Шарф вместо топа: как носить его не только в отпуске

Платок вместо топа – тренд не новый, но мы видим его возвращение в каждом сезоне. Сначала его носили в духе нулевых – как самостоятельный треугольный топ к джинсам, мини-юбкам и низкой посадке, потом он стал частью отпускной и фестивальной стилизации, а сейчас все чаще выходит за пределы пляжного гардероба.

Вытаскиваем из дальних углов шкафа платки с практичной целью: его можно надеть как первый или второй слой, вместо бандо, если поменялись планы, завязать на пояс или как легкий корсет. Несколько стилистических приемов – и не нужно обновлять весь гардероб, только разбавить базу прошлой весны. Показываем несколько вариантов для вдохновения.

Как треугольный топ



Как завязать: классический способ – сложите платок по диагонали, завяжите узлом сзади или на спине.



Такой вариант подходит не только для льняных шорт и коротких трикотажных юбок – носите его с джинсами с низкой или высокой посадкой, а сверху на плечи накидывайте свободные хлопковые рубашки или однотонные футболки без принтов.

Дополняйте образ сандалиями или кедами, кросс-боди или любой сумкой с ярким принтом – образ получится расслабленным, но достаточно городским.

Как топ-бандо



Как завязать: сложите платок в несколько раз, оставив широкую полосу, завяжите на спине или сбоку. Выбирайте платок из плотного шелка.



Чтобы образ не получился слишком откровенным, миксуйте его с закрытыми моделями: длинными брюками, оверсайз-рубашками, удлиненными кардиганами или даже кимоно аналогичной фактуры. Финальные штрихи – серьги-кольца, сумка-шоппер из замши и мюли на невысоком каблуке.

Еще одна идея для стилизации – завязать так не шелковый топ, а бандану. Получится более расслабленный и фестивальный вариант немного в стиле бохо, который хорошо подойдет к казакам, джинсам и аксессуарам с бахромой.

Как холтер



Как завязать: завяжите два верхних угла на шее, а нижние – на спине, чтобы остальная часть спины осталась открытой.



Образ получится очень женственным – разбавляйте юбками-карандаш, брюками палаццо, шелковыми алладинами. Еще один вариант – сыграть на контрасте и носить его с трикотажными брюками или толстовками, чтобы лук получился удобным. Вариант на любой случай – любимые джинсы и небольшой каблук, чтобы был баланс.

Как топ с кольцом, пряжкой или бусами

Как завязать: проденьте углы платка через кольцо спереди, а потом завяжите свободный край на шее или на спине.



Вариант только кажется очень круизным – если застилизовать такой топ с костюмными брюками, юбкой-миди или джинсами, он "заиграет" совсем по-другому. Если взять бусы из жемчуга, образ получится даже элегантным, с легким намеком на строгость.

К нему лучше всего подойдут лодочки или балетки без лишнего декора. В аксессуарах лучше проявить сдержанность – достаточного одного яркого акцента (спина все равно останется немного открытой).

Поверх основного образа



Платок не заменяет топ, а работает как второй слой – носите его поверх белой рубашки, футболки или тонкой майки из вискозы. Можно выбирать контрастные сочетания или сделать монохромный образ – важно, чтобы фактуры тканей сочетались между собой. Обычно его повязывают на пояс, но можно попробовать и другие сочетания – носить его как корсет или завязать узлами вокруг шеи или пояса.



Дополняйте длинными шортами, юбками в пол, джоггерами и любой обувью на плоской подошве. Главное – будьте аккуратны с многослойностью, чтобы не переборщить с количеством слоев и не выглядеть как капуста.

Под жакет



Сложите платок как топ любым способом и надевайте под костюмный жакет. Альтернатива – выбрать пиджак из хлопка, шелка, кожи или смесовой ткани. Но не из шерсти – контраст будет неуместным.



Такую стилизацию можно разбавить любыми акцентными аксессуарами, юбкой или брюками в пастельных оттенках и лоферами – чтобы образ выглядел собранным и завершенным.