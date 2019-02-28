Диета Магги - меню на 4 недели
Диета Магги показывает впечатляющие результаты, когда необходимо за короткий срок скинуть максимум килограмм. В классическом варианте оригинал диеты рассчитан на 14 дней, однако сейчас чаще применяют яичное меню на 4 недели. Существует еще и творожная диета Магги, она усваивается намного лучше.
Какие правила надо соблюдать
Как известно, свое имя диета Магги получила благодаря Маргарет Тэтчер, в оригинале ее меню было более строгим, чем то, которое предлагают сейчас. Изменилось и время ее проведения, теперь оно увеличилось до 4 недель.
Однако неизменными остались правила, которые надо соблюдать на протяжении всего срока:
- Прием пищи должен быть трехразовым, при этом, желательно принимать пищу в одно, и тоже время. Через два часа после трапезы можно перекусить, например, съесть морковку или свежий огурец.
- Кушать можно и после 6 вечера, главное, чтобы прием пищи осуществлялся за 3 часа до сна.
- Обязательно пить много воды, не менее двух литров, можно чай, кофе, но без сахара.
- Запрещено менять местами меню, например, обеда и ужина, не следует также замещать продукты, указанные в меню, на другие.
- Если по каким-либо причинам продукт был исключен из рациона, то заменять его другим нельзя.
- Блюда можно готовить в духовке, мультиварке, варить, запрещено использование любых масел и жиров.
- Обязательно необходима хотя бы небольшая физическая нагрузка, можно начать с простой, пешей прогулки.
На всякий случай, перед началом диеты лучше проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести вред своему организму.
Какие продукты можно употреблять
Прежде чем приступить к диете Магги, необходимо определиться с продуктами, из которых будет состоять меню на 4 недели. Хотя диета и называется яичной, в оригинале она содержит еще много других ингредиентов, их список можно увидеть в таблице.
|
Овощи, зелень
|
Разрешены практически любые овощи: морковь, кабачки, капуста, а также замороженные овощные смеси, разрешен любой способ употребления, кроме жарки, но обязательно без масла.
|
Фрукты
|
В меню обязательно должны присутствовать мандарины, грейпфрут, апельсины, киви, хурма, яблоки, черешня.
|
Молочные продукты
|
Нежирный творог (максимум 9%), сыр до 20% жирности, кефир и простоквашу можно включать в меню, начиная с 4 недели.
|
Рыба
|
Любые сорта нежирной рыбы (минтай, треска, судак, щука, карась, камбала). А также разрешены морепродукты: омары, креветки.
|
Птица, яйцо
|
Можно употреблять нежирные виды птицы, при запекании не употреблять кожицу, разрешено есть субпродукты.
|
Мясо
|
Допускается применение любых сортов нежирного мяса, разрешены все способы термического приготовления, кроме жарки.
|
Хлеб
|
Можно кушать подсушенный, ржаной и хлеб из цельного зерна, можно заменить его, на хлебцы и отруби.
|
Приправы
|
Перец, лук, приправы в которых нет сахара и крахмала. Соевый соус, если он без сахара, лимон, желатин, бальзамический уксус, имбирь.
|
Напитки
|
Чай, кофе без сахара и молока, можно выпить 1 стакан диетической колы.
|
Десерт
|
Иногда разрешены леденцы без сахара, а также его заменители: стевия, сироп агавы.
Как видно, меню будет довольно насыщенным, так что голодать не придется, а правильно, составленное меню поможет установить баланс в организме.
Какие продукты употреблять нельзя
Как и при любой диете, у Магги тоже есть ограничения, посмотрев таблицу, запрещенных продуктов, будет легче составить меню на 4 недели.
|
Приправы
|
Чеснок, приправы, содержащие сахар.
|
Фрукты
|
Финики, инжир, виноград, манго, бананы
|
Молочные продукты
|
Сливочное масло, майонез, молоко, маргарин, творог с жирность больше 9%, сыры более 20% жирности.
|
Овощи
|
Картофель, бобовые, а также любые консервированные овощи (горошек, кукуруза, фасоль).
|
Десерт
|
Запрещено употребление меда, варенья, фруктозы, сорбита, а также все продукты мучного приготовления.
|
Алкоголь
|
Запрещены любые, даже самые легкие алкогольные напитки.
Как видно из таблицы, диета не совместима с алкоголем, лучше на этот период отказаться и от такой вредной привычки, как курение. Так как, измененный рацион питания увеличивает кровообращение и меняет все химические процессы, происходящие в организме.
Не рекомендуют пить даже белое вино, хотя многие считают его диетическим. Не приветствуется и употребление бульонов, ну и конечно никаких сладких булочек.
