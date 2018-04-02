Александр Пряников: «Многие мужчины увлекаются ЭТИМ»
Милые читатели! Мы продолжаем держать паузу и пока не раскрываем до конца всех секретов нового сезона проекта «Красота на Миллион». Однако это не значит, что мы будем вас томить. Наоборот, у нас невероятное желание поделиться с вами одним из важнейших событий – рассказом Александра Пряникова о его первом походе к косметологу. Саша, следуя своей уникальной манере шоумена, подготовил для вас дневник с очередными откровениями. Читаем?
Будем считать, что наше знакомство состоялось. И отдельно благодарю читателей за оставленные комментарии, пусть и не все из них в поддержку, но... трудности делают нас только сильнее, правда же?
Итак, недолго я расслаблялся и давал интервью по поводу своего участия. Пришло время, наконец, испытать все тяготы главного героя на себе (шучу-шучу!). Список моих приключений начался с похода в косметологическую клинику Evolution. Сюда я шел, мягко говоря, переполненный целой палитрой разных чувств: стеснения, волнения и одновременно любопытства.
Как и любой мужчина, я еще мог представить, что кто-то из нас ходит в специальные клиники пересаживать себе волосы. Но вот чтобы идти к косметологу... Это нонсенс. Поэтому я даже удивился, когда увидел возле кабинетов немалое количество мужчин, скромно ожидающих своей очереди на процедуры. А я-то переживал, что это не мужское дело. А тут вон что!
Впрочем, от неудобных мыслей я быстро отвлекся, когда оказался на кушетке своего косметолога – Татьяны Таранец. Она меня просто покорила! Не думал, что женщина может так глубоко понимать тонкую мужскую организацию. Особенно это важно для тех, кто пользуется услугами косметолога впервые.
Татьяна была опытная и сразу же сказала, что я у нее не первый. В смысле – не первый пациент-мужчина. После этих ее откровений я успокоился и окончательно расслабился.
Мой доктор не стала тянуть время и сразу же приступила к работе. Но сначала она все подробно объяснила: какие процедуры мне будут делать, зачем они нужны, какой эффект дают, и по какой технологии проводятся.
Меня, как и любого мужчину, особенно интересовал один вопрос: насколько больно это будет, ведь мы не женщины, страданий ради красоты не перенесем! Но тут оказалось все нормально: перед болезненными процедурами обязательно наносят какое-нибудь обезболивающее средство.
«Ну, что, поехали!» – так мысленно я дал старт первой процедуре, когда Татьяна направила на мое лицо пучки холодного лазера. Не сильно разбираюсь в подобных технологиях, может, поэтому немного со страхом ожидал, что в данную минуту этот самый лазер превратит мое лицо в «раскаленную сковороду». Но по факту на то он и холодный лазер: процедура оказалась достаточно комфортной и безболезненной. Итог после нее – очаровательный «румянец», как будто я только-только вышел из бани.
Легкое покраснение полностью исчезло за несколько часов и не доставило неудобств в плане внешнего вида. А вот потом началось самое интересное: я стал замечать, что моя кожа начала подтягиваться, освежился цвет лица, стали разглаживаться мелкие морщинки. Через пару дней я изменился настолько, что на меня с интересом стали всматриваться окружающие женщины. Еще чуть-чуть, и кассиры в магазинах начнут у меня паспорт требовать, когда в очередной раз захочу купить вина!
А если серьезно, то я с любопытством смотрел на себя в зеркало, пытаясь застать тот момент, когда произойдет чудесное перевоплощение видавшего виды «селезня» в роскошного лебедя. Конечно, все это было наивно, ведь улучшения в состоянии кожи наступают не сразу, нужно пару-тройку дней подождать.
Когда коллеги начали удивляться моему посвежевшему виду и отщелкивать «смешки» вроде тех, что я наконец-то выспался, тут я понял – процесс пошел!
Довольный позитивными изменениями в своей внешности я вновь отправился в клинику Evolution. На этот раз мне предстояло «пережить» введение в кожу витаминов. После них я уже четко понимал, что выйду из клиники реально помолодевшим и смогу дать фору даже Харатьяну, который в 50 лет умудряется выглядеть как мальчишка!
После витаминной терапии я абсолютно серьезно начал удивляться всей происходящей с моим лицом магии. Мои морщинки, с которыми мы прожили несколько лет, сроднились, сдружились, начали разглаживаться. Печальные глаза, ставшие частью моего образа «угрюмого рыцаря», заблестели и перестали выдавать во мне «пожившего человека» с опытом. Гляжу на себя в зеркало, и невольно улыбаюсь – от радости и удовольствия своими изменениями. А еще на меня совершенно иначе начали смотреть домашние женщины – явно завидуют :))
Ну, и совсем откровенное признание: оказывается, многие мужчины увлекаются этим! Да, да, из разговоров с моими коллегами я узнал, что некоторые из них уже давно ходят к косметологам. Просто ранее у нас не возникало такой темы для общения. А тут мое участие в проекте «Красота на Миллион» стало поводом для расширения тем, обсуждаемых между нами, мальчиками.
Кстати, возможно, свою роль в этом играет организация записи в салонах красоты. Например, в клинике Evolution у стойки администратора ведется запись по одному, без очередей и суматохи. При этом персонал правильно работает со страхами пациентов: подбадривают, улыбаются, все вежливые... во время второго визита мне даже с парковкой помогли – приятная мелочь! В общем, я и омолодился, и душой отдохнул.
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комментарий косметолога:
У мужчин длительное время сохраняется скульптурность лица. Но после 40-50 лет начинают развиваться возрастные изменения: нарушение овала лица, снижение тургора, эластичности, уменьшение толщины кожи, дряблость и солнечный кератоз. Наступает время омолаживающих процедур с учетом индивидуальных особенностей пациента.
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комментарий психолога:
О, да! Стыдливость и неловкость – это первое, что накатывает и заставляет краснеть удушливой волной.... мужчину при посещении мастеров эстетической косметологии и хирургии. Если девчонки готовы хором и в запой обсуждать все физиологические подробности процедур и проделанных над собою «издевательств», то мужчины – не то что со специалистом, но даже между собой как-то избегают этого. «Братан, ты че, серьезно маникюр делаешь? Че? Пилинг?». Где-то может это и правильно. Для мужчин. Делаешь – делай, а на свет не выноси – негласная заповедь мужского братства.
Юлия Свияш, @jsviyash
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Клиника лазерной и эстетической косметологии EVOLUTION
Психолог-консультант Юлия Свияш, @jsviyash
Фото предоставлены Натальей Веселовой, @veselkyna
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Обсуждение 2
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Александр, вы такой позитивный! Так приятно за вами наблюдать. В современном мире, мне кажется, это совсем не удивителено, что мужчины ходят к косметологу. Это естественно, всем хочется быть молодыми и ухоженными.
03.04.18 13:06
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Очень много читала о лазерном омоложении. И сама хочу попробовать эту процедуру. Судя по вашим впечатлениям, точно стоит. И вообще я уважаю мужчин, которые следят за собой. Продолжайте в том же духе!
02.04.18 22:33