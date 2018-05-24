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Пряников готовится к пересадке волос

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Приветствуем всех неравнодушных, кто продолжает следить за героями пятого сезона проекта «Красота на Миллион»! Наверное, вы успели соскучиться по душевным дневникам Александра Пряникова. Мы оперативно устраняем эту несправедливость и даем вам возможность насладиться очередным рассказом Саши о его жизни внутри проекта.

Пряников готовится к пересадке волос

Привет всем! Время летит незаметно, а потому я несказанно рад, что приблизился к решению еще одной «проблемммки» своей внешности. Это моя поредевшая от времени и неправильного образа жизни шевелюра. С мыслью о пересадке волос я смирился и внутренне шел к этому. А теперь все это происходит в реальности.

Первая консультация у трихолога прошла весьма показательно. Мой врач – Буянов Василий Васильевич, – оказался приятным мужчиной (в хорошем смысле этого слова!). Чтобы оценить масштабы бедствия, он сначала замерил площадь моих потерянных волос. Я даже не думал, что так много их утратил. Потому, когда доктор начал маркером рисовать границы для пересадки волос, я из Пряникова внутреннее перевоплотился в Плюшкина – хотел волос все больше и больше! Благо доктор подметил мою чрезмерную «алчность» и остановил меня, чтобы я не оказался похож на Чубакку из «Звездных войн».

Пряников готовится к пересадке волос

В итоге мы вместе начали работать над моим будущим образом. Василий Васильевич рисовал границу роста волос так, чтобы ширина лба соотносилась с размером моего выдающегося (в прямом смысле слова) носа, а я корректировал линию, чтобы остался кусочек моих естественных аристократических залысин. Вот так методично, действуя в альянсе, мы пришли к обоюдному решению. И знаете, полученный результат смотрится очень неплохо. Нам удалось восстановить дисбаланс и добиться гармонии в пропорциях, которая была утрачена вместе с выпавшими волосками.

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Кстати, написание этого дневника проходило под картинку «Властелина колец». И в контексте моей проблемы я подметил вот такую штуку: оказывается, практически все положительные герои сказок имеют хорошие волосы, а вот отрицательные персонажи – все как один лысые! Возьмите тех же хоббитов с их волосатыми пятками и орков – чувствуете разницу?

Пряников готовится к пересадке волос

В русских сказках то же самое: Иванушки, пусть они и дурачки, непременно с белокурой шевелюрой, а вот Кощей Бессмертный или Баба Яга либо лысые, либо «с тремя волосинками, в шесть рядов уложенными» :)))

И, да, еще у негативных героев в кино всегда плохие зубы. Но я ни на что не намекаю!!!

комментарий трихолога:

Основная проблема, с которой Александр обратился в нашу клинику, – это недостаток волос на макушке и на лбу. После тщательного осмотра и диагностики я пришел к выводу, что для коррекции этого недостатка лучше всего использовать комбинированную методику восстановления.
Так, на макушке мы решили уплотнить волосы за счет применения консервативной терапии. С одной стороны, мы используем методики для укрепления оставшихся волос, а с другой – остановим выпадение.
В области лба выпадение волос более серьезное. Оставшиеся пряди не дают возможности скрыть частичное облысение, поэтому единственная возможность скорректировать этот недостаток – пересадить волосы с затылочной части. В донорской области они плотные, вющиеся, толстые, поэтому после трансплантации прическа будет выглядеть естественно.
За 9 часов процедуры мы пересадили более 2500 графтов (то есть порядка 6 000 волосяных фолликулов). При этом использовали бесшовную методику трансплантации. Опираясь на свой многолетний опыт, могу сказать, что благодаря данной манипуляции Александр сможет не просто похвастаться новой прической, но и визуально будет выглядеть моложе.

Буянов Василий Васильевич​

комментарий психолога:

Александр остается верен своему стилю жизни, потому не удивительно, что он рассказывает о своем очередном этапе преображения с добрым юмором, избегая цинизма и одновременно проявляя уважение к специалистам. Многие мужчины зацикливаются на своем внешнем виде, но у Александра этого нет. Он продолжает следить за собой, но делает это без фанатизма.
Выпадение волос, безусловно, вносит свои коррективы в личную самооценку. Одни мужчины, чтобы сгладить этот недостаток, полностью избавляются от волос и сбривают их. Другие пытаются компенсировать потерянные волосы, создавая неуклюжие прически. Это выглядит наивно, а зачастую даже жалко.
Александр пошел по иному пути и решил кардинально воздействовать на проблему, воспользовавшись услугами трансплантации волос. Уверена, что после этой процедуры мы увидим нашего героя еще более красивым :))
Даже возможная боль и дискомфорт вопреки расхожему мнению не становятся помехой. В данном случае стимулом для преображения становится успех, для мужчины это куда более серьезный мотиватор!

Юлия Свияш, @jsviyash
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    Рисунок
    Как вам идея пересадки волос у мужчины?

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можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

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Клиника восстановления волос и эстетической медицины RENEO CLINIC

Психолог-консультант Юлия Свияш, @jsviyash

Фото предоставлены Натальей Веселовой, @veselkyna

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«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!

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0 Не нравится 1 Нравится 24.05.2018 Теги: Красота на миллион Саша Пряников 5 сезон пересадка волос

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Обсуждение 4  

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  • Катя / 24.05.18 23:44
    -
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    Вообще не имею ничего против. И думаю что муж мой пойдет по такому пути, он сам не против. Очень интересен результат.
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  • Лейла / 24.05.18 22:36
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    Неужели здесь найдутся такие, кто проголосует против пересадки? По-моему волосы - одно из главных украшений человека. Не важно, мужчина ты или женщина.
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  • M.Marina / 24.05.18 21:07
    -
    0
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    Этого дневника я больше всех ждала. Очень интересно послушать про трансплантацию волос. Про клинику Reneo слышала. И в нете сейчас почитала про них, куча положительных отзывов. Очень интересно, через сколько можно увидеть результат?
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  • Дея / 24.05.18 20:22
    -
    0
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    Александр, вы точно - самый положительный герой! И ваши дневники не могут оставить никого равнодушными. Насчёт пересадки волос, считаю, что это наисложнейшая операция, которую можно доверить только профессионалу. Если для мужчины важны волосы, то совершено не вижу ничего плохого в пересадке.
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