Подробное меню на 4 недели
В задачу данной диеты в оригинале не входит уменьшение употребления продуктов с высокой калорийностью, ингредиенты в меню на 4 недели подобраны так, что запускается химический процесс, который способствует выводу из организма токсинов и расщеплению жиров.
Исходя из многочисленных отзывов женщин, испытавших на себе диету Магги, выдержать ее несложно, а результаты потрясающие.
Первая неделя
В этот период завтрак будет одинаковым, это половинка апельсина или грейпфрута и одно или два яйца.
|
День недели
|
Обед
|
Ужин
|
Понедельник
|
Любой из следующих фруктов: апельсин, яблоко, груша, черешня, киви
|
Овощной салат, свинина или говядина, целым куском или фарш. Способ приготовления: можно пожарить на сухой сковороде или запечь в духовке.
|
Вторник
|
Куриное мясо без кожи
|
2 вареных яйца, 1 тост из муки грубого помола, можно заменить его хлебцем, 1 апельсин или грейпфрут, овощной салат.
|
Среда
|
1 тост из зерновой муки или 2 хлебца, помидоры, нежирный сыр или творог в любом количестве.
|
Салат из овощей, говядина, нежирная свинина или мясо птицы. Исключение: баранина и мясо с жировой прослойкой.
|
Четверг
|
1 вид фрукта в любом количестве, кроме запрещенных.
|
Листья салата, говядина, нежирная свинина или мясо птицы.
|
Пятница
|
2 отварных яйца, вареные овощи
|
Салат из овощей, 1 апельсин или грейпфрут, кусочек рыбы. Метод приготовления любой, кроме жарки с маслом.
|
Суббота
|
1 вид фрукта в любом количестве, кроме запрещенных, указанных выше.
|
Овощной салат, говядина, нежирная свинина или мясо птицы. Исключение: баранина и мясо с жировой прослойкой.
|
Воскресенье
|
Курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 целый апельсин или грейпфрут.
|
Любые отварные овощи, кроме картофеля, риса, фасоли и кукурузы.
Соблюдая диету Магги, следует помнить, что в оригинале ошибки недопустимы. Если был нарушен режим питания в меню на 4 недели, то придется возвратиться к исходному пункту. Только так возможно правильное похудение.
Вторая неделя
Организм уже начинает привыкать к новому рациону, теперь можно активно вводить яйца. Завтрак остается таким же, 1-2 вареных яйца и половинка грейпфрута или апельсина.
|
День недели
|
Обед
|
Ужин
|
Понедельник
|
Салатные листья, нежирная свинина или говядина.
|
2 отварных яйца, овощной салат, 1 апельсин или грейпфрут.
|
Вторник
|
Овощной салат, любое нежирное мясо.
|
2 отварных яйца, 1 апельсин или грейпфрут.
|
Среда
|
Свинина или говядина, 1-2 свежих огурца. Исключение: баранина или мясо с жировыми прослойками.
|
2 вареных яйца, 1 апельсин или грейпфрут.
|
Четверг
|
2 яйца, любой белый сыр, жирностью до 20%, можно заменить его 5-9% творогом, тушеные овощи
|
2 отварных яйца
|
Пятница
|
Можно отварить или потушить нежирную рыбу
|
2 яйца, можно сделать омлет на воде.
|
Суббота
|
Свинина или говядина, 1-2 помидора, 1 апельсин или грейпфрут.
|
Ассорти из свежих фруктов.
|
Воскресенье
|
Курица без кожи, 1-2 помидора, 1 апельсин или грейпфрут.
|
Курица без кожи, 1-2 помидора, 1 апельсин или грейпфрут, запеченные овощи.
Судя по отзывам женщин, попробовавших диету Магги на 4 недели, в этот период вес уходит очень медленно, но не стоит переживать по этому поводу.
Третья неделя
Пришла пора дать организму, небольшую встряску, теперь рацион питания изменится кардинально.
|
День недели
|
Продукты, которые необходимо употреблять в течение всего дня
|
Понедельник
|
Разрешено употреблять, разрешенные фрукты в любом количестве.
|
Вторник
|
Любые вареные овощи и салат из свежих овощей, кроме картофеля с фасолью.
|
Среда
|
Можно употреблять фрукты и тушеные овощи в любом количестве, можно сделать салат из свежих овощей.
|
Четверг
|
Рыба вареная или жареная на сухой сковороде, пекинская капуста или салатные листья.
|
Пятница
|
Любое вареное мясо, можно курицу без кожи, кроме баранины, вареные овощи в любом количестве.
|
Суббота
|
Весь день можно есть один вид фруктов в любом количестве, например, только яблоки или только абрикосы.
|
Воскресенье
|
Весь день можно есть один вид фруктов в любом количестве, например, только груши или только персики.
