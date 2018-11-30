Заключительный этап лечения у стоматолога

Финальные фанфары для Александра Пряникова уже прозвучали. Однако остался один момент, который не вошел в основные дневники участника. Речь идет о фиксации постоянных зубных коронок в Клинике доктора Шипкова. Именно об этом, как бы напоследок, и расскажет уже бывший участник проекта «Красота на Миллион».

Итак, друзья, старался вам во всех деталях рассказать о процедурах, которые я прошел за несколько месяцев жизни на проекте. Но за кадром осталась одна весьма важная манипуляция – установка постоянных зубных конструкций.

Как вы помните, после имплантации мне установили на зубы так называемые прототипы. Они нужны для того, чтобы протестировать будущие зубы, так сказать, понять, насколько удобно мне с ними будет жить. Я их носил несколько месяцев, и вот настал тот момент, когда уже и доктор, и я смогли совместить свое свободное время и встретиться для установки постоянных коронок.

Точно не скажу, сколько раз за этот промежуток я бывал на консультациях. Накануне «дня икс» меня пригласили в клинику на примерку, а на следующее утро уже ждали на фиксацию коронок.

Так вот, сразу скажу, что процедура эта безболезненная, так как предварительно делают анестезию. Но длится она очень долго: чтобы установить одну коронку требуется несколько часов. Зато ты уверен, что все будет сделано, как надо, потому что все действия сверяются и перепроверяются тысячи раз.

Вся процедура ничем не отличается от установки классических коронок, за одним новшеством (лично для меня) – на следующий день снова нужно прийти в клинику. Тут дело такое, что во время установки коронки ты практически ничего не чувствуешь, ощущения притупляются.

Когда зубы уже на месте, ты толком не можешь понять, все ли в порядке или есть какие-то неприятные ощущения. Так вот повторный визит как раз и нужен для того, чтобы все сомнения снять, а мелкие нюансы – скорректировать.

Кстати, сразу же после приема врача меня направили на профессиональную гигиену. Необычную, так как врач рассматривала каждый зуб под микроскопом и при необходимости проводила дополнительную полировку микроскопических неровностей.

В результате получилось так, что после установки коронок отличить их от натуральных зубов нельзя. Абсолютно все швы так замаскированы, что коронка является естественным продолжением зуба.

Так как я солидное время проходил с прототипами, то привыкать к постоянным зубным конструкциям мне даже не пришлось. Это дополнительный приятный бонус, не говоря уже о шикарной улыбке. Теперь есть еще один дополнительный повод улыбаться почаще!

комментарий стоматолога: Лечение Александра было продолжительным, хотя в классическом варианте на все процедуры, которые мы ему провели, уходит обычно не больше одного-полутора месяцев. В нашем случае свою роль сыграл период отпусков, а также плотный график пациента. Но от этого качество работы не пострадало, наоборот, мы сделали все возможное, чтобы безметалловые постоянные конструкции специально для Александра изготовили в более сжатые сроки. Фиксация коронок прошла в «штатном» режиме, удалены все следы, которые могли бы напоминать, что у пациента стоят коронки. Абсолютно никаких соединительных швов, разницы в оттенках между керамикой и натуральными зубами нет. ​Шипков Владимир Николаевич

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