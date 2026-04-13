Размер не имеет значения: гид по самым трендовым каблукам весны

Каблук-зажигалка или микро-шпилька? Разобрали четыре тренда, которые этой весной будут повсюду.

Листая ленту инфлюенсеров от Парижа до Копенгагена, становится ясно: в моде сейчас абсолютный плюрализм. Пока одни модницы переобуваются в изящные микро-каблуки, чтобы успеть на все бранчи мира, другие выбирают экстремальную высоту в духе "нулевых" или ироничную форму.

Идеальная пара на весну существует, но для каждой она своя. Поэтому разбираемся в четырех главных направлениях, которые этой весной будут повсюду.

Kitten heels

Если вы искали обувь, в которой можно прожить весь день и не мечтать о тапочках к вечеру, это она. В этом сезоне инфлюенсеры делают ставку на закрытые туфли-лодочки на невысоком каблуке (2,5–5 см). На первый взгляд они могут показаться слишком простыми, но именно в этом их сила. Это база элегантных парижанок, которая внезапно стала ультрамодной. Их можно носить с чем угодно – от любимых mom-джинсов с оверсайз-футболкой до вечерних платьев.

Фото: архив бренда Miu Miu / miumiu.com

Изогнутый каблук

В копилку ugly shoes прибыло пополнение, и оно выглядит как сюрреалистичный арт-объект. Тренд, обязанный Энтони Ваккарелло и Saint Laurent, перевернул представление о том, как может выглядеть каблук. Он нарушает законы геометрии, изгибаясь внутрь, напоминая форму "коромысла". Если вам хочется добавить в образ немного архитектуры и заставить прохожих оборачиваться – изогнутый каблук ваш идеальный выбор.

Фото: архив бренда Saint Laurent / fwrd.com

High heels

Пока общество борется за комфорт, Демна Гвасалия возвращает в моду самую неудобную обувь – туфли на экстремально высоком каблуке. Это прямая отсылка к эстетике 2000-х и безудержной клубной жизни.

Ноги в такой обуви становятся бесконечными, а походка – максимально сексуальной. High heels, конечно, не каждый день, но они точно добавят вайба на вечеринке, свидании или просто когда хочется почувствовать себя главной героиней ромкома из нулевых.

Фото: архив бренда Gucci / gucci.com

Ироничный каблук

Мода 2026-го не обязана быть серьезной. Каблуки-зажигалки (привет, архивы Vetements) или знаменитый двойной каблук Jacquemus – это отличный способ разбавить даже самый базовый костюм и заодно показать, что у вас все в порядке с чувством юмора.

Фото: архив бренда Jacquemus / ln-cc.com

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

