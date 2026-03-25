Тонкая подошва и атлас вместо кожи: 5 главных кроссовок 2026 года

В 2026-м любители кроссовок окончательно разделились на два лагеря: тех, кто выбирает почти невидимую подошву, и тех, кто готов в любой момент уйти из офиса прямиком в горы. Массивные кроссовки официально ушли на покой, освободив место для изящества и функционала. Мы собрали пять пар, которые сейчас задают ритм на улицах, – от переосмысленной классики до гибридов, которые вы точно не ожидали увидеть в своем гардеробе.

Adidas Samba OG

Эпоха массивных платформ официально завершена. Сегодня в топе "плоские" силуэты, которые делают образ более легким и непринужденным. Samba OG – это уже классика, база, заменяющая неудобные туфли. Они одинаково круто смотрятся как с широкими брюками, так и с летящим платьем для ужина. Это тот редкий случай, когда спортивная обувь выглядит достаточно нарядно для любого повода.



Кеды adidas SAMBA OG, 10 499 ₽



Salomon XA Pro 3D V9

Тренд на технологичность (gorpcore) окончательно адаптировался к городской жизни. Модель V9 выбирают те, кому важен абсолютный комфорт в бетонных джунглях. Чтобы не выглядеть так, будто вы только что спустились с гор, миксуйте их с контрастными вещами – например, с женственными юбками миди или широкими классическими брюками, чтобы сбавить градус спортивного аутдор-стиля.



Кроссовки Salomon X-Adventure Gore-Tex, 15 699 ₽

New Balance 1000

Если в 2026-м вам периодически хочется сказать: "Остановите планету, я сойду", – эти кроссовки созданы специально для такого побега. New Balance перевыпустили "тысячную" модель в серебристом металлике, которые выглядят как привет из космоса. Это идеальный баланс между футуризмом и проверенным годами комфортом беговых моделей. Такие кроссовки станут центральной деталью образа – их лучше сочетать с простыми вещами, чтобы не отвлекать внимание от этого "металлического" блеска.





Кроссовки New Balance 1000 Metallic Silver, 59 900 ₽

Onitsuka Tiger Mexico 66

Легендарный силуэт, который не подвластен времени. В 2026 году мы ценим их не только за появление в фильме "Убить Билла", но и за аутентичное японское качество. Каждая пара проходит ручную доработку в Осаке, а обтекаемый силуэт идеально подчеркивает стопу. Узкая форма и мягкая кожа делают их отличной инвестицией: это база, которая будет выглядеть актуально и этой весной, и через несколько лет.





Кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66, 21 757 ₽

Adidas Originals Taekwondo Mei

Пожалуй, самый обсуждаемый гибрид года – кроссовки-балетки. Модель Taekwondo Mei взяла лучшее от обоих миров: функциональную подошву и изящную шнуровку, как у настоящих пуантов. Это смелое решение для тех, кто готов к экспериментам. Носите их с укороченными брюками или юбками, чтобы подчеркнуть завязки на лодыжках – это самый простой способ освежить привычный весенний гардероб. ё



Балетки adidas Originals Taekwondo Mei, 13 850 ₽