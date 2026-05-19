Тремелла: секрет азиатских красавиц, который работает лучше гиалуронки?

Снежный гриб, серебряное ухо, древесная медуза – под разными именами скрывается уникальный природный компонент, который азиатские красавицы использовали еще две тысячи лет назад. Разбираемся, почему тремеллу называют суперфудом и природным хитом в уходе, а также стоит ли менять на нее привычную гиалуронку, вместе с экспертом бренда ULU Викторией Захаровой, химиком-разработчиком косметической продукции.

Что это за актив?

Тремелла представляет собой вид съедобного гриба-желевика, который в естественной среде произрастания напоминает полупрозрачный белый коралл или небольшой кусочек льда. Именно благодаря такому необычному, почти эфемерному внешнему виду за этим грибом закрепилось множество поэтических названий: в Китае его называют "серебряное ухо", в Японии – "древесная медуза", а в международной косметологии он известен как "снежный гриб".





Люди заметили его необычные полезные свойства еще около двух тысяч лет назад: в одном из древнейших китайских травников тремелла описывалась как эффективное средство от "сухости и жара" – состояний, характеризующихся обезвоживанием и воспалением. Кроме того, древние тексты указывали, что гриб питает легкие и восстанавливает жидкости организма, что в традиционной китайской медицине напрямую связывали с увлажнением и сиянием кожи. Легенды гласят, что знаменитая китайская красавица Ян Гуйфэй, чья красота считалась эталонной, регулярно употребляла этот гриб в пищу, чтобы сохранять свою фарфоровую кожу сияющей и гладкой.

"Все же, главный секрет тремеллы кроется не в мифах, а в её химическом составе, – объясняет Виктория Захарова. – Полисахариды, из которых на 70-80 процентов состоит этот гриб, обладают уникальной способностью притягивать и прочно удерживать молекулы воды, работая как мощный природный увлажнитель – своего рода биоразлагаемая молекулярная губка, способная впитать и сохранить влагу, многократно превышающую собственный вес".

Почему тремеллу любят в бьюти?

В западную косметику тремелла, как и другие экстракты грибов, пришла относительно недавно, но сразу произвела фурор благодаря двум ключевым преимуществам перед привычной гиалуроновой кислотой и проверенной эффективности.

Ключ к пониманию популярности тремеллы кроется в физико-химических свойствах ее полисахаридов, о которых упоминается выше. При нанесении на кожу эти высокомолекулярные углеводы формируют на поверхности тонкую, дышащую, но при этом эластичную гидрофильную матрицу – своего рода вязко-эластичную пленку, которая физически препятствует трансэпидермальной потере влаги.

Экстракт тремеллы наиболее эффективно работает в формулах сывороток, тонеров, легких кремов, средств для умывания. Патентные исследования и технологические разработки последних лет показывают, что ингредиент не требует высоких дозировок.





С кем в паре тремелла работает лучше всего?

Снежный гриб не капризен и отлично усиливает действие большинства ухаживающих компонентов.

Гиалуроновая кислота и тремелла – лучший дуэт для тотального увлажнения и лифтинга. Гиалуроновая кислота притягивает и удерживает влагу, а тремелла усиливает этот эффект. Вместе они дают двойное увлажнение – как на поверхности, так и за счет удержания воды в более глубоких слоях, создавая эффект "напоенной" кожи изнутри.





Ниацинамид и растительные экстракты – еще одно удачное сочетание для тремеллы. Полисахариды гриба обладают мягким противовоспалительным и успокаивающим действием. Это идеальный компаньон для ниацинамида и растительных экстрактов (например, винограда, ромашки, шиповника): он снижает риск раздражения от активных компонентов и помогает укрепить защитный барьер кожи.

Для тех, кто использует ретинол или кислоты, тремелла станет отличным подспорьем. Она помогает минимизировать потерю влаги, которая неизбежна при обновлении кожи, и поддерживает здоровую среду для восстановления клеток.