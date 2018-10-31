Александр Пряников. Финал преображения
Как бы нам этого ни хотелось, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и преображение Александра Пряникова подошло к завершению. Только это скорее позитивное событие, поскольку после череды всевозможных процедур и манипуляций наш участник выглядит совершенно иначе. Впрочем, он об этом с удовольствием сам расскажет!
Перед финальной фотосессией меня пригласили на примерку в салон мужских костюмов Costume Code. Наверняка вы понимаете, что профессия обязывает меня разбираться в вопросе подбора одежды. А тут еще недавно я снимал передачу об одном итальянском портном, который пошил мне костюм. После этого мой опыт в области выбора одежды сильно обогатился, теперь я точно знаю, каким должен быть идеальный костюм.
Когда пришел в салон Costume Code, то первым делом поинтересовался, откуда они берут ткани и лекала для костюмов. Ожидаемо, все это приходит к ним из Италии.
Поскольку ждать индивидуального пошива не могли по условиям проекта, выбирали из того, что было в наличии. Примерка началась. Мне предлагали разные модели костюмов, на свой искушенный вкус, могу сказать, что они вполне себе ничего! На меня сели прекрасно, особенно с учетом того, что мое тело теперь более подтянутое и стройное (да-да, не мог вновь этого не подметить!). В целом уверенно ставлю за предоставленные костюмы четверку с плюсом!
Студию для съемки финала предоставили партнеры проекта – Бахрушинъ LOFT. Весь процесс фотосессии я также старался контролировать. Отсматривал каждый снимок, чтобы потом было проще выбрать фотографии. Надеюсь, наши совместные усилия не прошли даром.
В заключение хочу еще раз обратиться к организаторам проекта «Красота на Миллион» и поблагодарить за то, что для участия в пятом сезоне вы выбрали именно мою кандидатуру. Спасибо вам за все, что вы сделали, полученный результат превзошел все мои ожидания. Сегодня я выгляжу так, как не выглядел даже 10 лет назад.
На мое преображение была потрачена просто нереальная сумма – более 3 000 000 рублей!!! Скажу по секрету, далеко не каждое телешоу, которые сегодня очень модные и имеют огромную рекламную поддержку, готовы вкладывать такие деньги в людей. Бюджет проекта «Красота на Миллион», безусловно, очень большой. Смело скажу, что такие деньги на себя я бы никогда не потратил!
Очень ценю то, что вы мне дали, и постараюсь не растерять достигнутого результата, продолжу следить за собой и впредь. А также обещаю при каждом удобном случае рассказывать о вашем проекте, о специалистах, которые приложили руку к моему апгрейду.
Всем вам еще раз низко кланяюсь!
Ваш Александр Пряников.
Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта
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комментарий дочери Александра:
Я с большим удовольствием смотрю на своего папу и радуюсь, что ему повезло стать частью такого удивительно проекта. Благодаря участию в шоу «Красота на Миллион» я вижу, как он изменился за эти полгода. Да, с его стороны было много переживаний, были этапы, когда он нервничал особенно сильно. Например, если не видел результата от проведенных процедур и потраченных усилий. На все нужно было время, папа это понимал, однако ожидание – одно из самых сложных испытаний для любого человека.
Дочь Полина
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комментарий координатора проекта:
Мне предстояло выступить в качестве фотографа на финальной сессии Александра. Однако буквально за несколько дней до этого наши отношения с шоуменом снова усложнились. В результате пришлось экстренно искать замену. Как мне кажется, моя коллега хорошо справилась с поставленной перед ней задачей.
Алиса Фрэмм
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Костюмы предоставлены Costume Code
Студия предоставлена Бахрушинъ LOFT
Фотографии предоставлены Екатериной Серовой
Предыдущие выпуски:
«Красота на Миллион»: знакомьтесь, Саша Пряников!
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Ваше мнение 4
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torling / 31.10.18 20:11Что-то мне непонятен комментарий Алисы. Снова у неё проблемы с участником. Лучше уж об этом не говорить, а то складываются неправильные впечатления касательно самой Алисы. То один участник не такой, то с другим снова ухудшились отношения, видимо не в первый раз. А преображение просто великолепно! Саша просто супер!
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лаки / 31.10.18 14:47ух ты!! очень скептически смотрела на этого участника, но вышло просто шикарно!
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Ирэна Москва / 31.10.18 14:37Потрясающие итальянские костюмы подобрали Александру. Вообще мужчина в костюме выглядит совершенно иначе. Сразу появляется и осанка, и походка меняется, и человек себя уже ведет по-другому. Финал удался, браво!
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Роза / 31.10.18 13:54Я Александра Пряникова таким красивым и стильным ещё никогда не видела. Он сейчас просто шикарен! Действительно, превзошли все ожидания. Очень и очень крутой образ получился!