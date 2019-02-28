Диета Магги - меню на 4 недели

Диета Магги показывает впечатляющие результаты, когда необходимо за короткий срок скинуть максимум килограмм. В классическом варианте оригинал диеты рассчитан на 14 дней, однако сейчас чаще применяют яичное меню на 4 недели. Существует еще и творожная диета Магги, она усваивается намного лучше.

Какие правила надо соблюдать

Как известно, свое имя диета Магги получила благодаря Маргарет Тэтчер, в оригинале ее меню было более строгим, чем то, которое предлагают сейчас. Изменилось и время ее проведения, теперь оно увеличилось до 4 недель.

Однако неизменными остались правила, которые надо соблюдать на протяжении всего срока:

Прием пищи должен быть трехразовым, при этом, желательно принимать пищу в одно, и тоже время. Через два часа после трапезы можно перекусить, например, съесть морковку или свежий огурец. Кушать можно и после 6 вечера, главное, чтобы прием пищи осуществлялся за 3 часа до сна. Обязательно пить много воды, не менее двух литров, можно чай, кофе, но без сахара. Запрещено менять местами меню, например, обеда и ужина, не следует также замещать продукты, указанные в меню, на другие. Если по каким-либо причинам продукт был исключен из рациона, то заменять его другим нельзя. Блюда можно готовить в духовке, мультиварке, варить, запрещено использование любых масел и жиров. Обязательно необходима хотя бы небольшая физическая нагрузка, можно начать с простой, пешей прогулки.

На всякий случай, перед началом диеты лучше проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести вред своему организму.

Какие продукты можно употреблять

Прежде чем приступить к диете Магги, необходимо определиться с продуктами, из которых будет состоять меню на 4 недели. Хотя диета и называется яичной, в оригинале она содержит еще много других ингредиентов, их список можно увидеть в таблице.

Овощи, зелень Разрешены практически любые овощи: морковь, кабачки, капуста, а также замороженные овощные смеси, разрешен любой способ употребления, кроме жарки, но обязательно без масла. Фрукты В меню обязательно должны присутствовать мандарины, грейпфрут, апельсины, киви, хурма, яблоки, черешня. Молочные продукты Нежирный творог (максимум 9%), сыр до 20% жирности, кефир и простоквашу можно включать в меню, начиная с 4 недели. Рыба Любые сорта нежирной рыбы (минтай, треска, судак, щука, карась, камбала). А также разрешены морепродукты: омары, креветки. Птица, яйцо Можно употреблять нежирные виды птицы, при запекании не употреблять кожицу, разрешено есть субпродукты. Мясо Допускается применение любых сортов нежирного мяса, разрешены все способы термического приготовления, кроме жарки. Хлеб Можно кушать подсушенный, ржаной и хлеб из цельного зерна, можно заменить его, на хлебцы и отруби. Приправы Перец, лук, приправы в которых нет сахара и крахмала. Соевый соус, если он без сахара, лимон, желатин, бальзамический уксус, имбирь. Напитки Чай, кофе без сахара и молока, можно выпить 1 стакан диетической колы. Десерт Иногда разрешены леденцы без сахара, а также его заменители: стевия, сироп агавы.

Как видно, меню будет довольно насыщенным, так что голодать не придется, а правильно, составленное меню поможет установить баланс в организме.

Какие продукты употреблять нельзя

Как и при любой диете, у Магги тоже есть ограничения, посмотрев таблицу, запрещенных продуктов, будет легче составить меню на 4 недели.

Приправы Чеснок, приправы, содержащие сахар. Фрукты Финики, инжир, виноград, манго, бананы Молочные продукты Сливочное масло, майонез, молоко, маргарин, творог с жирность больше 9%, сыры более 20% жирности. Овощи Картофель, бобовые, а также любые консервированные овощи (горошек, кукуруза, фасоль). Десерт Запрещено употребление меда, варенья, фруктозы, сорбита, а также все продукты мучного приготовления. Алкоголь Запрещены любые, даже самые легкие алкогольные напитки.

Как видно из таблицы, диета не совместима с алкоголем, лучше на этот период отказаться и от такой вредной привычки, как курение. Так как, измененный рацион питания увеличивает кровообращение и меняет все химические процессы, происходящие в организме.

Не рекомендуют пить даже белое вино, хотя многие считают его диетическим. Не приветствуется и употребление бульонов, ну и конечно никаких сладких булочек.

