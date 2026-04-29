Chanel стал самым популярным брендом мира за 2026 год по версии Lyst

Платформа Lyst опубликовала рейтинг самых востребованных брендов по итогам первого квартала 2026 года и представила обновленную систему оценки. Теперь позиции формируются на основе трех критериев – "Желание", "Спрос" и "Открытие".

В категории лидеров оказались Chanel, Saint Laurent и Dior. Также в пятерку вошли Miu Miu и Gucci. При этом последний продемонстрировал заметную динамику, поднявшись сразу на четыре позиции.

Согласно новой методологии, показатель "Спрос" отражает пользовательскую активность – от поисковых запросов до покупок. "Желание" учитывает присутствие брендов в цифровой и культурной повестке, а "Открытие" фиксирует, каким образом аудитория находит марки, включая новые сценарии поиска – в том числе через инструменты на базе искусственного интеллекта.

Параллельно Lyst обозначил список наиболее популярных товаров. В него вошли куртка с акцентным воротником от Saint Laurent, босоножки Chanel, спортивная куртка Adidas в китайской эстетике, балетки Celine и платье Vivienne Westwood. Среди заметных аксессуаров также выделили берет Kangol.