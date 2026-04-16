Самые трендовые украшения — серьги: какие выбрать и с чем сочетать

Мода ювелирного гардероба постепенно уходит от многослойности – на смену пяти цепочкам на шее и сету колец пришел один крупный акцент: колье, сотуар или серьги. На подиумах этого сезона мы заметили крупные детали, блеск, необычные формы, металл и смешанные фактуры. Вместо дополнения к образу – самостоятельный элемент, который "соберет" его. Мы уже писали про актуальные модели колец, а теперь собрали трендовые серьги – рассказываем, как и с чем их носить.

Крупные подвески

Длинные серьги сразу притягивают внимание и задают образу нужное настроение. Это могут быть вытянутые металлические формы, серьги с камнями, кристаллами или подвижными деталями. Главное – выразительная длина и ощущение движения.





Такие серьги лучше всего носить с максимально простой базой: топом с открытыми плечами, гладкими платьями, однотонным трикотажем, жакетами без лишнего декора. Чем проще одежда, тем эффектнее выглядят украшения. Если серьги крупные и активные, лучше отказаться от массивных деталей и оставить акцент только на них.

Серьги-цветы

Вау-тренд, с помощью которого можно сделать любой образ весенним и более романтичным. Выбирайте не мелкие украшения с флористическими мотивами, а более выразительные модели: объемные лепестки, крупные бутоны и любую заметную форма, которая сразу считывается в образе.





Дополняйте аксессуар белыми рубашками, прямыми жакетами, лаконичными платьями, майками и трикотажем спокойных оттенков. Не стоит добавлять к ним слишком много других декоративных деталей и смешивать с любыми принтами: цветочные серьги сами создают нужное настроение и легко заменяют остальной ювелирный слой.

Скульптурные серьги

Для тех, кто не любит слишком заметные детали – обратите внимание на клипсы, жесткие капли, узлы, широкие серьги-гвоздики, модели с неровной или нарочито грубой поверхностью.





Даже в бижутерии такие украшения выглядят дорого, особенно в сочетании с лаконичными образами: костюмами свободного кроя, приталенными рубашками, платьями-футлярами, плотным трикотажем.

Серьги из смешанных материалов

Необычный тренд – микс металла, нитей, бусин, жемчуга, деревянных или текстильных элементов. Сочетание разных фактур делает образ очень живыми и ярким, даже если вы выбираете модели спокойных оттенков.





Их несложно вписать в гардероб – носите такие серьги с хлопковыми рубашками, льняными жакетами, простыми платьями, джинсами, жилетами, однотонными футболками. Они хорошо разбавляют базу и делают даже очень спокойный образ интереснее. Главное – не добавлять к ним слишком много сложных фактур в одежде, чтобы украшение “не потерялось”.

Серьги с бусинами и морскими деталями

Тренд для тех, кто хочет в отпуск (то есть, почти для всех). С такими серьгами легко поймать морское настроение – теплый песок, линия прибоя, легкий бриз и загар. Но теперь такие украшения можно носить не только с круизными моделями.





Играйте на контрастах и миксуйте их не с летними вещами, а с белыми рубашками, строгими жакетами, простыми черными платьями, майками и прямыми джинсами. Так образ не даст отсылку к хиппи и неуместной богеме – в нем просто появится интересная деталь. Если хочется чего-то более универсального, выбирайте модели из серебра.

Серьги с кристаллами

Кристаллы снова вернулись, но теперь не в качестве украшения "на выход", а акцента на каждый день. Актуальны серьги, где блеск не выглядит слишком нарядным: прозрачные камни, асимметрия, вытянутые формы, сочетание металла и блестящих деталей.





Такие серьги лучше носить не с вечерними платьями, а с простыми вещами: черным жакетом, белой майкой, рубашкой мужского кроя, гладким трикотажем, прямыми брюками или капри. Именно тогда они дают тот самый эффект небрежной стилизации – будто образ собран быстро, но выглядит очень продуманно.