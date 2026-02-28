Бордовое бордо: какие модели носить и с чем миксовать

Бордовый обычно считается сложным и даже слегка праздничным цветом. Но подиумы и стритстайл уверены в обратном – с ним можно и нужно стилизовать классные образы для любого сезона и случая. Сделали подборку универсальных моделей, которые можно вписать и в офисные, и в особенные луки. С этих модных айтемов смело можно начинать знакомство с бордовым цветом – стилизация будет простой.

Костюм

Эта вещь сама по себе становится главным акцентом образа – такому костюму не нужны сложные дополнения. Лук будет не кричащим или слишком вычурным, если вы выберете правильный оттенок – глубокий, не слишком яркий.

Такой костюм будет выглядеть дорого, а сочетать можно с чем угодно – лонгсливами, водолазками, майками в бельевом стиле, шелковыми рубашками, ботильонами и лоферами. Для вечернего образа дополняйте его крупными серьгами, платками с принтом и небольшими сумками на длинном ремне спокойных оттенков.

Свитер

Без отсылки к лыжным свитерам 90-х – решают крой, вязка и оттенок. Выбирайте немного oversize-модели насыщенного бордового цвета и смело разбавляйте им ежедневную капсулу.





Миксуйте такие свитера с юбками-миди молочного цвета, черными леггинсами или брюками, обувью на каблуке и обычным денимом любого фасона – все варианты будут выигрышными. Самый модный прием сезона – носить такие свитера поверх кружевных, шелковых маек, чтобы край торчал из под вязки.

Пальто

Сложно представить сразу, но такое пальто легко может заменить черную, серую или бежевую классику – надо пробовать. Правила при выборе стандартные – обращайте внимание на крой, фасон и материал, чтобы оно прослужило несколько сезонов.





К такому пальто легко можно подбирать аксессуары светлых оттенков, чтобы создать ненавязчивый контраст: шапки, объемные снуды, графичные сумки и кожаные перчатки до локтя.

Чтобы усилить эффект, создавайте полностью монохромный образ – трикотажный костюм или брюки со свитером того же бордового оттенка. Но такое пальто хорошо дополняет и деним, единственный нюанс – обувь должна быть нейтральной, без активного декора.

Юбка миди

Тоже база, одновременно яркая и нейтральная – с ней можно сделать очень простые, но стильные образы на каждый день. Для ранней весны выбирайте модели из плотного хлопка или шерсти и сочетайте их с молочными или яркими водолазками, свитерами с V-образным вырезом, удлиненными пиджаками и крупными бусами, подвесками и высокими сапогами.





Для теплого времени года подойдут юбки из вискозы, атласа или шелка. Идеальный match в офис или на деловую встречу – белая рубашка или акцентный ремень. А если взять рубашку oversize, надеть ее навыпуск и дополнить лук кроссовками, получится очень свободный комплект, который можно надеть куда угодно. Универсальная верхняя одежда – бежевый тренч или теплый жакет с фактурой под твид.

Ремень

Как и всегда, если вы только начинаете знакомиться с оттенком и не готовы полноценно интегрировать его в гардероб, начните с аксессуаров. Украшения и сумки могут потребовать сложной стилизации, а ремень, наоборот, "соберет" образ.





Он выгодно подчеркнет любую светлую базу – носите такой ремень со свитерами, пиджаками, платьями и поверх свободных рубашек, чтобы приталить их и создать модный oversize. Но учтите, что на темных тонах такой ремень потеряется, поэтому выбирайте светлые тона – все варианты нюда и нейтральной палитры. Выбирайте модели без декора, с обычными пряжками – ставка делается на цвет и фактуру. Здесь можно позволить себе чуть больше, чем спокойный и темный тон – рассмотрите все оттенки цвета до яркого винного с отливом.