Подробное меню на 4 недели

В задачу данной диеты в оригинале не входит уменьшение употребления продуктов с высокой калорийностью, ингредиенты в меню на 4 недели подобраны так, что запускается химический процесс, который способствует выводу из организма токсинов и расщеплению жиров.

Исходя из многочисленных отзывов женщин, испытавших на себе диету Магги, выдержать ее несложно, а результаты потрясающие.

Первая неделя

В этот период завтрак будет одинаковым, это половинка апельсина или грейпфрута и одно или два яйца.

День недели Обед Ужин Понедельник Любой из следующих фруктов: апельсин, яблоко, груша, черешня, киви Овощной салат, свинина или говядина, целым куском или фарш. Способ приготовления: можно пожарить на сухой сковороде или запечь в духовке. Вторник Куриное мясо без кожи 2 вареных яйца, 1 тост из муки грубого помола, можно заменить его хлебцем, 1 апельсин или грейпфрут, овощной салат. Среда 1 тост из зерновой муки или 2 хлебца, помидоры, нежирный сыр или творог в любом количестве. Салат из овощей, говядина, нежирная свинина или мясо птицы. Исключение: баранина и мясо с жировой прослойкой. Четверг 1 вид фрукта в любом количестве, кроме запрещенных. Листья салата, говядина, нежирная свинина или мясо птицы. Пятница 2 отварных яйца, вареные овощи Салат из овощей, 1 апельсин или грейпфрут, кусочек рыбы. Метод приготовления любой, кроме жарки с маслом. Суббота 1 вид фрукта в любом количестве, кроме запрещенных, указанных выше. Овощной салат, говядина, нежирная свинина или мясо птицы. Исключение: баранина и мясо с жировой прослойкой. Воскресенье Курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 целый апельсин или грейпфрут. Любые отварные овощи, кроме картофеля, риса, фасоли и кукурузы.

Соблюдая диету Магги, следует помнить, что в оригинале ошибки недопустимы. Если был нарушен режим питания в меню на 4 недели, то придется возвратиться к исходному пункту. Только так возможно правильное похудение.

Вторая неделя

Организм уже начинает привыкать к новому рациону, теперь можно активно вводить яйца. Завтрак остается таким же, 1-2 вареных яйца и половинка грейпфрута или апельсина.

День недели Обед Ужин Понедельник Салатные листья, нежирная свинина или говядина. 2 отварных яйца, овощной салат, 1 апельсин или грейпфрут. Вторник Овощной салат, любое нежирное мясо. 2 отварных яйца, 1 апельсин или грейпфрут. Среда Свинина или говядина, 1-2 свежих огурца. Исключение: баранина или мясо с жировыми прослойками. 2 вареных яйца, 1 апельсин или грейпфрут. Четверг 2 яйца, любой белый сыр, жирностью до 20%, можно заменить его 5-9% творогом, тушеные овощи 2 отварных яйца Пятница Можно отварить или потушить нежирную рыбу 2 яйца, можно сделать омлет на воде. Суббота Свинина или говядина, 1-2 помидора, 1 апельсин или грейпфрут. Ассорти из свежих фруктов. Воскресенье Курица без кожи, 1-2 помидора, 1 апельсин или грейпфрут. Курица без кожи, 1-2 помидора, 1 апельсин или грейпфрут, запеченные овощи.

Судя по отзывам женщин, попробовавших диету Магги на 4 недели, в этот период вес уходит очень медленно, но не стоит переживать по этому поводу.

Третья неделя

Пришла пора дать организму, небольшую встряску, теперь рацион питания изменится кардинально.

День недели Продукты, которые необходимо употреблять в течение всего дня Понедельник Разрешено употреблять, разрешенные фрукты в любом количестве. Вторник Любые вареные овощи и салат из свежих овощей, кроме картофеля с фасолью. Среда Можно употреблять фрукты и тушеные овощи в любом количестве, можно сделать салат из свежих овощей. Четверг Рыба вареная или жареная на сухой сковороде, пекинская капуста или салатные листья. Пятница Любое вареное мясо, можно курицу без кожи, кроме баранины, вареные овощи в любом количестве. Суббота Весь день можно есть один вид фруктов в любом количестве, например, только яблоки или только абрикосы. Воскресенье Весь день можно есть один вид фруктов в любом количестве, например, только груши или только персики.

Для многих этот период может оказаться довольно сложным из-за своего однообразия, но конечный результат того стоит.

Четвертая неделя

На этом этапе все блюда, указанные в таблице, необходимо разделить на свое усмотрение на 4-5 раз. Интервал между приемами пищи может быть 2-3 часа, добавлять какие-либо продукты в составленное меню нельзя.

