Эффект Коачеллы: разбираем тренды от инфлюенсеров, которые мы заберем к себе в гардероб

Коачелла давно перестала быть просто музыкальным фестивалем – это демо-версия того, что мы будем носить все лето. Пока инфлюенсеры выгуливают в калифорнийской пустыне самые смелые образы, мы присматриваемся к деталям, которые можно (и нужно) адаптировать для города.

Разбираем 5 главных секретов стилизации, которые сделают ваш гардероб актуальным в этом сезоне.

Спорт-шик

На подиумах у дизайнеров не первый год заметны спортивные вещи – вспомните коллекции Balenciaga под руководством Демны Гвасалия. Именно он легитимизировал оверсайз-худи, футбольные джерси и массивные кроссовки в контексте высокой моды.

В 2026 году тренд снова на пике, поэтому мы смело надеваем джерси и спортивные брюки на вечеринку. Главный секрет в балансе: чтобы сделать образ менее спортивным, фэшн-блогеры любят уравновешивать его дорогими аксессуарами или атласными кроссовками. На Коачелле мы увидели идеальную формулу: микс винтажной олимпийки с летящей юбкой или классическими брюками.





Наслоение ремней

Носить только один ремень уже не модно. В этом сезоне в тренде носить несколько ремней сразу разной фактуры и толщины. Этот тренд отсылает нас к эпохе Y2K, когда иконы поп-сцены наслаивали тонкие цепочки на бедра. Попробуйте надеть два разных по фактуре ремня поверх джинсовых шорт или трикотажного платья. Главное правило: не затягивайте их туго, пусть они сидят немного небрежно.





Акцентное бра

Нижнее белье окончательно стало полноценным элементом одежды. Теперь мы его не прячем под слоями ткани, а, наоборот, делаем акцентом. Истоки приема – в коллекциях Prada и Miu Miu, где нижний слой одежды намеренно выставляется напоказ.

На гостях Коачеллы мы видим, как контрастное бра (кружевное, спортивное или со стразами) надевается под простую майку-алкоголичку или свободный топ с глубокими вырезами. А для города это отличный способ выгулять нарядное белье так, чтобы это выглядело уместно и стильно, а не чересчур откровенно.





Total кожа

Раньше считалось моветоном одеваться в кожу с ног до головы – такой образ казался слишком тяжелым и агрессивным. Но сегодня правила игры изменились: тотал-лук из одного материала стал признаком хорошего вкуса.

Инфлюенсеры выбирают сеты из кожаного корсета или жилета и юбки в тон. Чтобы не перегрузить образ летом, выбирайте открытые фасоны и дополняйте их простой обувью. Кожа сама по себе очень фактурная, поэтому такой наряд всегда выглядит законченным и дорогим.





Экстра-мини

Длина мини вернулась к нам благодаря бренду Miu Miu и их виральным ультракоротким юбкам. На Коачелле этот тренд стал едва ли не самым популярным.

Правило здесь одно: если низ максимально короткий, то верх должен быть максимально закрытым или объемным. Блогеры сочетают экстра-мини с мужскими рубашками, оверсайз-футболками или теми же джерси. А чтобы добавить образу дерзости, к такой юбке лучше всего подобрать грубую обувь: казаки, байкерские ботинки или массивные кроссовки.





Предстоящее лето – лучшее время, чтобы разрешить себе чуть больше дерзости. Доставайте винтажные джерси, наслаивайте ремни и пробуйте новые сочетания. Любая фишка из калифорнийской пустыни легко адаптируема к мегаполису, если добавить те самые приемы стилизации, о которых мы рассказали.