолога – Татьяны Таранец. Она меня просто покорила! Не думал, что женщина может так глубоко понимать тонкую мужскую организацию. Особенно это важно для тех, кто пользуется услугами косметолога впервые.

Татьяна была опытная и сразу же сказала, что я у нее не первый. В смысле – не первый пациент-мужчина. После этих ее откровений я успокоился и окончательно расслабился.

Мой доктор не стала тянуть время и сразу же приступила к работе. Но сначала она все подробно объяснила: какие процедуры мне будут делать, зачем они нужны, какой эффект дают, и по какой технологии проводятся.

Меня, как и любого мужчину, особенно интересовал один вопрос: насколько больно это будет, ведь мы не женщины, страданий ради красоты не перенесем! Но тут оказалось все нормально: перед болезненными процедурами обязательно наносят какое-нибудь обезболивающее средство.

«Ну, что, поехали!» – так мысленно я дал старт первой процедуре, когда Татьяна направила на мое лицо пучки холодного лазера. Не сильно разбираюсь в подобных технологиях, может, поэтому немного со страхом ожидал, что в данную минуту этот самый лазер превратит мое лицо в «раскаленную сковороду». Но по факту на то он и холодный лазер: процедура оказалась достаточно комфортной и безболезненной. Итог после нее – очаровательный «румянец», как будто я только-только вышел из бани.

Легкое покраснение полностью исчезло за несколько часов и не доставило неудобств в плане внешнего вида. А вот потом началось самое интересное: я стал замечать, что моя кожа начала подтягиваться, освежился цвет лица, стали разглаживаться мелкие морщинки. Через пару дней я изменился настолько, что на меня с интересом стали всматриваться окружающие женщины. Еще чуть-чуть, и кассиры в магазинах начнут у меня паспорт требовать, когда в очередной раз захочу купить вина!

А если серьезно, то я с любопытством смотрел на себя в зеркало, пытаясь застать тот момент, когда произойдет чудесное перевоплощение видавшего виды «селезня» в роскошного лебедя. Конечно, все это было наивно, ведь улучшения в состоянии кожи наступают не сразу, нужно пару-тройку дней подождать.

Когда коллеги начали удивляться моему посвежевшему виду и отщелкивать «смешки» вроде тех, что я наконец-то выспался, тут я понял – процесс пошел!

Довольный позитивными изменениями в своей внешности я вновь отправился в клинику Evolution. На этот раз мне предстояло «пережить» введение в кожу витаминов. После них я уже четко понимал, что выйду из клиники реально помолодевшим и смогу дать фору даже Харатьяну, который в 50 лет умудряется выглядеть как мальчишка!

После витаминной терапии я абсолютно серьезно начал удивляться всей происходящей с моим лицом магии. Мои морщинки, с которыми мы прожили несколько лет, сроднились, сдружились, начали разглаживаться. Печальные глаза, ставшие частью моего образа «угрюмого рыцаря», заблестели и перестали выдавать во мне «пожившего человека» с опытом. Гляжу на себя в зеркало, и невольно улыбаюсь – от радости и удовольствия своими изменениями. А еще на меня совершенно иначе начали смотреть домашние женщины – явно завидуют :))

Ну, и совсем откровенное признание: оказывается, многие мужчины увлекаются этим! Да, да, из разговоров с моими коллегами я узнал, что некоторые из них уже давно ходят к косметологам. Просто ранее у нас не возникало такой темы для общения. А тут мое участие в проекте «Красота на Миллион» стало поводом для расширения тем, обсуждаемых между нами, мальчиками.

Кстати, возможно, свою роль в этом играет организация записи в салонах красоты. Например, в клинике Evolution у стойки администратора ведется запись по одному, без очередей и суматохи. При этом персонал правильно работает со страхами пациентов: подбадривают, улыбаются, все вежливые... во время второго визита мне даже с парковкой помогли – приятная мелочь! В общем, я и омолодился, и душой отдохнул.

комментарий косметолога: У мужчин длительное время сохраняется скульптурность лица. Но после 40-50 лет начинают развиваться возрастные изменения: нарушение овала лица, снижение тургора, эластичности, уменьшение толщины кожи, дряблость и солнечный кератоз. Наступает время омолаживающих процедур с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Для уменьшения возрастных изменений у мужчин можно использовать все методы эстетической коррекции, а грамотное сочетание препаратов, методов лазерной и эстетической коррекции позволяет получить максимально естественный результат.

Для Александра мы предложили программу из ряда омолаживающих процедур: пикосекундное лазерное омоложение на аппарате PicoSure, тромбоцитарную аутологичную плазму, введение липолитического препарата в подбородочную область и биоревитализацию как метод физиологической реставрации межклеточного вещества дермы с периодичностью в 1-2 недели. Первые результаты омоложения мы увидели через 3 недели после первой процедуры – выраженное обновление кожи и повышение ее адаптационных ресурсов.

Пикосекундный лазер PicoSure с его фракционной насадкой FOCUS не зря называют первым «холодным лазером» (1 пикосекунда = 1 триллионная доля секунды). Пикосекундный лазер работает в 9 раз быстрее, чем нанолазеры, именно поэтому эпидермис и дерма не успевают подвергнуться тепловому воздействию, а, следовательно, не требуется реабилитации. Очевидные преимущества процедуры: выраженный эффект, который заметен уже после первой процедуры, абсолютная безболезненность и комфортность процедуры, отсутствие отеков и раздражения.

Результат первого этапа проведенных процедур: разглаживание поверхностных морщин, выравнивание рельефа кожи и ее увлажнение, эффект здоровой сияющей кожи, подтянулся второй подбородок.

Полная программа процедур гарантирует визуальный эффект омоложения при максимальном сохранении индивидуальных особенностей и дает устойчивый долгосрочный эффект!​ Таранец Татьяна Анатольевна

комментарий психолога: О, да! Стыдливость и неловкость – это первое, что накатывает и заставляет краснеть удушливой волной.... мужчину при посещении мастеров эстетической косметологии и хирургии. Если девчонки готовы хором и в запой обсуждать все физиологические подробности процедур и проделанных над собою «издевательств», то мужчины – не то что со специалистом, но даже между собой как-то избегают этого. «Братан, ты че, серьезно маникюр делаешь? Че? Пилинг?». Где-то может это и правильно. Для мужчин. Делаешь – делай, а на свет не выноси – негласная заповедь мужского братства.

Вот поэтому первая реакция Саши – совершенно правильная, искренняя, мужская. Но уж ввязался в авантюру – придется пройти ее до конца.

А если серьезно, то лучшим эффектом является как раз не заметное изменение внешности, а вот это вот «хорошо выспался», «наконец-то отдохнул», «съездил в отпуск». Когда глаза и веки заняли свое правильное положение в глазнице.

Замечено, что мужчины долго сопротивляются решиться и начать определенные процедуры, но потом, оценив результат и эффект (а мужской ум заточен видеть именно результат), становятся очень дисциплинированными последователями ухода за собой. Кого-то жена «подсадила» на хорошие крема для лица и массаж, кто-то сам, глянув однажды утром в зеркало, ужаснувшись и осознав свой реальный возраст, взялся за ЗОЖ и уход за собой. В любом случае, для мужчины – это прорыв !​ Юлия Свияш, @jsviyash

Оставить заявку для участия в проекте

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Клиника лазерной и эстетической косметологии EVOLUTION

Психолог-консультант Юлия Свияш, @jsviyash

Фото предоставлены Натальей Веселовой, @veselkyna

Предыдущие выпуски:

«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!