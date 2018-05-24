Пряников готовится к пересадке волос

Приветствуем всех неравнодушных, кто продолжает следить за героями пятого сезона проекта «Красота на Миллион»! Наверное, вы успели соскучиться по душевным дневникам Александра Пряникова. Мы оперативно устраняем эту несправедливость и даем вам возможность насладиться очередным рассказом Саши о его жизни внутри проекта.

Привет всем! Время летит незаметно, а потому я несказанно рад, что приблизился к решению еще одной «проблемммки» своей внешности. Это моя поредевшая от времени и неправильного образа жизни шевелюра. С мыслью о пересадке волос я смирился и внутренне шел к этому. А теперь все это происходит в реальности.

Первая консультация у трихолога прошла весьма показательно. Мой врач – Буянов Василий Васильевич, – оказался приятным мужчиной (в хорошем смысле этого слова!). Чтобы оценить масштабы бедствия, он сначала замерил площадь моих потерянных волос. Я даже не думал, что так много их утратил. Потому, когда доктор начал маркером рисовать границы для пересадки волос, я из Пряникова внутреннее перевоплотился в Плюшкина – хотел волос все больше и больше! Благо доктор подметил мою чрезмерную «алчность» и остановил меня, чтобы я не оказался похож на Чубакку из «Звездных войн».

В итоге мы вместе начали работать над моим будущим образом. Василий Васильевич рисовал границу роста волос так, чтобы ширина лба соотносилась с размером моего выдающегося (в прямом смысле слова) носа, а я корректировал линию, чтобы остался кусочек моих естественных аристократических залысин. Вот так методично, действуя в альянсе, мы пришли к обоюдному решению. И знаете, полученный результат смотрится очень неплохо. Нам удалось восстановить дисбаланс и добиться гармонии в пропорциях, которая была утрачена вместе с выпавшими волосками.

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A post shared by Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) on May 11, 2018 at 6:52am PDT

Кстати, написание этого дневника проходило под картинку «Властелина колец». И в контексте моей проблемы я подметил вот такую штуку: оказывается, практически все положительные герои сказок имеют хорошие волосы, а вот отрицательные персонажи – все как один лысые! Возьмите тех же хоббитов с их волосатыми пятками и орков – чувствуете разницу?

В русских сказках то же самое: Иванушки, пусть они и дурачки, непременно с белокурой шевелюрой, а вот Кощей Бессмертный или Баба Яга либо лысые, либо «с тремя волосинками, в шесть рядов уложенными» :)))

И, да, еще у негативных героев в кино всегда плохие зубы. Но я ни на что не намекаю!!!

комментарий трихолога: Основная проблема, с которой Александр обратился в нашу клинику, – это недостаток волос на макушке и на лбу. После тщательного осмотра и диагностики я пришел к выводу, что для коррекции этого недостатка лучше всего использовать комбинированную методику восстановления.

Так, на макушке мы решили уплотнить волосы за счет применения консервативной терапии. С одной стороны, мы используем методики для укрепления оставшихся волос, а с другой – остановим выпадение.

В области лба выпадение волос более серьезное. Оставшиеся пряди не дают возможности скрыть частичное облысение, поэтому единственная возможность скорректировать этот недостаток – пересадить волосы с затылочной части. В донорской области они плотные, вющиеся, толстые, поэтому после трансплантации прическа будет выглядеть естественно.

За 9 часов процедуры мы пересадили более 2500 графтов (то есть порядка 6 000 волосяных фолликулов). При этом использовали бесшовную методику трансплантации. Опираясь на свой многолетний опыт, могу сказать, что благодаря данной манипуляции Александр сможет не просто похвастаться новой прической, но и визуально будет выглядеть моложе. ​Буянов Василий Васильевич​

комментарий психолога: Александр остается верен своему стилю жизни, потому не удивительно, что он рассказывает о своем очередном этапе преображения с добрым юмором, избегая цинизма и одновременно проявляя уважение к специалистам. Многие мужчины зацикливаются на своем внешнем виде, но у Александра этого нет. Он продолжает следить за собой, но делает это без фанатизма.

Выпадение волос, безусловно, вносит свои коррективы в личную самооценку. Одни мужчины, чтобы сгладить этот недостаток, полностью избавляются от волос и сбривают их. Другие пытаются компенсировать потерянные волосы, создавая неуклюжие прически. Это выглядит наивно, а зачастую даже жалко.

Александр пошел по иному пути и решил кардинально воздействовать на проблему, воспользовавшись услугами трансплантации волос. Уверена, что после этой процедуры мы увидим нашего героя еще более красивым :))

Даже возможная боль и дискомфорт вопреки расхожему мнению не становятся помехой. В данном случае стимулом для преображения становится успех, для мужчины это куда более серьезный мотиватор! Юлия Свияш, @jsviyash

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Клиника восстановления волос и эстетической медицины RENEO CLINIC

Психолог-консультант Юлия Свияш, @jsviyash

Фото предоставлены Натальей Веселовой, @veselkyna

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«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!

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