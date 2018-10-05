 
 
 

Клео.ру
 
 

Александр Пряников о новых волосах

1 1

На пути преображения Александра Пряникова замаячил долгожданный финал. Однако это не означает, что координаторы сложили руки и занимаются только планированием финальной фотосессии. Прежде чем мы выпустим финальный отчет, нужно рассказать вам о еще одном важном событии – у Александра Пряникова, наконец, начали появляться новые волосы в местах залысин. Как к этому отнесся шоумен, узнайте из первых уст!

Александр Пряников о новых волосах

Последние несколько лет я наблюдаю за развитием весьма неприятного процесса – я лысею! Да, ранее эти интеллигентные залысины прибавляли моему образу определенное количество шарма. Но чем больше я смотрю на себя в кадре, тем сильнее огорчаюсь происходящим трансформациям.

Александр Пряников о новых волосах

Если бы я был Гошей Куценко или Дмитрием Нагиевым, безусловно, я бы смирился и не стал ничего предпринимать. Ведь им с лысиной гораздо лучше, чем с волосами. Но в моей ситуации гладкий череп – уже не солидно.

Александр Пряников о новых волосах

Когда меня пригласили участвовать в проекте «Красота на Миллион», я знал, что тут возможны любые пожелания по изменению внешности. Безусловно, первым делом я завел разговор о волосах.

Александр Пряников о новых волосах

Моя просьба была услышана, врачи клиники Reneo взялись за трансплантацию волос, причем операция, по их оценкам, прошла успешно. Теперь мне оставалось только ждать, так как первые результаты должны были появиться не ранее, чем через 4-5 месяцев. Да и результаты эти будут пока не такие впечатляющие – всего лишь пушок.

Александр Пряников о новых волосах

Однако и его я ждал с нетерпением, слушая в своей голове мучительный «тик-так»… Прошел месяц, второй, шестой, а пушка не было видно. Расстроенный, я отпустил эту проблему и продолжил жить дальше. Но тут, в один прекрасный момент, отдыхая во Франции, я невзначай взглянул в зеркало и не мог поверить своим глазам: залысин почти не было, пушок пробился сквозь кожу и почти полностью их скрыл. Радость и облегчение – вот что испытал в те минуты!

Когда пришел на очередной осмотр к Reneo, врачи сказали, что пока появилось всего 30-40% от ожидаемого объема пересаженных волос. Вслед за ними начнут расти и остальные. А эти со временем станут толще и приобретут объем.

Александр Пряников о новых волосах
Александр Пряников о новых волосах

Чтобы стимулировать рост, мне провели курс специальных процедур. Кстати, очень показательный факт, что препараты, которые использовали врачи, разработаны здесь же – в лаборатории Reneo при участии главврача клиники Нагайцевой Юлии Васильевны. Это мощный показатель профессионализма здешних специалистов, как вам кажется?

Александр Пряников о новых волосах

Сами процедуры проходили в несколько этапов: нанесение средства на кожу головы, легкий массаж, 10 минут под шапочкой, еще раз массаж головы, но уже интенсивный, и в заключение лазерная стимуляция кровообращения.

Александр Пряников о новых волосах

Лично в меня все эти манипуляции вселяют уверенность, что скоро о залысинах я забуду навсегда. По крайней мере, даже тот результат, который есть сейчас, меня вполне устраивает. Если в дальнейшем у меня возникнут проблемы с волосами, я точно знаю, кто поможет мне их решить!

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

 

комментарий хирурга-трихолога:

Полгода прошло с момента проведения операции по трансплантации волос Александру Пряникову. Напомню, волосы были пересажены с затылка для коррекции линии роста на лбу.
Изначально я предупредил участника проекта, что для оценки окончательного результата нужно подождать около 10-12 месяцев. Промежуточный итог мы, однако, можем наблюдать уже сейчас. На очередной консультации я отметил, что, действительно, в зоне пересадки появились единичные новые волосы, просматривается четкий контур линии их роста. Иными словами, Александру хватило шести месяцев, чтобы перейти из категории лысеющего в категорию мужчины с прической. Это, напомню, и было нашей целью.
В течение предстоящих 5-6 месяцев процесс роста новых волос будет идти активнее. Причем те волосы, которые уже появились, постепенно будут становиться толще, усилится их пигментация. На следующей консультации, думаю, мы с Александром увидим окончательный результат, и в Новый год он войдет уже другим.

Буянов Василий Васильевич​,
врач-хирург по пересадке волос,
пластический хирург, кандидат медицинских наук

комментарий дерматовенеролога-трихолога:

Александр Пряников обратился в нашу клинику полгода назад с жалобой на поредевшую прическу, выпадение волос и шелушение кожных покровов головы. К этим проблемам мы подошли комплексно. Поэтому, прежде чем провести трансплантацию волос, начали с подготовки кожи головы. Провели несколько сеансов пилинга с лосьоном, имеющим успокаивающее действие, а далее выполнили пересадку.
Через полгода после операции результат виден, и он очень хороший. В следующие шесть месяцев мы ожидаем усиления эффекта. Чтобы ускорить рост новых волос, Александру дополнительно будет назначена терапия специальными лосьонами. Результат терапевтического лечения мы оценим через полгода.
На данный момент, однако, у Александра все еще сохраняется проблема шелушения кожи головы. Проведя диагностику, мы пришли к выводу, что имеем дело с себорейным дерматитом. Увы, но это заболевание является хроническим и не поддается полному излечению. Тем более что Александра сопровождает достаточно факторов, вызывающих обострение этой проблемы: высокие нагрузки, постоянные перелеты.
На данном этапе мы назначили ему терапию с проведением пилингов и применением антисеборейных лосьонов. Это должно снизить частоту рецидивов и помочь добиться ремиссии.

Нагайцева Юлия Васильевна,
врач дерматовенеролог, трихолог,
главный врач клиники​
  • Как вы оцениваете результаты операции по пересадке волос у Александра?

Оставить заявку для участия в проекте
можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

Паблик проекта в Instagram

Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»

Наш канал в Telegram

Наш канал на YouTube

Клиника восстановления волос и эстетической медицины RENEO CLINIC

 

Предыдущие выпуски:

«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!

Александр Пряников: «Многие мужчины увлекаются ЭТИМ»

Пряников отправился за «Голливудом»

Пряников готовится к пересадке волос

Александру Пряникову пересадили волосы

Александр Пряников о косметологии. Часть 2

Александр Пряников у стоматолога. Этап второй

Александр Пряников впервые попробовал ботокс

Герои проекта «Красота на Миллион» посетили диетолога

Александр Пряников попробовал себя в кроссфите

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
05.10.2018
Теги: Красота на миллион Саша Пряников 5 сезон пересадка волос

Читайте также

 

Ваше мнение 2  

Оставить комментарий
  • Glamorous / 05.10.18 21:19
    -
    0
    +
    Может, в реале сильнее заметно, но я как то пока не наблюдаю особых различий между тем, что было и что стало. Ну и седина, конечно, все портит.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анита / 05.10.18 21:09
    -
    0
    +
    Ждала такого дневника, было очень интересно узнать о том, как отрастают волосы после трансплантации. На фото заметен результат, волосы уже не такие редкие, как были до этого. Теперь, конечно, интересно увидеть конечный результат.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору