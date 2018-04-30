Пряников отправился за «Голливудом»

Как часто вы посещаете стоматолога? Если не можете вспомнить дату последнего приема, то немедленно идите к специалисту. Александр Пряников, ставший фронтменом пятого сезона проекта «Красота на Миллион», не может пожаловаться на здоровье своих зубов. Однако даже ему нужна помощь специалиста, чтобы сделать своеобразный апгрейд улыбки. Не будем забегать вперед, передаем слово Александру.

Привет-привет! Соскучились по мне? А я времени даром не терял. После лазерного омоложения лица координаторы проекта «Красота на Миллион» отправили меня к стоматологу.

Если вы, как и я, застали период СССР, то о стоматологах у вас должны быть ужасающие воспоминания. Ревущая бормашина, запах сточенных зубов и во рту вкус палёненького... До сих пор мурашки по телу от такого лечения. Не удивительно, что многие люди были готовы покинуть Родину, лишь бы не встречаться с нашими эскулапами.

Потому я безгранично рад, что мои воспоминания остаются только в прошлом. Сегодня каких только технологий и материалов не придумали для лечения зубов! А главное – все безболезненно. Для нас, мужчин, это, пожалуй, самый важный критерий.

Итак, когда я узнал, куда мне предстоит идти на консультацию, то обрадовался вдвойне. Оказывается, моим доктором будет Шипков Владимир Николаевич. В узких кругах, скажу я вам, личность легендарная. Его клинику принято посещать по рекомендациям знакомых/друзей/родных – такие люди точно плохого не посоветуют!

Не могу сказать, что у меня такие прямо глобальные проблемы с зубами. Нет, тут подрихтовать, там подправить – в общем, сделать апгрейд. Причем для меня важно, чтобы моя улыбка оставалась естественной, а не превратилась в блестящее подобие санфаянса, как это любят многие представители российского шоу-бизнеса. Врачу я так и сказал: «Хочу иметь улыбку как у человека, который ведет здоровый образ жизни!».







Что касается улыбки, то мне в этом отношении очень нравятся американцы. Вы заметили, как они широкого улыбаются? Там, на Западе, так принято, добиться успеха без улыбки невозможно: когда ты улыбаешься, то чувствуешь себя расслабленным, более непринужденно общаешься с людьми.

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A post shared by Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) on Mar 26, 2018 at 3:09am PDT

А теперь вспомните, как ходят люди в нашей стране. На улице просто невозможно увидеть улыбающегося человека. Если вы и найдете такого, то это явно будет турист! Наши люди полжизни могут проходить, не улыбаясь, – этакие тихушники и скромняги :))

Поскольку я работаю на зрителя, для зрителя и ради зрителя, то мне хочется, чтобы публика смотрела на меня и испытывала положительные эмоции. Красивая улыбка будет этому способствовать.

На первой консультации врач рассказал о предстоящем лечении, наметил план процедур. Меня в целом все устраивает, так что вперед к «голливудской» мечте!

комментарий эксперта рубрики «Два мнения» на Клео: Лично я отношусь к операциям по «омоложению» достаточно спокойно. Не всегда понимаю смысл, правда. Но, в конце концов, каждый волен развлекаться как ему заблагорассудится. Тут главное, чтобы это не входило в противоречие с УК и не мешало жить окружающим. Что касается Александра, то я считаю, что, для медийной личности вносить некоторые изменения и улучшения во внешний облик вполне оправданно. Ведь его образ – это товар, который должен продаваться и приносить прибыль. Однако очень важно не перестараться. Увы, но некоторые персонажи «заэкранной» жизни настолько увлекаются, что перестают восприниматься адекватно и, в результате, становятся неинтересны с точки зрения основной своей деятельности. Только как «фрики». А быть посмешищем далеко не каждому комфортно. Вот и теряются люди из виду, причем совсем не потому, что постарели. Ведь с возрастом меняется не только лицо. И как бы мы ни воспринимали сами себя, сколько бы лет по «внутренним часам» себе ни давали, но выглядеть на 20 при реальном возрасте «за 40», просто невозможно, поскольку человек с годами меняется весь. Целиком. Мысли, чувства, реакции на окружающий Мир, поведение, манеры, походка, пластика движений - вообще всё претерпевает изменения. И окружающие воспринимают нас не только по фотке в инстаграмме, а оценивают весь комплекс. Поэтому можно, конечно, натянуть шарик на глобус, расправить все неровности вплоть до древней коры, но от этого не перестанут побаливать суставы, не исчезнет неизбежная возрастная скованность движений, заторможенность реакций, из глаз не уйдет опасение за здоровье и не возродятся желания и стремления молодого растущего организма. Да и наши знания, опыт, амбиции, годами заслуженное место в этом Мире, не дадут снова стать беззаботным Сашкой, который вполне мог «забить» на какую-нибудь важную встречу, поскольку назначил свидание симпатичной девочке, и есть все шансы поиметь приятый вечер. Поэтому, когда вдруг появляется внешне «мальчик», который ведет себя как почти дедушка – это выглядит нелепо. В связи с этим, лично я считаю, что человек должен стареть. Но, безусловно, стареть красиво. Поэтому, в случае нашего героя, на мой взгляд, не стоит пытаться стать Сашей Пряниковым. Не получится. А вот создать ухоженного, солидного, сильного, мудрого и, в то же время веселого мужчину «в районе сорока» - очень даже. Да и потенциал у такого образа, как мне кажется, что по времени использования, что по объему возможностей, значительно больше.​ Сергей

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Фото предоставлены Натальей Веселовой, @veselkyna

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