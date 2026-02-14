Тихая сексуальность: 7 моделей, которые вас удивят

Прозрачный лонгслив

Обтягивающий или oversize – оба варианта будут выглядеть очень сексуально даже в самом простом образе с кедами и джинсами. Чтобы усилить эффект, носите такие лонгсливы с леггинсами, темными брюками, короткими платьями, высокими сапогами или грубыми ботинками.





Обратите внимание на то, что вы надеваете под такую вещь – кружевной лиф или боди сделают образ слишком открытым или даже вызывающим. Если вы не хотите получить такой эффект, носите их с тонкими водолазками и облегающими майками, которые по оттенку совпадают с лонгсливом.

Кружевное боди

Универсальный предмет гардероба, который легко вписать в повседневную капсулу и носить не только на свидания. Сочетайте их с классическими брюками, жакетами или пушистыми кардиганами на пуговицах, оставляя заметными небольшую часть кружева.





Еще один вариант, который подойдет даже для офиса, – носить такие боди с джемперами с V-образным вырезом, чтобы часть кружева ненавязчиво выглядывала около зоны декольте. Но остальная одежда должна оставаться максимально нейтральной, закрытой и спокойной, чтобы итоговый образ не получился слишком откровенным.

Платье с кружевом или шифоном

Речь не о мини с вырезом и корсетом, а наоборот – обратите внимание на модели в пол с ненавязчивыми кружевными элементами. Они создают обратный эффект и интригу "чем больше девушка одета, тем больше хочется ее раздеть".





Еще один плюс – универсальная стилизация. Такие платья можно носить как свитера – с джинсами, леггинсами, брюками и практически любыми акцентными аксессуарами.

Платье со спущенными плечами

Главный секрет в том, чтобы открыть ключицы – это выглядит более соблазнительно, чем открытые ноги, но оставляет образ собранным в рамках приличия. Само изделие может быть любого формата – длинное и темное или, наоборот, короткое и яркое.





Такие модели хорошо сочетать с длинной верхней одеждой, грубыми ботинками или сапогами, чтобы создать контраст по фактурам ткани.

Идея для более сдержанной стилизации – выбирать платья в спокойных пастельных оттенках или собирать весь образ по принципу "темный монохром", чтобы ничего не отвлекало внимание от ключиц. А их, наоборот, можно и нужно подчеркивать – нанесите несколько капель хайлайтера и наденьте колье с камнем, яркие цепочку или бусы.

Платье-пиджак

Подходит практически к любому случаю: классический крой и открытое декольте – эффектный, но спокойный прием. Такое платье можно носить с лонгсливами, рубашками, каблуками и колготками с принтом или миксовать с сапогами, ботинками и плотными леггинсами. Чтобы добавить акцент, дополните образ контрастным ремнем или длинными бусами.





Важно, чтобы пиджак был сделан из плотной ткани, тонкий материал будет выглядеть небрежно и помято. Длина тоже имеет значение – если пиджак будет слишком коротким, образ получится пошлым (в плохом смысле этого слова).

Атласная юбка миди или макси

Такие модели в длине мини обычно удешевляют образ, а более длинные варианты создают визуальное ощущение тихой роскоши, которая всегда ассоциируется с истиной сексуальностью. Выбирайте модели из качественный тканей и обращайте внимание на посадку – если юбка будет липнуть к телу или сидеть не по фигуре, вы получите обратный эффект.





Скоро весна – присмотритесь к моделями нежных оттенков пыльной розы, лимонного сорбета или небесно-голубого цвета. Универсальные сочетания – пушистые кардиганы и oversize-жакеты.

Платье с открытой спиной

Еще одна модель из формата "классика никогда не устаревает". Чтобы избежать ощущения, что вы вытащили это платья из маминого шкафа, выбирайте актуальный крой – приталенные (но не в облипку) или удлиненные модели. А вот от oversize лучше отказаться, объем в данном случае будет лишним.





Такое платье будет уместно для мероприятий с дресс-кодом black tie. Добавьте к образу перчатки, чтобы повторить модный тренд на оперную эстетику.