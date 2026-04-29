Матье Блази показал первую круизную коллекцию для Chanel в Биаррице

В Биаррице состоялся круизный показ Chanel 2027. Креативный директор Матье Блази построил коллекцию вокруг морских образов. На подиуме появились платья и костюмы с крупными пайетками, напоминающими чешую, накидки и головные уборы, стилизованные под рыбацкие сети и украшения в виде ракушек. В коллекции использовали матросскую полоску, а также представили вечерние образы с объемными юбками в песочных оттенках.





Среди аксессуаров выделялись крупные пляжные сумки и шапочки для плавания, отсылающие к эстетике 1920-х годов.









Биарриц занимает особое место в истории Chanel. Именно здесь в 1915 году Габриэль Шанель открыла свою первую кутюрную мастерскую.





В первом ряду показа появились Николь Кидман, A$AP Rocky, Тильда Суинтон, Палома Эльсессер, София Коппола, Марион Котийяр, Михаэла Коэл, Шарлотта Казираги и Ана Жирардо.

Vogue провел с ними небольшой интерактив, предложив им выбрать любимые французские слова. Кидман выбрала Enthousiasmant ("захватывающий"), Суинтон – Bouleversé ("ошеломленный"), Эльсессер – разговорное weshhhhh (эмоциональное восклицание – типа "вау", "чё?!"", Коппола остановилась на слове pétillante ("игристый"). Казираги упомянула felure ("трещина"), связав его со своей книгой, а Котийяр назвала Vacances ("каникулы").