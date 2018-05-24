Пряников готовится к пересадке волос
Приветствуем всех неравнодушных, кто продолжает следить за героями пятого сезона проекта «Красота на Миллион»! Наверное, вы успели соскучиться по душевным дневникам Александра Пряникова. Мы оперативно устраняем эту несправедливость и даем вам возможность насладиться очередным рассказом Саши о его жизни внутри проекта.
Привет всем! Время летит незаметно, а потому я несказанно рад, что приблизился к решению еще одной «проблемммки» своей внешности. Это моя поредевшая от времени и неправильного образа жизни шевелюра. С мыслью о пересадке волос я смирился и внутренне шел к этому. А теперь все это происходит в реальности.
Первая консультация у трихолога прошла весьма показательно. Мой врач – Буянов Василий Васильевич, – оказался приятным мужчиной (в хорошем смысле этого слова!). Чтобы оценить масштабы бедствия, он сначала замерил площадь моих потерянных волос. Я даже не думал, что так много их утратил. Потому, когда доктор начал маркером рисовать границы для пересадки волос, я из Пряникова внутреннее перевоплотился в Плюшкина – хотел волос все больше и больше! Благо доктор подметил мою чрезмерную «алчность» и остановил меня, чтобы я не оказался похож на Чубакку из «Звездных войн».
В итоге мы вместе начали работать над моим будущим образом. Василий Васильевич рисовал границу роста волос так, чтобы ширина лба соотносилась с размером моего выдающегося (в прямом смысле слова) носа, а я корректировал линию, чтобы остался кусочек моих естественных аристократических залысин. Вот так методично, действуя в альянсе, мы пришли к обоюдному решению. И знаете, полученный результат смотрится очень неплохо. Нам удалось восстановить дисбаланс и добиться гармонии в пропорциях, которая была утрачена вместе с выпавшими волосками.
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Кстати, написание этого дневника проходило под картинку «Властелина колец». И в контексте моей проблемы я подметил вот такую штуку: оказывается, практически все положительные герои сказок имеют хорошие волосы, а вот отрицательные персонажи – все как один лысые! Возьмите тех же хоббитов с их волосатыми пятками и орков – чувствуете разницу?
В русских сказках то же самое: Иванушки, пусть они и дурачки, непременно с белокурой шевелюрой, а вот Кощей Бессмертный или Баба Яга либо лысые, либо «с тремя волосинками, в шесть рядов уложенными» :)))
И, да, еще у негативных героев в кино всегда плохие зубы. Но я ни на что не намекаю!!!
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комментарий трихолога:
Основная проблема, с которой Александр обратился в нашу клинику, – это недостаток волос на макушке и на лбу. После тщательного осмотра и диагностики я пришел к выводу, что для коррекции этого недостатка лучше всего использовать комбинированную методику восстановления.
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комментарий психолога:
Александр остается верен своему стилю жизни, потому не удивительно, что он рассказывает о своем очередном этапе преображения с добрым юмором, избегая цинизма и одновременно проявляя уважение к специалистам. Многие мужчины зацикливаются на своем внешнем виде, но у Александра этого нет. Он продолжает следить за собой, но делает это без фанатизма.
Юлия Свияш, @jsviyash
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Клиника восстановления волос и эстетической медицины RENEO CLINIC
Психолог-консультант Юлия Свияш, @jsviyash
Фото предоставлены Натальей Веселовой, @veselkyna
Предыдущие выпуски:
«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!
Александр Пряников: «Многие мужчины увлекаются ЭТИМ»
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Обсуждение 4
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Катя / 24.05.18 23:44Вообще не имею ничего против. И думаю что муж мой пойдет по такому пути, он сам не против. Очень интересен результат.
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Лейла / 24.05.18 22:36Неужели здесь найдутся такие, кто проголосует против пересадки? По-моему волосы - одно из главных украшений человека. Не важно, мужчина ты или женщина.
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M.Marina / 24.05.18 21:07Этого дневника я больше всех ждала. Очень интересно послушать про трансплантацию волос. Про клинику Reneo слышала. И в нете сейчас почитала про них, куча положительных отзывов. Очень интересно, через сколько можно увидеть результат?
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Дея / 24.05.18 20:22Александр, вы точно - самый положительный герой! И ваши дневники не могут оставить никого равнодушными. Насчёт пересадки волос, считаю, что это наисложнейшая операция, которую можно доверить только профессионалу. Если для мужчины важны волосы, то совершено не вижу ничего плохого в пересадке.