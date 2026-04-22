Как отличить качественную красную икру от имитации и подделки: 3 простых шага до превосходного вкуса

Красная икра – это не просто гастрономический деликатес, а символ статуса и безупречного вкуса. На столь изысканном рынке можно встретить 3 вида официальной продукции: натуральная зернистая икра, имитированная икра и структурированная икра. Кроме того, есть и откровенная подделка. Высокий спрос, маржинальность и сложность идентификации делают лососевую икру привлекательной мишенью для недобросовестных производителей.

рассказываем, как не заблудиться среди такого многообразия банок на полке, безошибочно определить качественный продукт и выбрать настоящую вкусную красную икру.





Шаг 1. Изучите упаковку

Это может быть стеклянная или жестяная банка, этикетка которой содержит:

Четкое наименование "икра лососевая зернистая". Никаких "икорная масса" или "икра структурированная" – под такими названиями точно скрывается другой продукт – имитация.

Состав. В нем не должно быть ничего лишнего, только икра, соль, разрешенные консерванты (Е200, Е211) и растительное масло. В имитированном продукте же будет рыбный бульон, альгинаты бурых водорослей, желатин, красители и ароматизаторы.





Дату вылова рыбы и упаковки икры. Лучше выбирать продукт, произведенный с мая по октябрь – именно в это время нерестятся лососевые виды рыб и заготавливается икра. Если на упаковке указана другая дата, высока вероятность, что внутри имитация или восстановленный из замороженного сырья продукт.

Информацию о месте производства. Предпочтительны регионы Дальнего востока, близкие к местам вылова рыбы. Икра "Красное золото", например, производится на Камчатке и Сахалине и тщательно контролируется на каждом этапе от вылова в экологически чистых акваториях до фасовки и доставки. Продукция же, произведенная в Центральной России, скорее всего, будет имитированной.

Обозначение соответствия ГОСТ 31794-2012. Это стандарт для икры зернистой лососевых рыб. Он устанавливает строгие требования к составу и внешнему виду продукции. И лучше предпочесть те баночки, которые им соответствуют, если вы ищете натуральную красную икру.





Маркировку. Вся икра с 2023 года подлежит обязательной маркировке "Честный знак". О её наличии говорит QR-код на упаковке, который необходимо отсканировать на кассе при покупке. Если QR-кода нет, от покупки такого продукта лучше отказаться.

Шаг 2. Встряхните баночку

Если при этом вы услышите бульканье, значит, икра не заполняет упаковку на 100%, что свидетельствует о нарушении технологии фасовки и возможном низком качестве продукта.

Шаг 3. Проведите визуальный осмотр

Если баночка стеклянная, есть возможность это сделать еще до покупки. Внимательно рассмотрите икринки. Они должны быть чистыми, целыми, без пленки и сгустков жидкости. Однородного насыщенного, но естественного и не слишком яркого цвета.





Размер может колебаться в зависимости от вида рыбы – икринки кеты, например, больше, чем икринки горбуши.

В натуральной икре должно просматриваться ядро, тогда как имитация будет прозрачной и однородной внутри.

Домашние тесты

Если вы уже купили икру и хотите удостовериться в её качестве, можно провести несколько экспериментов в домашних условиях.

Опустите небольшое количество продукта в стакан с кипятком. Натуральный белок при контакте с горячей водой свернется, вода станет мутной, а икринки побелеют. Имитация же либо сохранит первоначальный вид, либо растворится (в зависимости от состава). Положите икринку на ложку и аккуратно нагрейте над свечой или спичкой. О натуральности вам сообщит появление при этом белесой жидкости. Капните на икринку перекись водорода. Натуральная изменит цвет из-за реакции белка, а имитированная останется такой же яркой.

Заключение

Найти натуральную икру несложно, когда понимаешь, на что обратить внимание. Однако, чтобы не мучиться с проверками около полок рыбного отдела, достаточно выбирать надежных производителей.





Группа компаний "Красное золото" является одним из крупнейших производителей красной икры в России. Современные технологии переработки позволяют продукции бренда сохранять природную структуру, вкус и питательную ценность без избыточного использования консервантов. А собственная аккредитованная лаборатория каждый день проверяет качество и безопасность икры на всех этапах производства.

Именно поэтому продукция "Красное золото" соответствует ГОСТ 31794-2012 и строгим международным стандартам. "Красное Золото" – не просто торговая марка. Это 28 лет экспертизы, 12 предприятий в составе холдинга и более 5000 профессионалов, работающих ради безупречного качества в каждой баночке.