«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!

Да, любимые читатели! Вы не ошиблись – мы вновь запускаем серию невероятных преображений и с удовольствием объявляем старт 5 сезона проекта «Красота на Миллион»! Вы уже привыкли, что мы постоянно готовим для вас сюрпризы. На этот раз фантазия редакторов завела нас в дебри шоу-бизнеса – свое участие в проекте подтвердила весьма известная личность российской селебрити-тусовки.

Встречайте! Впервые в нашем проекте роль главного участника играет мужчина. Вы все его знаете по позывным радиоэфиров на МУЗ-ТВ, MTV Russia и «Русском Радио» – легендарный Саша Пряников!

Не правда ли, весьма любопытный персонаж?! Давайте же узнаем подробнее о нем и его жизни. Как всегда – рассказ из первых уст.

«Привет всем-всем-всем, с вами Саша Пряников и проект «Красота на Миллион»! Сегодня я вещаю из самого тыла индустрии красоты и хочу рассказать, как же здесь все устроено», – почему-то именно так хочется начать свой первый дневник в качестве участника проекта. Поездки по всему миру, знакомство с разными культурами, выступления на радио и телевидении в моей жизни уже были и есть (тьфу-тьфу- тьфу), съемки в рекламе тоже. Теперь вот пробую себя в новой роли – шоумена, которому предстоит рассказать об изнанке пластических операций и косметологических процедур.

Ощущаю себя в абсолютно новом качестве «подопытной мышки», но даже это движение вперед и абсолютно незнакомый для меня опыт. А почему бы и нет?! Миша Гребенщиков смог, значит, и я смогу! Если меня кто-то еще не знает, то «я иду к вам». Простите, шучу, но благодаря этой рекламе вы точно вспомните Александра Пряникова.









Про меня часто говорят, что я балагур, весельчак, душа любой компании... Все это правда! Усидеть на месте мне достаточно сложно, такова судьба всех детей, рожденных в семье творческих людей. Я стал ездить на гастроли вместе с родителями еще раньше, чем научился ходить. Вот до сих пор и не могу остановиться – постоянно ищу что-то интересное для себя.

Даже служба в армии меня не остепенила. Хотя и тут моя творческая генетика взяла верх над обстоятельствами: все два года я честью и славой служил хранителем барабанной установки, за что и получил гордое звание младшего сержанта. После армии я сразу же начал искать поприще для реализации своих творческих амбиций. И, знаете, нашел. Закончив «гнесинку» по классу музыкальной комедии, я сразу же отправился на сцену, причем эта сцена была бродвейской. 24-летний пацан и уже в одной из бродвейских композиций – наверняка кто-то из моих маститых коллег посчитал это даже

юношеской наглостью.

Любовь, а главное уважение к сцене и музыке – это заслуга моих родителей. Благодаря ремню отца и тапкам матери, которыми они загоняли меня за музыкальные инструменты, я получился вот таким талантливым.

Там же, в детстве, были многочисленные творческие посиделки у нас дома, на которых собирались артисты и музыканты. Сейчас я поддерживаю эти традиции, приглашая друзей в свой большой дом – надеюсь, он станет нашим родовым гнездом.

А еще одно очень яркое воспоминание из детства – как мы с родителями каждое лето отправлялись на гастроли. Причем я был уверен, что абсолютно все дети именно так и проводят свои каникулы. Мне было чудно потом услышать, что кто-то ездил в деревню к бабушкам-дедушкам.

Когда контракт на участие в бродвейском мюзикле закончился, то я вернулся в Россию и начал думать, чем же теперь заниматься. Долго искать не пришлось, так как тут же нашел вакансию диджея на радио МУЗ-ТВ. Так я начал шагать по радиоэфирам, потом перекинулся на телевидение – телеканалы «Моя Планета» «Культура», «Рен-ТВ», «Мама» и прочие, позже начал пробовать себя в авторских проектах и новых форматах.

Уф, говорить обо всем язык устанет, хотя я и не против. Но, боюсь, что уболтаю вас вконец: историй целая куча. А у нас цель – показать изнанку пластической хирургии и косметологии. Так вот, метания из проекта в проект, из страны в страну меня невероятно радуют. Чего не скажешь о внешности. С годами Саша Пряников превратился в уже солидного Александра Пряникова. На головушке вашего слуги появилась реденькая седина, на лице – небольшие складки от постоянной «ухмылки», хотя внутри я по-прежнему задорный мальчуган и улыбчивый парнишка.

