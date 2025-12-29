Брюки-алладины все еще тренд: с чем носить их зимой

Этим летом в моду прочно вошли арабские мотивы – не только в кроях и тканях, но и в конкретных моделях. Самый популярный пример – брюки-алладины, которые напоминают шаровары. Тренд оказался очень функциональным, и не только в рамках подиумов (почему – рассказали здесь). Переходим в зимний режим и миксуем алладины так, чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно.

С жилетами





Образ с намеком на old money и собранную, сдержанную классику. Но ее легко разнообразить с помощью аксессуаров – крупных сережек в стиле glamoratti, длинной нитки жемчуга с подвесками, ярких браслетов. Альтернатива – выбирать жилет с акцентными пуговицами.

Дополняйте образ теплыми жакетами, шубами с длинным ворсом и тонкими шерстяными лонгсливами, которые можно надевать под жилет. Объемный фасон брюк уравновесит приталенный верх и сделает образ очень гармоничным. Такой комплект хорошо подойдет для любого мероприятия с дресс-кодом smart casual.

С блестящими бомберами и рубашками





Блеск тканей – еще один тренд, который уверенно перейдет в 2026-й. Этим можно воспользоваться для любых праздников, когда хочется выглядеть нарядно, но нет желания одеваться слишком ярко или феерично.

Такой образ нельзя назвать минималистичным – акцент создается за счет фактуры ткани и контрастного сочетания с фасоном брюк. Важно правильно выбрать обувь: идеально подойдут ботинки на каблуке, массивные варианты на высокой подошве или туфли с тонкой шпилькой (если планируете быть в помещении). Наверх – меховая накидка или большой трикотажный шарф.

С кардиганами на пуговицах





База на каждый день – в таком образе будет удобно в любой ситуации. Не выбирайте кардиган акцентного, яркого оттенка, чтобы сосредоточить внимание на нижней части туловища. Если не любите вещи на пуговицах, замените его на приталенную водолазку стандартного кроя – удлиненный или oversize вариант нарушит пропорции.

Миксуйте с пальто, приталенными пуховиками, а под алладины можно надеть термобелье, если планируете долго быть на улице.

С шифоновыми блузками





Образ получается очень нежным, легким и женственным, особенно если выбрать брюки и блузку в одинаковой пастельной гамме или создать монохром. К такому сочетанию хорошо подойдут пушистые теплые кардиганы и свитеры крупной вязки – надевайте их поверх блузки, чтобы был виден воротник.

Носите с oversize-пальто или моделями свободного кроя, а сверху завязывайте объемный шарф – он дополнит объемные брюки и образ получится завершенным и максимально стильным (хотя деталей и аксессуаров в нем минимум).

С корсетами





Нестандартный вариант, который хорошо подчеркивает фигуру и создает контраст без ярких деталей и акцентов – подчеркнутый верх и свободный низ привлекают взгляды. Выбирайте одинаковые стиль, цветовую гамму корсета и брюк, чтобы не перегружать итоговый образ. Фактура ткани может быть любой – от денима до шелка.

Чтобы образ получился более теплым, надевайте под корсет лонгсливы или рубашки, а в качестве верхней одежды подойдет укороченный пуховик с мехом или пальто в пол свободного кроя.

С пиджаками





Такой образ внесет приятное разнообразие в офискор, если выбрать брюки из плотного, непрозрачного материала. Кроп-жакет или удлиненный oversize-пиджак сделают образ расслабленным, но оставят намек на собранность, особенно если дополнить его однотонной водолзакой, блузкой или даже футболкой.

Если оставить низ полупрозрачным, то лук можно одеть на любое неформальное мероприятие или вечерний выход. Миксуйте их с плотными колготками, легинсами и укороченными жакетами спокойных тонов без декора, чтобы брюки остались главным акцентом образа. Наверх – классическое длинное пальто, чтобы не замерзнуть, пока будете ехать.