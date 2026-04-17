Новая женственность: тренд на костюмы с юбками

Первые "звоночки" о возвращении этого тренда появились еще в коллекциях осень-зима 2025/26, а на подиумах весной 2026-го юбка стала одной из ключевых вещей сезона.

Дизайнеры начали переосмыслять классические коды домов и вводить понятие новой женственности – без излишнего романтизма, отсылкам к old money и рюшам. В моду вернулся и более собранный, выверенный силуэт – с акцентом на талию, длину и посадку. Показываем, какие модели можно носить круглый год и миксовать с любимыми вещами гардероба.

Твидовый костюм

Он ассоциируется с устаревшей классикой, но дизайнеры сделали его легче и современнее. Актуальны мягкие жакеты без жесткой формы, укороченные или слегка свободные модели, а также юбки мини и длины до колена.





Такой костюм будет выглядеть дорого в светлых или сложных оттенках: молочном, сливочном, бледно-розовом, серо-голубом. Чтобы образ не получился слишком нарядным или формальным, миксуйте жакет с тонким трикотажем, гладкими майками, балетками, туфлями с открытой пяткой или высокими сапогами. А еще жакет легко сочетать с джинсами, а юбку – с объемными свитерами и прямыми рубашками.

Приталенный костюм

Один из самых заметных силуэтов сезона – без отсылки к жестким моделям из нулевых. В топе – более мягкая форма, которая "собирает" образ за счет кроя, не утягивая силуэт. Выбирайте модели с четкой линией плеч, аккуратной посадкой и длиной, которая выгодно подчеркнет пропорции тела.





Обращайте внимание на фасон юбки – прямая или слегка расширенная к низу, без лишних деталей. Чтобы образ не выглядел слишком строгим, добавляйте небольшие акценты: майки с кружевом в бельевом стиле, оверсайз-рубашки, крупные серьги или браслеты, которые можно надеть прямо на пиджак. Но не перебарщивайте с декором – простые линии сделают образ дороже и более стильным.

Костюм с юбкой-карандаш

Юбка-карандаш снова вернулась на подиумы, но только как часть костюма – если носить ее соло, образ получится слишком "офисным" и скучным. Укороченные модели будут давать эффект школьной формы из 2000-х – выбирайте длину ниже колена. Ткань пиджака должна держать форму, но не быть слишком плотной. В цветах тоже можно не обращаться к классике – обратите внимание на мятный, голубой, розовый и желтый оттенки (это тоже тренд сезона).





Чтобы образ не выглядел слишком устаревшим и строгим, носите костюм с мужскими рубашками, тонкими водолазками или футболками с яркими принтами. Чтобы завершить образ, надевайте туфли с узким мысом, кеды и минималистичные яркие сумки.

Костюм с мини-юбкой

Дерзкая версия тренда – за счет экстремальной длины сразу пропадает ощущение классического комплекта. Актуальны прямые мини, юбки со складками или легкие трапеции в паре со строгим жакетом. Но в таких костюмах важен баланс: носите короткую юбку с укороченным жакетом или, наоборот, мужской удлиненной моделью. Последний вариант выглядит особенно сексуально – как будто вы взяли пиджак бойфренда и накинули его на плечи. Фактура может быть любой – гладкая костюмная, ткань с блестками или сатин.





Стилизуйте с рубашками спокойных тонов, водолазками, закрытыми топами. Добавляйте плотные колготки, сапоги до колена, лоферы или туфли на небольшом каблуке – образ станет собранным и не слишком инфантильным.

Костюм с разрезом

Самый стандартный и спокойный вариант из всей подборки – такой костюм можно смело надеть в офис или на деловую встречу. Но он все равно не будет выглядеть скучно за счет выразительной детали – высокого разреза на юбке или открытой линии жакета.





Делайте ставку на контраст: с одной стороны – четкий крой, с другой – более свободная, даже чувственная подача. Важно не усиливать этот эффект лишними деталями: сочетайте с простыми боди, шелковыми топами, гладким трикотажем. Дополняйте мюлями, босоножками на шпильке, высокими сапогами и сумками-шоперами, чтобы образ выглядел свободно, но одновременно собрано.

