Александр Пряников сменил стиль в полуфинале проекта

Самые приятные моменты проекта «Красота на Миллион» – это видеть, как наши участники приближаются к финалу преображения. Вслед за Анжеликой к своему «выпускному» готовится Александр Пряников. Он уже посетил стилистов-парикмахеров в студии красоты Ирсэн Казимировой – нашего давнего и постоянного партнера, и, что скрывать, остался под впечатлением от их работы.

Сразу хочу отметить, что в моей жизни было достаточно салонов красоты. Потому специалистам студии Ирсэн Казимировой нужно было постараться, чтобы мне запомниться. С 1995 года, когда я пришел на телевидение, я успел поработать, пожалуй, со всеми топовыми стилистами. И это стоило немалых денег. Ради справедливости скажу, что потраченных средств не жалко, поскольку прическа – важная часть моего образа.

Если в кадре я буду смотреться на 5 баллов, значит, могу рассчитывать на рост своих гонораров. Это закон, который обязаны соблюдать все медийные персоны. Отступишь хотя бы на шаг, аудитория сразу же это заметит.

Итак, студия Ирсэн Казимировой буквально с порога произвела на меня хорошее впечатление. В здешних мастерах я увидел не просто специалистов, а заботливых и внимательных людей. Поскольку накануне у меня случилось отравление и я был далеко не в лучшем настроении, в студии Ирсэн мастера сразу же предложили свою помощь. Даже таблетки дали, чтобы мне стало лучше. В общем, для меня это уже показатель, и более важный, чем уровень мастерства.

Касательно прически я ждал, что же мне предложат. Ведь пришел я сюда с вполне «свежей» стрижкой – ей не более полутора месяцев. Вопрос с сединой был открытым, она у меня есть и много. Но это не считаю недостатком, наоборот, стремлюсь сделать ее фишкой своего образа, как Джордж Клуни!

В итоге мастера студии Ирсэн Казимировой решили сделать тонирование. Сначала я скептически к этому отнесся, но меня переубедили. Мне казалось, что после тонирования я стану выглядеть «искусственно». На это мастера ответили, что применяют особые технологии и современные средства, чтобы избежать такого эффекта.

Результат, скажу я вам, превзошел мои ожидания! Оказывается, благодаря правильной стрижке и деликатному тонированию с выбором верного оттенка можно реально омолодить лицо. Кстати, вместе с прической мастера потрудились и над моими бровями.

Итоговый образ мне понравился. Приятно снова видеть работу профессионалов, проект «Красота на Миллион» действительно в этом отношении уникальный. Ну, а что касается студии красоты Ирсэн Казимировой, то я сюда планирую заглядывать чаще, чтобы поддерживать результаты тонирования и своевременно корректировать стрижку.

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

комментарий стилиста: На очередное приглашение организаторов проекта «Красота на Миллион» я откликнулась с удовольствием. Тем более что в гости к нам пожаловал сам Александр Пряников. Поскольку кредо наших мастеров – это полная трансформация, но в рамках, чтобы результат выглядел естественно, то мы начали перебирать варианты, как навести лоска и деликатно уйти от седины.

Решение мы нашли в том, чтобы провести тонирование волос и сделать стрижку, подходящую Александру по форме лица. Каких-то кардинальных перемен не было, просто мы вернули участнику проекта вид, который для него более привычный.

Очень надеюсь, что Александру наши идеи понравятся и он захочет еще раз к нам заглянуть. В общении он невероятно легкий, а еще отличный собеседник и рассказчик!

Проекту «Красота на Миллион» отдельная благодарность, что дарите нам невероятные эмоции и даете возможность познакомиться с такими удивительными людьми, как Александр! ​Ирсэн Казимирова, @irsenkazimirova

комментарий координатора проекта: Ирсэн со своими мастерами в очередной раз продемонстрировала, что значит – работа профессионалов. Тонировка волос Александра проведена очень грамотно. Даже несмотря на то, что легкая проседь ему идет, подобранный оттенок весьма неплохо справился со своей задачей. Окрашивание проведено очень корректно, что позволило без каких-либо других манипуляций омолодить лицо Александра минимум лет на пять! И подобранная стрижка очень ему идет.

Александр в своих ранних интервью для проекта говорил, что в случае успешной пересадки волос он готов навсегда отказаться от длинных причесок в пользу более стильных коротких стрижек. Я рада, что его мечта сбылась: к финалу проекта у нашего участника стильная короткая стрижка, не требующая никаких специальных приемов для достижения визуального эффекта густоты. Через полгода будет еще лучше, поскольку, по словам специалистов клиники Reneo, будет достигнута максимальная плотность волос после трансплантации.

Еще раз хочу поблагодарить Ирсэн за то, что она вновь откликнулась на нашу просьбу и поработала с участником проекта «Красота на Миллион»! ​Алиса Фрэмм

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



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