Пока-пока, бритые височки: почему мужчины стали выбирать небрежность в прическе?

Еще недавно стрижка фейд считалась почти обязательной для модного мужчины, но теперь ее все чаще меняют на более текстурные и менее требовательные к уходу варианты.

Стрижка с плавным переходом от почти выбритых висков и затылка к более длинным волосам на макушке – фейд – долгое время оставалась символом аккуратного мужского образа: четкий силуэт, чистые линии и ощущение только что сделанной укладки. Во второй половине 2010-х это был едва ли не главный хит барбершопов.

Однако сегодня эта форма уже не кажется безальтернативной. Как отмечает британский GQ, мода на подчеркнуто выверенные мужские стрижки постепенно уступает место более расслабленным решениям. 

О "смене эпохи" заговорили сами представители индустрии. Барбер Джулиус Арриола вспоминает, что даже его клиент, рокер Скриллекс, долгое время ассоциировавшийся с выбритыми висками, в какой-то момент попросил сделать стрижку без фейда. По наблюдению Арриолы, после локдауна мужчины привыкли к текстуре и длине собственных волос и перестали воспринимать фейд как настройку "по умолчанию". Похожую тенденцию заметил и стилист Джеррод Робертс: его клиенты все чаще спрашивают не о том, как освежить фейд, а о том, как отрастить волосы и перейти к более длинной форме.

Причин у этого сдвига несколько. Во-первых, фейд требует постоянного обновления: чтобы стрижка сохраняла четкость, посещать барбера приходится регулярно, едва ли не каждую неделю. Во-вторых, многим успела надоесть сама эстетика слишком "собранного" образа, в котором все выглядит чересчур аккуратно и предсказуемо. На этом фоне все более востребованными становятся прически, которые смотрятся живее, мягче и естественнее.

Сейчас в мужских трендах – текстура, удлинение и уход от четких линий. Например, стилисты рассказывают о спросе на текстурированный кроп, современный маллет, удлиненные формы, каре и стрижки для волнистых и кудрявых волос.

Общий вектор примерно схож: вместо идеально выбритых висков – мягкие переходы, вместо глянцевой укладки – матовая небрежность, вместо унифицированной формы – попытка подчеркнуть индивидуальность. И если раньше модный мужской образ строился вокруг "свежего" фейда, то теперь он все чаще держится на естественности.

