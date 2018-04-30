Пряников отправился за «Голливудом»
Как часто вы посещаете стоматолога? Если не можете вспомнить дату последнего приема, то немедленно идите к специалисту. Александр Пряников, ставший фронтменом пятого сезона проекта «Красота на Миллион», не может пожаловаться на здоровье своих зубов. Однако даже ему нужна помощь специалиста, чтобы сделать своеобразный апгрейд улыбки. Не будем забегать вперед, передаем слово Александру.
Привет-привет! Соскучились по мне? А я времени даром не терял. После лазерного омоложения лица координаторы проекта «Красота на Миллион» отправили меня к стоматологу.
Если вы, как и я, застали период СССР, то о стоматологах у вас должны быть ужасающие воспоминания. Ревущая бормашина, запах сточенных зубов и во рту вкус палёненького... До сих пор мурашки по телу от такого лечения. Не удивительно, что многие люди были готовы покинуть Родину, лишь бы не встречаться с нашими эскулапами.
Потому я безгранично рад, что мои воспоминания остаются только в прошлом. Сегодня каких только технологий и материалов не придумали для лечения зубов! А главное – все безболезненно. Для нас, мужчин, это, пожалуй, самый важный критерий.
Итак, когда я узнал, куда мне предстоит идти на консультацию, то обрадовался вдвойне. Оказывается, моим доктором будет Шипков Владимир Николаевич. В узких кругах, скажу я вам, личность легендарная. Его клинику принято посещать по рекомендациям знакомых/друзей/родных – такие люди точно плохого не посоветуют!
Не могу сказать, что у меня такие прямо глобальные проблемы с зубами. Нет, тут подрихтовать, там подправить – в общем, сделать апгрейд. Причем для меня важно, чтобы моя улыбка оставалась естественной, а не превратилась в блестящее подобие санфаянса, как это любят многие представители российского шоу-бизнеса. Врачу я так и сказал: «Хочу иметь улыбку как у человека, который ведет здоровый образ жизни!».
Что касается улыбки, то мне в этом отношении очень нравятся американцы. Вы заметили, как они широкого улыбаются? Там, на Западе, так принято, добиться успеха без улыбки невозможно: когда ты улыбаешься, то чувствуешь себя расслабленным, более непринужденно общаешься с людьми.
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А теперь вспомните, как ходят люди в нашей стране. На улице просто невозможно увидеть улыбающегося человека. Если вы и найдете такого, то это явно будет турист! Наши люди полжизни могут проходить, не улыбаясь, – этакие тихушники и скромняги :))
Поскольку я работаю на зрителя, для зрителя и ради зрителя, то мне хочется, чтобы публика смотрела на меня и испытывала положительные эмоции. Красивая улыбка будет этому способствовать.
На первой консультации врач рассказал о предстоящем лечении, наметил план процедур. Меня в целом все устраивает, так что вперед к «голливудской» мечте!
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Фото предоставлены Натальей Веселовой, @veselkyna
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