Заключительный этап лечения у стоматолога
Финальные фанфары для Александра Пряникова уже прозвучали. Однако остался один момент, который не вошел в основные дневники участника. Речь идет о фиксации постоянных зубных коронок в Клинике доктора Шипкова. Именно об этом, как бы напоследок, и расскажет уже бывший участник проекта «Красота на Миллион».
Итак, друзья, старался вам во всех деталях рассказать о процедурах, которые я прошел за несколько месяцев жизни на проекте. Но за кадром осталась одна весьма важная манипуляция – установка постоянных зубных конструкций.
Как вы помните, после имплантации мне установили на зубы так называемые прототипы. Они нужны для того, чтобы протестировать будущие зубы, так сказать, понять, насколько удобно мне с ними будет жить. Я их носил несколько месяцев, и вот настал тот момент, когда уже и доктор, и я смогли совместить свое свободное время и встретиться для установки постоянных коронок.
Точно не скажу, сколько раз за этот промежуток я бывал на консультациях. Накануне «дня икс» меня пригласили в клинику на примерку, а на следующее утро уже ждали на фиксацию коронок.
Так вот, сразу скажу, что процедура эта безболезненная, так как предварительно делают анестезию. Но длится она очень долго: чтобы установить одну коронку требуется несколько часов. Зато ты уверен, что все будет сделано, как надо, потому что все действия сверяются и перепроверяются тысячи раз.
Вся процедура ничем не отличается от установки классических коронок, за одним новшеством (лично для меня) – на следующий день снова нужно прийти в клинику. Тут дело такое, что во время установки коронки ты практически ничего не чувствуешь, ощущения притупляются.
Когда зубы уже на месте, ты толком не можешь понять, все ли в порядке или есть какие-то неприятные ощущения. Так вот повторный визит как раз и нужен для того, чтобы все сомнения снять, а мелкие нюансы – скорректировать.
Кстати, сразу же после приема врача меня направили на профессиональную гигиену. Необычную, так как врач рассматривала каждый зуб под микроскопом и при необходимости проводила дополнительную полировку микроскопических неровностей.
В результате получилось так, что после установки коронок отличить их от натуральных зубов нельзя. Абсолютно все швы так замаскированы, что коронка является естественным продолжением зуба.
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Стоматологическая клиника доктора Шипкова (Dr. Shipkov)
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Ваше мнение 2
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_ Изабелла_ / 01.12.18 00:02Хороший стоматолог это большая редкость, как говорит мой опыт. Эти реально молодцы. Зубы у Александра просто идеальные.
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Анита / 30.11.18 22:42Какие шикарные зубы у Александра! В самом деле как будто свои! Стоматологи в этой клинике - просто виртуозы! Я искренне восхищаюсь их работой!