День недели Меню на весь день Понедельник 4 ломтика отварного мяса или ¼ курицы;

3 помидора, 4 огурца;

1 баночка тунца;

1 тост;

1 апельсин или грейпфрут. Вторник максимум 200 г вареного или жареного мяса;

3 помидора, 4 огурца;

1 тост;

яблоко или груша, 1 долька дыни, 1 апельсин или грейпфрут. Среда 1 ст.л. творога или обезжиренного сыра;

небольшая тарелка вареных овощей;

2 помидора, 2 огурца;

1 тост;

1 апельсин или грейпфрут. Четверг половина жареной или вареной курицы;

3 помидора, 1 огурец;

1 тост;

1 грейпфрут или апельсин;

1 из разрешенных фруктов. Пятница 2 отварных яйца;

салат (огурец, помидоры, болгарский перец, морковь) без заправки;

1 апельсин или грейпфрут. Суббота 2 грудки отварной курицы;

125 г брынзы или творога;

1 тост;

2 помидора, 2 огурца, простокваша;

1 апельсин или грейпфрут. Воскресенье 1 ст.л. творога;

1 баночка тунца без масла;

маленькая тарелочка вареных овощей;

2 помидора, 2 огурца;

1 тост;

1 апельсин или грейпфрут.

Выходить из диеты надо очень аккуратно, первые месяцы необходимо ограничивать себя в употреблении сладких и мучных продуктов.

Если же человек плохо переносит такое большое количество куриных яиц, то можно воспользоваться творожной диетой Магги на 4 недели. Для этого рациона питания правила остаются те же, также, как и запрещенные продукты. Завтрак каждый день первые две недели будет одинаковым, это 1-2 яйца или 200 г творога, меню творожной диеты можно увидеть из таблицы.

День недели Обед Ужин Понедельник 1 вид фруктов и ягод в любом количестве (апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и т.д.) салатные листья в любом количестве, жареное или вареное мясо (ломтики или фарш без жира) Исключая: баранину и мясо с жировой прослойкой.

Вторник курица без кожи, приготовленная без масла рыба, сырые овощи (огурцы, помидоры, перец, морковь), 1 тост или пол лепёшки, 1 апельсин или грейпфрут Среда любой белый сыр обезжиренный (до 20% допустимо) или творог (до 9% допустимо), 1 тост, помидоры мясо (приготовленное без масла) и салатные листья Четверг какой-либо один вид фруктов и в любом количестве (апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и т.д.) мясо (приготовленное без масла) и салатные листья Пятница 2 варёных яйца, любые варёные овощи (кабачок, стручковая фасоль, зелёный горошек, морковь, свёкла) в любом количестве Исключая: картофель, рис, красную\белую фасоль, кукурузу. рыба или креветки, салатные листья, 1 апельсин или грейпфрут Суббота какой-либо один вид фруктов и в любом количестве (апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и т.д.) мясо (приготовленное без масла) и салатные листья. Воскресенье курица жареная или варёная, помидоры, любые варёные овощи/смеси, 1 апельсин или грейпфрут Исключая: картофель, рис, красную\белую фасоль, кукурузу. любые варёные овощи/смеси (кабачки, стручковая фасоль, горошек, морковь) Исключая: картофель, рис, красную\белую фасоль, кукурузу.

Вторая неделя

День недели Обед Ужин Понедельник творог, свежие овощи в любом количестве (несколько видов) рыба, 1 апельсин или грейпфрут, салатные листья Вторник мясо (приготовленное без масла) и салатные листья. творог, один вид фруктов/ягод в любом количестве (кроме запрещенных) Среда жареное или вареное мясо, листья салата. творог, фрукты в любом количестве Четверг смесь свежих овощей или салат, любой белый сыр (до 20%) или творог (до 9%) мясо или рыба, салатные листья Пятница рыба или креветки (приготовленные без масла) и салатные листья. творог, фрукты в любом количестве Суббота мясо (приготовленное без масла), помидоры, 1 апельсин или грейпфрут. салат из свежих фруктов/ягод (кроме запрещенных) Воскресенье вареная или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 апельсин или грейпфрут вареная или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 апельсин или грейпфрут

Рацион питания на вторые две недели не приводим, потому что он полностью совпадает с яичной диетой.

Простые кушанья для диеты

Для тех, кто принял решение соблюдать диету Магги на 4 недели, предлагаем несколько рецептов блюд, которые прекрасно подойдут для этой диеты.

