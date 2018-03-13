«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!
Да, любимые читатели! Вы не ошиблись – мы вновь запускаем серию невероятных преображений и с удовольствием объявляем старт 5 сезона проекта «Красота на Миллион»! Вы уже привыкли, что мы постоянно готовим для вас сюрпризы. На этот раз фантазия редакторов завела нас в дебри шоу-бизнеса – свое участие в проекте подтвердила весьма известная личность российской селебрити-тусовки.
Встречайте! Впервые в нашем проекте роль главного участника играет мужчина. Вы все его знаете по позывным радиоэфиров на МУЗ-ТВ, MTV Russia и «Русском Радио» – легендарный Саша Пряников!
Не правда ли, весьма любопытный персонаж?! Давайте же узнаем подробнее о нем и его жизни. Как всегда – рассказ из первых уст.
«Привет всем-всем-всем, с вами Саша Пряников и проект «Красота на Миллион»! Сегодня я вещаю из самого тыла индустрии красоты и хочу рассказать, как же здесь все устроено», – почему-то именно так хочется начать свой первый дневник в качестве участника проекта. Поездки по всему миру, знакомство с разными культурами, выступления на радио и телевидении в моей жизни уже были и есть (тьфу-тьфу- тьфу), съемки в рекламе тоже. Теперь вот пробую себя в новой роли – шоумена, которому предстоит рассказать об изнанке пластических операций и косметологических процедур.
Ощущаю себя в абсолютно новом качестве «подопытной мышки», но даже это движение вперед и абсолютно незнакомый для меня опыт. А почему бы и нет?! Миша Гребенщиков смог, значит, и я смогу! Если меня кто-то еще не знает, то «я иду к вам». Простите, шучу, но благодаря этой рекламе вы точно вспомните Александра Пряникова.
Про меня часто говорят, что я балагур, весельчак, душа любой компании... Все это правда! Усидеть на месте мне достаточно сложно, такова судьба всех детей, рожденных в семье творческих людей. Я стал ездить на гастроли вместе с родителями еще раньше, чем научился ходить. Вот до сих пор и не могу остановиться – постоянно ищу что-то интересное для себя.
Даже служба в армии меня не остепенила. Хотя и тут моя творческая генетика взяла верх над обстоятельствами: все два года я честью и славой служил хранителем барабанной установки, за что и получил гордое звание младшего сержанта. После армии я сразу же начал искать поприще для реализации своих творческих амбиций. И, знаете, нашел. Закончив «гнесинку» по классу музыкальной комедии, я сразу же отправился на сцену, причем эта сцена была бродвейской. 24-летний пацан и уже в одной из бродвейских композиций – наверняка кто-то из моих маститых коллег посчитал это даже
юношеской наглостью.
Любовь, а главное уважение к сцене и музыке – это заслуга моих родителей. Благодаря ремню отца и тапкам матери, которыми они загоняли меня за музыкальные инструменты, я получился вот таким талантливым.
Там же, в детстве, были многочисленные творческие посиделки у нас дома, на которых собирались артисты и музыканты. Сейчас я поддерживаю эти традиции, приглашая друзей в свой большой дом – надеюсь, он станет нашим родовым гнездом.
А еще одно очень яркое воспоминание из детства – как мы с родителями каждое лето отправлялись на гастроли. Причем я был уверен, что абсолютно все дети именно так и проводят свои каникулы. Мне было чудно потом услышать, что кто-то ездил в деревню к бабушкам-дедушкам.
Когда контракт на участие в бродвейском мюзикле закончился, то я вернулся в Россию и начал думать, чем же теперь заниматься. Долго искать не пришлось, так как тут же нашел вакансию диджея на радио МУЗ-ТВ. Так я начал шагать по радиоэфирам, потом перекинулся на телевидение – телеканалы «Моя Планета» «Культура», «Рен-ТВ», «Мама» и прочие, позже начал пробовать себя в авторских проектах и новых форматах.
Уф, говорить обо всем язык устанет, хотя я и не против. Но, боюсь, что уболтаю вас вконец: историй целая куча. А у нас цель – показать изнанку пластической хирургии и косметологии. Так вот, метания из проекта в проект, из страны в страну меня невероятно радуют. Чего не скажешь о внешности. С годами Саша Пряников превратился в уже солидного Александра Пряникова. На головушке вашего слуги появилась реденькая седина, на лице – небольшие складки от постоянной «ухмылки», хотя внутри я по-прежнему задорный мальчуган и улыбчивый парнишка.
