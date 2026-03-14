Белый total look: как собрать образ, который не будет выглядеть "свадебным"

Вспоминайте про пижамный стиль

Парижская Неделя моды 2026 вернула его и на подиумы, и в жизнь. Теперь можно смело практиковать формат "в чем проснулась, в том и пошла", но в более прикладном варианте – выбирайте плотные костюмы из атласа, вискозы или шелка с небольшими принтами. Их можно носить соло, дополняя каблуками, небольшими сумками на ремне и обувью на плоской подошве. Идея для ранней весны – накинуть сверху oversize-пальто.





Еще можно смешать два главных тренда – бельевой стиль и перья. Вместе они выглядят не слишком вычурно и дают отсылку к дорогому будуарной эстетике.

Обращайте внимание на крой

Открытые плечи, необычная линия талии, горловина, складки или любой декор сразу уберут ненужные ассоциации. Такие модели можно миксовать с любыми контрастными аксессуарами и обувью, или, наоборот, остаться на стороне минимализма.





Даже если дополнения к образу тоже будут белыми, лук не будет выглядеть однообразно: сочетание белого платья и ботфорт, костюма с расклешенными брюками и белой сумки выглядит акцентно и притягивает взгляд. Но будьте аккуратны с комбо "атлас + кружево", оно как раз похоже на наряд для свадьбы.

Открытая спина





Такой образ сложно назвать свадебным, особенно если обыграть модель с помощью аксессуаров из круизной капсулы или, наоборот, нарочито грубых и больших аксессуаров – геометричных сумок, вьетнамок, соломеных шляп, ботинок на тракторной подошве с заклепками. Сверху – кожаная куртка в байкерском стиле, и простой, но сексуальный образ на весну готов.

Носите оверсайз

Объемные модели не сдают позиции уже несколько сезонов, а в белом выглядят особенно свежо и органично. К ним можно добавлять крупные серьги, пояса с пряжками, ботинки на платформе, играть с отделками, окантовками, миксовать с другими оттенками белого, например молочным.





Чтобы такое платье стало полноценной капсулой, а не оставалось "вещью на лето", сочетайте его с денимом, плотными колготками и водолазками – можно тоже в белом оттенке.

Вязка и еще раз вязка





Элегантный прием, если хочется total white без спецэффектов. Костюмы из тонкой вязки с брюками, топы и платья будут актуальны и летом, а для весны их можно стилизовать с бомберами, плащами и пальто.

Выбирайте принты





Беспроигрышный вариант этого сезона – модный принт polka dot на белом фоне. Он хорошо смотрится на платьях, костюмах, рубашках и даже футболках. Можно выбрать простой крой и дополнить образ базовыми аксессуарами, и лук все равно не будет выглядеть формально, строго или скучно.

Миксуйте фактуры

Контраст будет незаметным, но поменяет всю стилистику, убирая лишнюю праздничность и формальность. Самые практичные и простые варианты – хлопковая рубашка с шерстяными брюками, трикотажный кардиган с денимом, шелковое платье с джинсой, джинсы с футболкой с принтом.





Дополнительно можно поиграть с тонами, миксуя молочный, кипенно-белый, кремовый и оттенок слоновой кости.

Делайте образы многослойными

Любимый прием звезд стритстайла, который помогает сделать любой белый образ более сложным и стильным.





Сочетайте рубашку и жилет в стиле preppy (весной он еще будет актуален), носите брюки с белым пальто, завязывая на талии рубашку, надевайте платье, рубашку, жакет и кружевную майку или длинное платье с длинным кардиганом, дополняя ниткой жемчуга – очень практичный прием для переменчивой погоды, которая ждет нас до конца сезона.