Салат «Капустное трио»

Приготовить это блюдо довольно легко и быстро.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 200 г;

краснокочанная капуста – 200 г;

белокочанная капуста – 200 г;

апельсин – 1 шт.;

соевый соус – 2 ст.л.;

винный уксус – 1 ст.л.;

соль по вкусу.

Приготовление:

Капусту мелко шинкуем и соединяем в одной глубокой чашке.

Апельсин очистить, удалить косточки и белую пленку, выделившийся сок сливаем в пиалу.

Добавляем в нее уксус и соевый соус.

Капусту посолим, помнем руками, польем, полученной подливкой.

Сверху салат украшаем кусочками апельсина.

Стейк из кеты

Рыба содержит омега-3 кислоты, которые нужны организму во время похудения.

Ингредиенты:

стейк рыбы – 2 шт.;

сок лимона – 1 ч.л.;

соевый соус – 2 ст.л.;

приправа для рыбы – 1 ст.л.;

соль по вкусу.

Приготовление:

Стейки натираем солью и приправой.

Обмажем их лимонным соком и соевым соусом и оставим на 30 минут мариноваться.

Затем выкладываем рыбу на решетку пароварки и готовим 20 минут.

Блюдо получается нежным и ароматным.

Куриная грудка «су-вид»

Мясо, приготовленное по этому рецепту, приобретает несравненный аромат. А «су-вид», это название технологии, оно переводится, как «в вакууме».

Ингредиенты:

куриное филе – 700 г;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо натираем солью и специями и оставляем на некоторое время, чтобы промариноваться.

Если нет специального пакета с застежкой, то можно взять простой, пищевой мешок.

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Помещаем туда филе, удаляем лишний воздух и перевязываем.

В чашу мультиварки наливаем воду и помещаем туда пакет с мясом.

Устанавливаем температуру 70 градусов, а таймер на 1 час.

Готовое филе можно употреблять в горячем виде или в охлажденном.

Плюсы и минусы оригинальной диеты

Диета Магги основана на увеличении употребления животных белков и уменьшении жиров и углеводов. Она имеет много положительных факторов, одно из них то, что не надо постоянно испытывать чувство голода, кроме этого:

за весь период можно похудеть на 20 кг;

объемы могут уменьшиться на 10 размеров;

небольшое количество противопоказаний;

придерживаться диеты можно в любом возрасте;

не надо высчитывать калории;

масса тела довольно долгое время находится в норме.

Соблюдать диету Магги нужно только один раз в год, иначе это может вызвать сбои в организме человека.

Естественно, что, как и у каждой диеты, Магги имеет свои минусы, рассмотрим случаи, когда диета противопоказана:

наличие аллергии на яйца и цитрусовые фрукты;

при постоянном приеме таблеток от давления;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

при беременности и кормлении грудью.

Поэтому, прежде чем начать худеть, надо посоветоваться с врачом, чтобы не нанести своему здоровью, непоправимый ущерб.

Отзывы и результаты

Диета Магги очень популярна, потому что меню на 4 недели позволяет соблюдать ее, не испытывая чувство голода. А полученный результат, долго сохраняется, в интернете можно увидеть не просто отзывы людей, но и фото до и после. На них наглядно видно, как прекрасно человек стал выглядеть, сбросив, ненавистные килограммы.

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Отзывы

Екатерина, 38 лет

Я диетой очень довольна, сбалансированное меню позволяло не чувствовать себя голодной. Поэтому были силы, чтобы заняться спортом, яйца я люблю, так что мне легко было соблюдать все правила. Тем более такое большое количество фруктов, что и витаминов не пришлось принимать.

Ольга Павловна, 42 года

Перепробовала разные диеты, ничего не помогало, я не могу терпеть голод, здесь же я его не испытывала. Правда я не очень люблю яйца, поэтому решила остановиться на творожной диете. У меня получилось похудеть на 14 кг, но когда диета закончилась, я не стала сразу, есть все подряд. Первый месяц сдобу не кушала, вообще сладости вводила постепенно. Прошло уже 2 года, мой вес пока в норме.

Елизавета, 28 лет

После родов я сильно поправилась, конечно, всему виной еще и моя любовь к еде. Поэтому, диета Магги меня сразу привлекла своим рационом, прочитав меню, я поняла, что голодать не придется. После этого я поняла, что теперь легко смогу устраивать себе разгрузочные дни на одних фруктах. Ушло 12 кг, я довольна, в принципе, больше мне и не надо было.