Ходишь и стараешься не замечать этих изменений, но какой-нибудь товарищ из соцсетей то и дело норовит напомнить: «А Саша-то Пряников уже не тот!». Чтобы устранить этот дисбаланс, я и принял приглашение участвовать в проекте – хочу, чтобы мои зрители видели меня таким, каким я был всегда, и даже еще лучше. Это не шутка, но некоторые известные люди в молодости выглядели хуже, чем сейчас. Испытаю-ка и я свое везение!
Кстати, знаменательно, что именно мне доверили стать лицом юбилейного пятого сезона. Надеюсь, не упаду лицом в грязь :)) Так вот, мужики, наверное, подумают, что не гоже это – перекраивать свое лицо. Но если есть такая возможность, то почему бы не попробовать. К пластике я отношусь нейтрально и считаю, если кто-то делает операцию, при этом следов вмешательства не видно, то такие изменения во внешности имеют право быть. Другое дело – перекаченная грудь и эти смешные дакфэйсы, которыми переполнен Instagram. Надеюсь, что со мной таких экспериментов не будет.
Мой принцип такой: мое лицо – это мой рабочий инструмент, с его помощью я продаю свои способности, дарю публике эмоции. Если не предпринимать попыток, чтобы выглядеть лучше, то этим я оскорблю в первую очередь своих зрителей. Поэтому считаю, что прибегать к радикальным мерам по изменению внешности стоит только в том случае, когда нужно вернуть или поддержать прежний вид. А вот делать операции ради прихоти – это блажь.
На этой прекрасной и воодушевляющей ноте, дамы и господа, я сделаю небольшой перерыв в повествовании и начну, наконец, готовиться к своему «преображению» (как же нелепо из моих уст звучит это слово – ха-ха- ха!!!).
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комментарий психолога:
Саша отважный. 😃 И не потому, что решился на пластические операции, а потому что: во-первых, он мужчина, во-вторых, потому что публично. Ну не принято нормальным во всех отношениях мужчинам афишировать свои пластические усовершенствования (фрики и маргиналы не в счет).
Юлия Свияш, @jsviyash
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комментарий дочери Полины:
Я безусловно рада тому, что папу позвали участвовать в таком проекте! Во-первых, потому что не каждый публичный мужчина раскрывает тайны своих преображений. Во-вторых, пусть знает, какими большими трудами женщинам удается сохранить себя в хорошем состоянии!😉 И вообще мне кажется, что сегодня ни один человек не отказался бы от такого предложения! Ведь каждый хочет быть лучшей версией себя. Я, если что, тоже! Мне вот хочется зубы отбелить и губу верхнюю качнуть!😀
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комментарий Ирены Понарошку:
Человек должен делать то, что ему хочется! Я не согласна с тем, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны! Как минимум это должна быть ухоженная обезьяна.
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Оставить заявку для участия в проекте
Психолог-консультант Юлия Свияш, @jsviyash
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Обсуждение 5
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КираДа уж, мне кажется, такой человек известный сам бы мог без проекта себя в порядок привести. Лучше бы дали шанс тому, кто не может себе этого позволить. Тем более каких-то серьёзных проблем я не вижу в этом человеке.
13.03.18 21:15
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С его доходами мог бы и сам себе сделать пластику. Уж если надо мужика (хотя мне неинтересно), лучше бы выбрали обычного человека.
13.03.18 17:22
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звездочка )неожиданно ))
13.03.18 15:49
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А мне кажется, очень интересная идея - выбрать для преображения известного человека. Да и Саша Пряников - личность незаурядная. Мне лично будет очень интересно наблюдать за ним и его иземенениями. Приятно с вами познакомиться!)
13.03.18 15:30
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Радует, что стартует новый сезон. Но не нравится, что и сюда притянули медийную личность. Хорошо хоть, что это не Панин))) Хотя, участие Панина было бы реально интересным! Трэш и чернуха -- это всегда привлекает аудиторию. Клео, видимо, это и нужно)))
13.03.18 14:26