Для многих этот период может оказаться довольно сложным из-за своего однообразия, но конечный результат того стоит.
Четвертая неделя
На этом этапе все блюда, указанные в таблице, необходимо разделить на свое усмотрение на 4-5 раз. Интервал между приемами пищи может быть 2-3 часа, добавлять какие-либо продукты в составленное меню нельзя.
|
День недели
|
Меню на весь день
|
Понедельник
|
|
Вторник
|
|
Среда
|
|
Четверг
|
|
Пятница
|
|
Суббота
|
|
Воскресенье
|
Выходить из диеты надо очень аккуратно, первые месяцы необходимо ограничивать себя в употреблении сладких и мучных продуктов.
Если же человек плохо переносит такое большое количество куриных яиц, то можно воспользоваться творожной диетой Магги на 4 недели. Для этого рациона питания правила остаются те же, также, как и запрещенные продукты. Завтрак каждый день первые две недели будет одинаковым, это 1-2 яйца или 200 г творога, меню творожной диеты можно увидеть из таблицы.
|
День недели
|
Обед
|
Ужин
|
Понедельник
|
1 вид фруктов и ягод в любом количестве (апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и т.д.)
|
салатные листья в любом количестве, жареное или вареное мясо (ломтики или фарш без жира)
Исключая: баранину и мясо с жировой прослойкой.
|
Вторник
|
курица без кожи, приготовленная без масла
|
рыба, сырые овощи (огурцы, помидоры, перец, морковь), 1 тост или пол лепёшки, 1 апельсин или грейпфрут
|
Среда
|
любой белый сыр обезжиренный (до 20% допустимо) или творог (до 9% допустимо), 1 тост, помидоры
|
мясо (приготовленное без масла) и салатные листья
|
Четверг
|
какой-либо один вид фруктов и в любом количестве (апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и т.д.)
|
мясо (приготовленное без масла) и салатные листья
|
Пятница
|
2 варёных яйца, любые варёные овощи (кабачок, стручковая фасоль, зелёный горошек, морковь, свёкла) в любом количестве
Исключая: картофель, рис, красную\белую фасоль, кукурузу.
|
рыба или креветки, салатные листья, 1 апельсин или грейпфрут
|
Суббота
|
какой-либо один вид фруктов и в любом количестве (апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и т.д.)
|
мясо (приготовленное без масла) и салатные листья.
|
Воскресенье
|
курица жареная или варёная, помидоры, любые варёные овощи/смеси, 1 апельсин или грейпфрут
Исключая: картофель, рис, красную\белую фасоль, кукурузу.
|
любые варёные овощи/смеси (кабачки, стручковая фасоль, горошек, морковь)
Исключая: картофель, рис, красную\белую фасоль, кукурузу.
Вторая неделя
|
День недели
|
Обед
|
Ужин
|
Понедельник
|
творог, свежие овощи в любом количестве (несколько видов)
|
рыба, 1 апельсин или грейпфрут, салатные листья
|
Вторник
|
мясо (приготовленное без масла) и салатные листья.
|
творог, один вид фруктов/ягод в любом количестве (кроме запрещенных)
|
Среда
|
жареное или вареное мясо, листья салата.
|
творог, фрукты в любом количестве
|
Четверг
|
смесь свежих овощей или салат, любой белый сыр (до 20%) или творог (до 9%)
|
мясо или рыба, салатные листья
|
Пятница
|
рыба или креветки (приготовленные без масла) и салатные листья.
|
творог, фрукты в любом количестве
|
Суббота
|
мясо (приготовленное без масла), помидоры, 1 апельсин или грейпфрут.
|
салат из свежих фруктов/ягод (кроме запрещенных)
|
Воскресенье
|
вареная или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 апельсин или грейпфрут
|
вареная или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 апельсин или грейпфрут
Рацион питания на вторые две недели не приводим, потому что он полностью совпадает с яичной диетой.
Простые кушанья для диеты
Для тех, кто принял решение соблюдать диету Магги на 4 недели, предлагаем несколько рецептов блюд, которые прекрасно подойдут для этой диеты.
Салат «Капустное трио»
Приготовить это блюдо довольно легко и быстро.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 200 г;
- краснокочанная капуста – 200 г;
- белокочанная капуста – 200 г;
- апельсин – 1 шт.;
- соевый соус – 2 ст.л.;
- винный уксус – 1 ст.л.;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Капусту мелко шинкуем и соединяем в одной глубокой чашке.
- Апельсин очистить, удалить косточки и белую пленку, выделившийся сок сливаем в пиалу.
- Добавляем в нее уксус и соевый соус.
- Капусту посолим, помнем руками, польем, полученной подливкой.
