Эффект Коачеллы: разбираем тренды от инфлюенсеров, которые мы заберем к себе в гардероб

Внедряем в летние образы спорт-шик, акцентное бра и экстра-мини по примеру главных модниц фестиваля.

Коачелла давно перестала быть просто музыкальным фестивалем – это демо-версия того, что мы будем носить все лето. Пока инфлюенсеры выгуливают в калифорнийской пустыне самые смелые образы, мы присматриваемся к деталям, которые можно (и нужно) адаптировать для города.

Разбираем 5 главных секретов стилизации, которые сделают ваш гардероб актуальным в этом сезоне.

Спорт-шик

На подиумах у дизайнеров не первый год заметны спортивные вещи – вспомните коллекции Balenciaga под руководством Демны Гвасалия. Именно он легитимизировал оверсайз-худи, футбольные джерси и массивные кроссовки в контексте высокой моды.

В 2026 году тренд снова на пике, поэтому мы смело надеваем джерси и спортивные брюки на вечеринку. Главный секрет в балансе: чтобы сделать образ менее спортивным, фэшн-блогеры любят уравновешивать его дорогими аксессуарами или атласными кроссовками. На Коачелле мы увидели идеальную формулу: микс винтажной олимпийки с летящей юбкой или классическими брюками.

Фото: соцсети / @whimzylindzy

Наслоение ремней

Носить только один ремень уже не модно. В этом сезоне в тренде носить несколько ремней сразу разной фактуры и толщины. Этот тренд отсылает нас к эпохе Y2K, когда иконы поп-сцены наслаивали тонкие цепочки на бедра. Попробуйте надеть два разных по фактуре ремня поверх джинсовых шорт или трикотажного платья. Главное правило: не затягивайте их туго, пусть они сидят немного небрежно.

Фото: соцсети / Фото: @selin.gecit

Акцентное бра

Нижнее белье окончательно стало полноценным элементом одежды. Теперь мы его не прячем под слоями ткани, а, наоборот, делаем акцентом. Истоки приема – в коллекциях Prada и Miu Miu, где нижний слой одежды намеренно выставляется напоказ.

На гостях Коачеллы мы видим, как контрастное бра (кружевное, спортивное или со стразами) надевается под простую майку-алкоголичку или свободный топ с глубокими вырезами. А для города это отличный способ выгулять нарядное белье так, чтобы это выглядело уместно и стильно, а не чересчур откровенно.

Фото: соцсети / @alegriajimenez

Total кожа

Раньше считалось моветоном одеваться в кожу с ног до головы – такой образ казался слишком тяжелым и агрессивным. Но сегодня правила игры изменились: тотал-лук из одного материала стал признаком хорошего вкуса.

Инфлюенсеры выбирают сеты из кожаного корсета или жилета и юбки в тон. Чтобы не перегрузить образ летом, выбирайте открытые фасоны и дополняйте их простой обувью. Кожа сама по себе очень фактурная, поэтому такой наряд всегда выглядит законченным и дорогим.

Фото: соцсети / @nickygilexo

Экстра-мини

Длина мини вернулась к нам благодаря бренду Miu Miu и их виральным ультракоротким юбкам. На Коачелле этот тренд стал едва ли не самым популярным.

Правило здесь одно: если низ максимально короткий, то верх должен быть максимально закрытым или объемным. Блогеры сочетают экстра-мини с мужскими рубашками, оверсайз-футболками или теми же джерси. А чтобы добавить образу дерзости, к такой юбке лучше всего подобрать грубую обувь: казаки, байкерские ботинки или массивные кроссовки.

Фото: соцсети / @annierawrrrr

Предстоящее лето – лучшее время, чтобы разрешить себе чуть больше дерзости. Доставайте винтажные джерси, наслаивайте ремни и пробуйте новые сочетания. Любая фишка из калифорнийской пустыни легко адаптируема к мегаполису, если добавить те самые приемы стилизации, о которых мы рассказали.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

