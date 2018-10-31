Александр Пряников. Финал преображения

Как бы нам этого ни хотелось, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и преображение Александра Пряникова подошло к завершению. Только это скорее позитивное событие, поскольку после череды всевозможных процедур и манипуляций наш участник выглядит совершенно иначе. Впрочем, он об этом с удовольствием сам расскажет!

Перед финальной фотосессией меня пригласили на примерку в салон мужских костюмов Costume Code. Наверняка вы понимаете, что профессия обязывает меня разбираться в вопросе подбора одежды. А тут еще недавно я снимал передачу об одном итальянском портном, который пошил мне костюм. После этого мой опыт в области выбора одежды сильно обогатился, теперь я точно знаю, каким должен быть идеальный костюм.

Когда пришел в салон Costume Code, то первым делом поинтересовался, откуда они берут ткани и лекала для костюмов. Ожидаемо, все это приходит к ним из Италии.

Поскольку ждать индивидуального пошива не могли по условиям проекта, выбирали из того, что было в наличии. Примерка началась. Мне предлагали разные модели костюмов, на свой искушенный вкус, могу сказать, что они вполне себе ничего! На меня сели прекрасно, особенно с учетом того, что мое тело теперь более подтянутое и стройное (да-да, не мог вновь этого не подметить!). В целом уверенно ставлю за предоставленные костюмы четверку с плюсом!

Студию для съемки финала предоставили партнеры проекта – Бахрушинъ LOFT. Весь процесс фотосессии я также старался контролировать. Отсматривал каждый снимок, чтобы потом было проще выбрать фотографии. Надеюсь, наши совместные усилия не прошли даром.

В заключение хочу еще раз обратиться к организаторам проекта «Красота на Миллион» и поблагодарить за то, что для участия в пятом сезоне вы выбрали именно мою кандидатуру. Спасибо вам за все, что вы сделали, полученный результат превзошел все мои ожидания. Сегодня я выгляжу так, как не выглядел даже 10 лет назад.

На мое преображение была потрачена просто нереальная сумма – более 3 000 000 рублей!!! Скажу по секрету, далеко не каждое телешоу, которые сегодня очень модные и имеют огромную рекламную поддержку, готовы вкладывать такие деньги в людей. Бюджет проекта «Красота на Миллион», безусловно, очень большой. Смело скажу, что такие деньги на себя я бы никогда не потратил!

Очень ценю то, что вы мне дали, и постараюсь не растерять достигнутого результата, продолжу следить за собой и впредь. А также обещаю при каждом удобном случае рассказывать о вашем проекте, о специалистах, которые приложили руку к моему апгрейду.

Всем вам еще раз низко кланяюсь!

Ваш Александр Пряников.

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

комментарий дочери Александра: Я с большим удовольствием смотрю на своего папу и радуюсь, что ему повезло стать частью такого удивительно проекта. Благодаря участию в шоу «Красота на Миллион» я вижу, как он изменился за эти полгода. Да, с его стороны было много переживаний, были этапы, когда он нервничал особенно сильно. Например, если не видел результата от проведенных процедур и потраченных усилий. На все нужно было время, папа это понимал, однако ожидание – одно из самых сложных испытаний для любого человека.

Папа выдержал. А когда он увидел, что усилия потрачены не зря, он воодушевился еще больше. Плюс все окружающие его подбадривали, начинали реагировать и отмечать, как он похорошел: улыбка, волосы, стройное тело, подтянутая кожа на лице.

Могу сказать, что папа действительно ни капли не жалеет, что пошел на такой эксперимент и согласился участвовать в шоу. Даже больше: ему начали активно предлагать разнообразные контракты, даже есть парочка таких, о которых он и мечтать не мог. Так что проект открыл для него и новые возможности в плане профессиональной деятельности.

Я рада, что папа, наконец, уделяет внимание себе и своему здоровью. Благодаря диетологу проекта он стал заметно стройнее, внешне выглядит более молодым. Надеюсь, что это только начало, и он в будущем продолжит заниматься собой и совершенствовать полученный результат.

От себя еще раз хочу поблагодарить проект «Красота на Миллион» за те удивительные возможности, которые вы предоставили моему папе! Дочь Полина

комментарий координатора проекта: Мне предстояло выступить в качестве фотографа на финальной сессии Александра. Однако буквально за несколько дней до этого наши отношения с шоуменом снова усложнились. В результате пришлось экстренно искать замену. Как мне кажется, моя коллега хорошо справилась с поставленной перед ней задачей.

По поводу одежды Costume Code, которая была предоставлена проекту для финальной фотосессии, могу сказать, что давно знаю эту марку. Неоднократно мне приходилось сотрудничать с этой фирмой, снимать различных медийных персон. Бренд Costume Code создает по-настоящему эксклюзивные вещи, очень качественные и дорогие. Когда Александр на примерке узнал, что один такой костюм стоит 100 000 рублей, он реально удивился. Потому я, мягко говоря, с удивлением прочла в дневнике то, что он думает о марке. Плюс не совсем понимаю, какой индивидуальный пошив он имеет в виду, изначально это даже не обсуждалось.

В целом, безусловно, мне приятно смотреть на работу всей команды специалистов проекта «Красота на Миллион». Я рада, что вместе мы не просто добились результата, а даже перевыполнили план. Спасибо всем за это. На финальной фотосессии Александр действительно выглядел прекрасно! ​Алиса Фрэмм

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»



Наш канал в Telegram



Наш канал на YouTube

Костюмы предоставлены Costume Code

Студия предоставлена Бахрушинъ LOFT

Фотографии предоставлены Екатериной Серовой

Предыдущие выпуски:

«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!

Александр Пряников: «Многие мужчины увлекаются ЭТИМ»

Пряников отправился за «Голливудом»

Пряников готовится к пересадке волос

Александру Пряникову пересадили волосы

Александр Пряников о косметологии. Часть 2

Александр Пряников у стоматолога. Этап второй

Александр Пряников впервые попробовал ботокс

Герои проекта «Красота на Миллион» посетили диетолога

Александр Пряников попробовал себя в кроссфите

Александр Пряников о новых волосах

Александр Пряников сменил стиль в полуфинале проекта