- Сверху салат украшаем кусочками апельсина.
Стейк из кеты
Рыба содержит омега-3 кислоты, которые нужны организму во время похудения.
Ингредиенты:
- стейк рыбы – 2 шт.;
- сок лимона – 1 ч.л.;
- соевый соус – 2 ст.л.;
- приправа для рыбы – 1 ст.л.;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Стейки натираем солью и приправой.
- Обмажем их лимонным соком и соевым соусом и оставим на 30 минут мариноваться.
- Затем выкладываем рыбу на решетку пароварки и готовим 20 минут.
- Блюдо получается нежным и ароматным.
Куриная грудка «су-вид»
Мясо, приготовленное по этому рецепту, приобретает несравненный аромат. А «су-вид», это название технологии, оно переводится, как «в вакууме».
Ингредиенты:
- куриное филе – 700 г;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо натираем солью и специями и оставляем на некоторое время, чтобы промариноваться.
- Если нет специального пакета с застежкой, то можно взять простой, пищевой мешок.
- Помещаем туда филе, удаляем лишний воздух и перевязываем.
- В чашу мультиварки наливаем воду и помещаем туда пакет с мясом.
- Устанавливаем температуру 70 градусов, а таймер на 1 час.
Готовое филе можно употреблять в горячем виде или в охлажденном.
Плюсы и минусы оригинальной диеты
Диета Магги основана на увеличении употребления животных белков и уменьшении жиров и углеводов. Она имеет много положительных факторов, одно из них то, что не надо постоянно испытывать чувство голода, кроме этого:
- за весь период можно похудеть на 20 кг;
- объемы могут уменьшиться на 10 размеров;
- небольшое количество противопоказаний;
- придерживаться диеты можно в любом возрасте;
- не надо высчитывать калории;
- масса тела довольно долгое время находится в норме.
Соблюдать диету Магги нужно только один раз в год, иначе это может вызвать сбои в организме человека.
Естественно, что, как и у каждой диеты, Магги имеет свои минусы, рассмотрим случаи, когда диета противопоказана:
- наличие аллергии на яйца и цитрусовые фрукты;
- при постоянном приеме таблеток от давления;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- при беременности и кормлении грудью.
Поэтому, прежде чем начать худеть, надо посоветоваться с врачом, чтобы не нанести своему здоровью, непоправимый ущерб.
Отзывы и результаты
Диета Магги очень популярна, потому что меню на 4 недели позволяет соблюдать ее, не испытывая чувство голода. А полученный результат, долго сохраняется, в интернете можно увидеть не просто отзывы людей, но и фото до и после. На них наглядно видно, как прекрасно человек стал выглядеть, сбросив, ненавистные килограммы.
Отзывы
Екатерина, 38 лет
Я диетой очень довольна, сбалансированное меню позволяло не чувствовать себя голодной. Поэтому были силы, чтобы заняться спортом, яйца я люблю, так что мне легко было соблюдать все правила. Тем более такое большое количество фруктов, что и витаминов не пришлось принимать.
Ольга Павловна, 42 года
Перепробовала разные диеты, ничего не помогало, я не могу терпеть голод, здесь же я его не испытывала. Правда я не очень люблю яйца, поэтому решила остановиться на творожной диете. У меня получилось похудеть на 14 кг, но когда диета закончилась, я не стала сразу, есть все подряд. Первый месяц сдобу не кушала, вообще сладости вводила постепенно. Прошло уже 2 года, мой вес пока в норме.
Елизавета, 28 лет
После родов я сильно поправилась, конечно, всему виной еще и моя любовь к еде. Поэтому, диета Магги меня сразу привлекла своим рационом, прочитав меню, я поняла, что голодать не придется. После этого я поняла, что теперь легко смогу устраивать себе разгрузочные дни на одних фруктах. Ушло 12 кг, я довольна, в принципе, больше мне и не надо было.
Читайте также
А вы держали диету Магги? 3
-
Инна / 28.02.19 14:34Результатом я довольна, 15 кг сбросила, но не могу сказать, что не была голодная. Частенько еле сдерживалась, чтобы не закинуть что-нибудь в себя. Но, главное, после диеты не набрасываться сразу на еду, все-таки надо себя контролировать.
-
Женя / 28.02.19 14:33Мне диета понравилась, не могу сказать, что была абсолютно сытой, но постоянного чувства голода не испытывала. А на третьей неделе было вообще легко, видно организм перестроился.
-
Анна / 28.02.19 14:33Хочется посоветовать всем, кто собрался держать диету проверить желудок, ведь не зря предупреждают. У меня был гастрит, но я решила рискнуть, в результате он обострился, и пришлось бросить, поэтому не экспериментируйте на своем здоровье.