Балетки вернулись: 7 актуальных моделей сезона

В прошлом сезоне балетки на ногах были формой ностальгии (то ли по 2010-м, то ли по школе) – тонкая подошва, круглый нос, минимальный декор. Этой весной модель тоже актуальна, но совсем в другом прочтении – вытянутый силуэт, глубокая посадка по ноге, разнообразие фактур.

Теперь балетки не ассоциируются только с женственными образами – их носят с костюмами, плотным трикотажем, объемными куртками и даже спортивными комплектами. Показываем, какие актуальные модели можно легко вписать в повседневные образы.

Коричневые балетки





Новая база вместо устаревших черных моделей. Выбирайте любые оттенки, от светлой карамели до темного шоколада. Особенно актуальны мягкие, неглянцевые фактуры – замша, матовая кожа, слегка "припыленные" поверхности.

Коричневый делает образ мягче и глубже, не создавая жесткого контраста. Носите их с прямым денимом, серыми или бежевыми брюками, трикотажем, кожей.

Голубые балетки



Неожиданный оттенок сезона, который может стать главным акцентом образа. Или наоборот – выбирайте приглушенные оттенки, например выгоревший голубой, серо-синий или пастельный, если хотите оставить обувь нейтральной.



В любом случае такая модель будет выглядеть как глоток свежего воздуха для самых обычных образов – жакет с темным денимом, белое платье с кардиганом, строгий костюм в полоску.

Балетки с миндалевидным носом





Одна маленькая деталь – и форма воспринимается совсем по-другому. Образ сразу станет более собранным и даже строгим – появляется визуальная отсылка к классическим моделям обуви.

Это оптимальный вариант для делового гардероба. Стилизовать очень легко – носите такие балетки с костюмными брюками, свободными рубашками (можно в тон обуви), юбками миди, пиджаками и шелковыми блузками. Они могут стать полноценной заменой лоферам в совсем теплую погоду (или если вы проспали и совсем нет времени собираться).

Закрытые балетки с высокой линией выреза





Модели, которые закрывают большую часть стопы, выглядят максимально лаконично. Минимум деталей, чистая линия, плотная посадка – балетки становятся отдельным элементом, вокруг которого можно легко "собрать" остальной образ.

Самые удачные сочетания – с прямыми брюками, длинными пальто, строгими платьями. Особенно хорошо они выглядят в монохромных комплектах, в которых важен четкий силуэт, чтобы образ не "расплывался".

Сатиновые балетки





Простой фактурный акцент, которым легко разнообразить образы на каждый день. Сатин дает мягкий блеск и ощущение, что лук стал даже немного нарядным.

Носите их с простыми юбками, свободными рубашками, базовым трикотажем, платьями-комбинациями и пиджаками "с мужского плеча". Внимание привлекает именно контраст между обувью и повседневными моделями из вашей обычной капсулы.

Балетки с элементами кроссовок





Такие гибриды сейчас в топе – их отличает очень удобная подошва, которая и намекает на спортивный стиль. И еще одно подтверждение того, что мода окончательно развернулась в сторону утилитарности – теперь важно, чтобы образ был не просто стильным, но и комфортным.

Такая модель хорошо подходит к широким брюкам, спортивными костюмам, ветровкам и худи. Чтобы образ выглядел более собранно и формально, сочетайте спортивные балетки с пальто, жакетами, платьями длины миди или макси.

Балетки с носками



Трендовый стилистический ход, за который раньше можно было вылететь с модного Олимпа. Сейчас носки – важная заметная деталь образа. Их фактура тоже имеет значение – выбирайте тонкие, плотные, в тон или контрастные.



Дополняйте укороченными брюками, юбками любой длины, капри или шортами. Этот прием сделает даже простые комплекты стильными, а сами балетки перестанут ассоциироваться с очень лаконичной и аккуратной обувью.