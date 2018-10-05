Александр Пряников о новых волосах

На пути преображения Александра Пряникова замаячил долгожданный финал. Однако это не означает, что координаторы сложили руки и занимаются только планированием финальной фотосессии. Прежде чем мы выпустим финальный отчет, нужно рассказать вам о еще одном важном событии – у Александра Пряникова, наконец, начали появляться новые волосы в местах залысин. Как к этому отнесся шоумен, узнайте из первых уст!

Последние несколько лет я наблюдаю за развитием весьма неприятного процесса – я лысею! Да, ранее эти интеллигентные залысины прибавляли моему образу определенное количество шарма. Но чем больше я смотрю на себя в кадре, тем сильнее огорчаюсь происходящим трансформациям.

Если бы я был Гошей Куценко или Дмитрием Нагиевым, безусловно, я бы смирился и не стал ничего предпринимать. Ведь им с лысиной гораздо лучше, чем с волосами. Но в моей ситуации гладкий череп – уже не солидно.

Когда меня пригласили участвовать в проекте «Красота на Миллион», я знал, что тут возможны любые пожелания по изменению внешности. Безусловно, первым делом я завел разговор о волосах.

Моя просьба была услышана, врачи клиники Reneo взялись за трансплантацию волос, причем операция, по их оценкам, прошла успешно. Теперь мне оставалось только ждать, так как первые результаты должны были появиться не ранее, чем через 4-5 месяцев. Да и результаты эти будут пока не такие впечатляющие – всего лишь пушок.

Однако и его я ждал с нетерпением, слушая в своей голове мучительный «тик-так»… Прошел месяц, второй, шестой, а пушка не было видно. Расстроенный, я отпустил эту проблему и продолжил жить дальше. Но тут, в один прекрасный момент, отдыхая во Франции, я невзначай взглянул в зеркало и не мог поверить своим глазам: залысин почти не было, пушок пробился сквозь кожу и почти полностью их скрыл. Радость и облегчение – вот что испытал в те минуты!

Когда пришел на очередной осмотр к Reneo, врачи сказали, что пока появилось всего 30-40% от ожидаемого объема пересаженных волос. Вслед за ними начнут расти и остальные. А эти со временем станут толще и приобретут объем.

Чтобы стимулировать рост, мне провели курс специальных процедур. Кстати, очень показательный факт, что препараты, которые использовали врачи, разработаны здесь же – в лаборатории Reneo при участии главврача клиники Нагайцевой Юлии Васильевны. Это мощный показатель профессионализма здешних специалистов, как вам кажется?

Сами процедуры проходили в несколько этапов: нанесение средства на кожу головы, легкий массаж, 10 минут под шапочкой, еще раз массаж головы, но уже интенсивный, и в заключение лазерная стимуляция кровообращения.

Лично в меня все эти манипуляции вселяют уверенность, что скоро о залысинах я забуду навсегда. По крайней мере, даже тот результат, который есть сейчас, меня вполне устраивает. Если в дальнейшем у меня возникнут проблемы с волосами, я точно знаю, кто поможет мне их решить!

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

комментарий хирурга-трихолога: Полгода прошло с момента проведения операции по трансплантации волос Александру Пряникову. Напомню, волосы были пересажены с затылка для коррекции линии роста на лбу.

Изначально я предупредил участника проекта, что для оценки окончательного результата нужно подождать около 10-12 месяцев. Промежуточный итог мы, однако, можем наблюдать уже сейчас. На очередной консультации я отметил, что, действительно, в зоне пересадки появились единичные новые волосы, просматривается четкий контур линии их роста. Иными словами, Александру хватило шести месяцев, чтобы перейти из категории лысеющего в категорию мужчины с прической. Это, напомню, и было нашей целью.

В течение предстоящих 5-6 месяцев процесс роста новых волос будет идти активнее. Причем те волосы, которые уже появились, постепенно будут становиться толще, усилится их пигментация. На следующей консультации, думаю, мы с Александром увидим окончательный результат, и в Новый год он войдет уже другим. ​Буянов Василий Васильевич​,

врач-хирург по пересадке волос,

пластический хирург, кандидат медицинских наук

комментарий дерматовенеролога-трихолога: Александр Пряников обратился в нашу клинику полгода назад с жалобой на поредевшую прическу, выпадение волос и шелушение кожных покровов головы. К этим проблемам мы подошли комплексно. Поэтому, прежде чем провести трансплантацию волос, начали с подготовки кожи головы. Провели несколько сеансов пилинга с лосьоном, имеющим успокаивающее действие, а далее выполнили пересадку.

Через полгода после операции результат виден, и он очень хороший. В следующие шесть месяцев мы ожидаем усиления эффекта. Чтобы ускорить рост новых волос, Александру дополнительно будет назначена терапия специальными лосьонами. Результат терапевтического лечения мы оценим через полгода.

На данный момент, однако, у Александра все еще сохраняется проблема шелушения кожи головы. Проведя диагностику, мы пришли к выводу, что имеем дело с себорейным дерматитом. Увы, но это заболевание является хроническим и не поддается полному излечению. Тем более что Александра сопровождает достаточно факторов, вызывающих обострение этой проблемы: высокие нагрузки, постоянные перелеты.

На данном этапе мы назначили ему терапию с проведением пилингов и применением антисеборейных лосьонов. Это должно снизить частоту рецидивов и помочь добиться ремиссии. ​Нагайцева Юлия Васильевна,

врач дерматовенеролог, трихолог,

главный врач клиники​

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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