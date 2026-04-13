Размер не имеет значения: гид по самым трендовым каблукам весны

Листая ленту инфлюенсеров от Парижа до Копенгагена, становится ясно: в моде сейчас абсолютный плюрализм. Пока одни модницы переобуваются в изящные микро-каблуки, чтобы успеть на все бранчи мира, другие выбирают экстремальную высоту в духе "нулевых" или ироничную форму.

Идеальная пара на весну существует, но для каждой она своя. Поэтому разбираемся в четырех главных направлениях, которые этой весной будут повсюду.

Kitten heels

Если вы искали обувь, в которой можно прожить весь день и не мечтать о тапочках к вечеру, это она. В этом сезоне инфлюенсеры делают ставку на закрытые туфли-лодочки на невысоком каблуке (2,5–5 см). На первый взгляд они могут показаться слишком простыми, но именно в этом их сила. Это база элегантных парижанок, которая внезапно стала ультрамодной. Их можно носить с чем угодно – от любимых mom-джинсов с оверсайз-футболкой до вечерних платьев.





Изогнутый каблук

В копилку ugly shoes прибыло пополнение, и оно выглядит как сюрреалистичный арт-объект. Тренд, обязанный Энтони Ваккарелло и Saint Laurent, перевернул представление о том, как может выглядеть каблук. Он нарушает законы геометрии, изгибаясь внутрь, напоминая форму "коромысла". Если вам хочется добавить в образ немного архитектуры и заставить прохожих оборачиваться – изогнутый каблук ваш идеальный выбор.





High heels

Пока общество борется за комфорт, Демна Гвасалия возвращает в моду самую неудобную обувь – туфли на экстремально высоком каблуке. Это прямая отсылка к эстетике 2000-х и безудержной клубной жизни.

Ноги в такой обуви становятся бесконечными, а походка – максимально сексуальной. High heels, конечно, не каждый день, но они точно добавят вайба на вечеринке, свидании или просто когда хочется почувствовать себя главной героиней ромкома из нулевых.





Ироничный каблук

Мода 2026-го не обязана быть серьезной. Каблуки-зажигалки (привет, архивы Vetements) или знаменитый двойной каблук Jacquemus – это отличный способ разбавить даже самый базовый костюм и заодно показать, что у вас все в порядке с чувством юмора.