Ходишь и стараешься не замечать этих изменений, но какой-нибудь товарищ из соцсетей то и дело норовит напомнить: «А Саша-то Пряников уже не тот!». Чтобы устранить этот дисбаланс, я и принял приглашение участвовать в проекте – хочу, чтобы мои зрители видели меня таким, каким я был всегда, и даже еще лучше. Это не шутка, но некоторые известные люди в молодости выглядели хуже, чем сейчас. Испытаю-ка и я свое везение!

Кстати, знаменательно, что именно мне доверили стать лицом юбилейного пятого сезона. Надеюсь, не упаду лицом в грязь :)) Так вот, мужики, наверное, подумают, что не гоже это – перекраивать свое лицо. Но если есть такая возможность, то почему бы не попробовать. К пластике я отношусь нейтрально и считаю, если кто-то делает операцию, при этом следов вмешательства не видно, то такие изменения во внешности имеют право быть. Другое дело – перекаченная грудь и эти смешные дакфэйсы, которыми переполнен Instagram. Надеюсь, что со мной таких экспериментов не будет.

Мой принцип такой: мое лицо – это мой рабочий инструмент, с его помощью я продаю свои способности, дарю публике эмоции. Если не предпринимать попыток, чтобы выглядеть лучше, то этим я оскорблю в первую очередь своих зрителей. Поэтому считаю, что прибегать к радикальным мерам по изменению внешности стоит только в том случае, когда нужно вернуть или поддержать прежний вид. А вот делать операции ради прихоти – это блажь.

На этой прекрасной и воодушевляющей ноте, дамы и господа, я сделаю небольшой перерыв в повествовании и начну, наконец, готовиться к своему «преображению» (как же нелепо из моих уст звучит это слово – ха-ха- ха!!!).

комментарий психолога: Саша отважный. 😃 И не потому, что решился на пластические операции, а потому что: во-первых, он мужчина, во-вторых, потому что публично. Ну не принято нормальным во всех отношениях мужчинам афишировать свои пластические усовершенствования (фрики и маргиналы не в счет).

У Саши имидж «своего парня» без возраста. Веселый, демократичный и простой (по крайней мере, на публику).

Он не стремится к рафинированности. Видно, что в своей внешности Саша расслаблен, себя, в целом, принимает.

Однако, как и все творческие люди, уязвим. Возможно, не хочет мириться с возрастными переменами… Для него это будет и эксперимент, и шоу, и....

Важно, чтобы его изменения не разрушили привычный для бдительного зрителя образ. Ведь известных людей любят и узнают именно такими, какие они есть, харизматичными и даже(!) с недостатками внешности. Юлия Свияш, @jsviyash

комментарий дочери Полины: Я безусловно рада тому, что папу позвали участвовать в таком проекте! Во-первых, потому что не каждый публичный мужчина раскрывает тайны своих преображений. Во-вторых, пусть знает, какими большими трудами женщинам удается сохранить себя в хорошем состоянии!😉 И вообще мне кажется, что сегодня ни один человек не отказался бы от такого предложения! Ведь каждый хочет быть лучшей версией себя. Я, если что, тоже! Мне вот хочется зубы отбелить и губу верхнюю качнуть!😀

Мне нравится видеть его лицо после каждой процедуры, он с детским волнением рассматривает себя в зеркале и каждый раз спрашивает: «Ну что, уже что-то изменилось?». Определенно этот проект пойдет ему на пользу! А я тихонько наблюдаю со стороны и забираю визитки косметологов и врачей себе, а вдруг пригодятся?

комментарий Ирены Понарошку: Человек должен делать то, что ему хочется! Я не согласна с тем, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны! Как минимум это должна быть ухоженная обезьяна.

Единственное, что меня смущает и не устраивает в этой истории участия Александра в проекте, это мгновенный апгрейд! Лежал-лежал Саша такой на диване и вдруг решил всё и разом сделать! Я за регулярные занятия спортом, посещения стоматологов и других специалистов, чтобы быть молодым, красивым и подтянутым!

Я желаю Александру, чтобы полученный результат он не потерял в ближайшие же полгода...

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»



Наш канал в Telegram

Психолог-консультант Юлия Свияш, @jsviyash