Городской милитари вернулся: что выбрать и как носить

Милитари принято ассоциировать с одним узнаваемым принтом, грубыми сапогами и жесткими куртками. Но в 2026 он выглядит совсем иначе – в стиле появились функциональность, структурность и элементы, которые "собирают образ": декоративные карманы, четкие плечи, глубокие оттенки. Сегодня милитари может сделать гардероб более продуманным. Мы выбрали модели, которые чаще всего появлялись в стритстайле и на показах.

Полевая куртка





Классический field jacket очень напоминает парку – обычно это модели из плотного хлопка с накладными карманами темно-зеленого цвета или в оттенке хаки. Выбирайте модели прямого кроя, с аккуратными плечами и минимумом фактуры.

Такую куртку можно миксовать с любыми джинсами, кожаными ботинками, носить с трикотажными платьями или моделями из легких тканей, чтобы сыграть на контрасте фактур. Еще один удачный прием – сочетать такую куртку с классическими брюками и лоферами: получится собранный, но не слишком строгий комплект практически для любой ситуации.

Брюки карго





Еще одна явная отсылка к милитари: прямой или слегка свободный крой, аккуратные карманы, плотная ткань без лишнего объема и "туристического" настроения. Самые выигрышные оттенки – хаки, песочный, графит и молочный для весенних и летних образов.

Эта модель брюк – одна из самых универсальных. Носите их с белой рубашкой и лоферами, с тонким трикотажем и жакетом мужского кроя. Для расслабленного варианта подойдут базовая футболка и кеды с структурированным верхом: джинсовой или кожаной курткой, тренчем без дополнительного декора или кроп-жакетом.

Куртка или пиджак с эполетами и фурнитурой





Микс сразу двух трендов – glamoratti и милитари. Модель очень акцентная за счет деталей: четких плеч, бахромы, металлических пуговиц, контрастной отделки. Поэтому такие айтемы лучше сочетать с базой – плотными леггинсами, прямыми брюками, лаконичной обувью, чтобы подчеркнуть крой. Если хочется, чтобы образ был более женственным и расслабленным, сочетайте такую куртку с юбкой миди из летящей ткани, трикотажным однотонным платьем.

Жилет с карманами





С помощью этой модели можно сделать любой образ милитари, даже если вы составили очень базовый лук из лонгслива и простого денима. Самые актуальные модели сегодня – без нашивок, в плотных тканях или в техничных материалах, с чистой геометрией карманов.

Носите поверх oversize рубашки или тонкого свитера, чтобы появилась легкая многослойность. Важно, чтобы не было перебора – слишком большое количество элементов в таком образе может создать эффект "капусты".

Еще один универсальный вариант – жилет с прямыми брюками и лоферами. Если надеваете его с платьем, выбирайте максимально простую модель, без принтов и акцентов.

Тренч или плащ в милитари-настроении





Да, в стиле милитари тоже есть место тренчам – это интересный вариант на весну, если вы устали от классики. Основа тренчей милитари – прямой силуэт, пояс, плотная ткань, спокойный оттенок (хаки, песочный, табачный). Важно, чтобы он выглядел как форма за счет посадки и линии плеч, а не как романтичная классика.

Носите с total black, чтобы тренч стал главным акцентом, или с джинсами и лоферами на каждый день. Если хочется усилить образ, добавьте кожаный ремень и грубую обувь.

Грубые ботинки





Этот тренд не покидает нас уже несколько лет. Такие ботинки выручают, если нужно быстро стилизовать простой лук и добавить в него акцент. А еще они хорошо вписываются в милитари – создают баланс. Выбирайте пары с аккуратным силуэтом из качественной кожи, без гипертрофированной подошвы. Это обувь, которая делает образ более собранным и "заземляет" даже легкие ткани.

Носите с юбкой миди или платьем-комбинацией, чтобы сыграть на контрасте, или с карго и прямыми джинсами – получится очень простой, но стильный образ. Учтите, что для такой массивной обуви нужен очень лаконичный верх, чтобы не перегружать лук.

Милитари-аксессуары





На тот случай, если хотите попробовать милитари-образы, но не знаете, с чего начать. Добавляйте в обычные луки небольшие акценты: ремни с металлической фурнитурой, сумки графичной формы, утилитарные рюкзаки или кепки. Комплекты могут быть нейтральными, например джинсы с рубашкой, костюмы, трикотажные платья.