Обновляем джинсы: выбираем по фигуре и смотрим на тренды

В этом году подиумы ушли от жестких правил: в одном сезоне спокойно сосуществуют широкие, прямые, расклешенные, зауженные и даже подчеркнуто объемные силуэты. Сегодня джинсы выбирают не по принципу "что модно", а по тому, какую задачу они решают в гардеробе.

Меньше нарочитой небрежности, больше внимания к посадке, длине, плотности ткани и оттенку. Деним становится ближе к повседневной классике: его носят не только с футболками и кроссовками, но и с жакетами, рубашками, тонким трикотажем, балетками, лоферами и обувью на каблуке.

7 актуальных трендов

1. Широкие и свободные



Самые актуальные пары – с ровной или слегка расслабленной штаниной, которая не обтягивает бедро и свободно спускается вниз. Носите их с жакетом, простой майкой, рубашкой, тонким свитером. Чтобы силуэт не выглядел тяжелым, обращайте внимание на длину: широкие джинсы могут слегка закрывать обувь, но не должны собираться грубыми складками у пола.



2. Прямые



Самый универсальный вариант для любого образа и сезона, с которым сложно ошибиться. Выбирайте модель без явных акцентов: не узкую, не слишком широкую, из плотного денима средней толщины – он держит форму и выглядит дорого.



Оптимальная длина зависит от обуви: с балетками и лоферами хорошо смотрится вариант до щиколотки, с каблуком или ботильонами – чуть длиннее.

3. С легким клешем



Эта модель вернулась вместе с модой на все из 2000-х. Самый практичный вариант – легкий клеш от колена. Он визуально вытягивает ноги, уравновешивает бедра и хорошо смотрится с обувью на устойчивом каблуке, платформе или острым носом.



4. Зауженные



Те самые любимые скинни, но не слишком обтягивающие. Теперь они не должны напоминать леггинсы, а просто сидеть по фигуре.



Лучше всего они смотрятся на контрасте с объемным верхом: удлиненным жакетом, свободной рубашкой, плотным свитером, пальто прямого кроя.

5. С округлой линией штанины





Такие джинсы слегка расширяются в области бедра или колена и сужаются к низу, создавая интересную форму. Это более сложная модель, которая меняет пропорции и может стать акцентом образа. Они могут не подойти к любой капсуле, но стать интересным вариантом стилизации даже с обычными вещами – белой рубашкой, коротким жакетом, гладким трикотажем, минималистичной обувью.

6. Деним без потертостей



Гладкий деним любого оттенка – один из самых практичных трендов. Он выглядит собранно, визуально стройнит и легко вписывается даже в более формальный гардероб. Особенно актуальны модели без выбеленных участков, контрастных потертостей и декоративных разрывов.



Носите такие джинсы со свободными пиджаками мужского кроя, шелковыми блузами, трикотажными поло.

7. Цветные



Но не как в 80-е. Вместо кислотных оттенков – песочный, графитовый, молочный, оливковый, шоколадный, приглушенно-красный.



Самый простой способ стилизовать их – выбирать оттенки, которые уже есть в базовой палитре гардероба. Песочные джинсы легко заменить бежевые брюки, графитовые – черные, оливковые – хаки или серые.

Как выбрать джинсы по фигуре

Обращайте внимание не на тренды, а на три основных параметра: посадку, длину и ткань. Один и тот же силуэт может выглядеть по-разному в зависимости от того, где проходит пояс, насколько плотно джинсы сидят по бедрам и где заканчивается штанина.

Если хочется визуально удлинить ноги



Лучше выбирать модели с высокой или средней посадкой. Прямые джинсы, легкий клеш и широкие модели до пола создают вертикаль и визуально вытягивают силуэт.



Важно, чтобы низ не собирался лишними складками: слишком длинные джинсы дают обратный эффект. Цвет обуви тоже имеет значение: если она близка к оттенку джинсов, ноги будут выглядеть более длинными.

Если выражены бедра и талия заметно уже



Самое главное – посадка: джинсы должны плотно прилегать к талии, но не натягиваться на бедрах. Подойдут модели с изогнутым поясом, средней или высокой посадкой и чуть большим объемом в верхней части.



Обратите внимание на прямые джинсы, укороченные, легкий клеш и свободные модели, которые не сужаются в бедрах.

Если рост невысокий



Главный критерий – длина. Укороченные джинсы должны заканчиваться в узкой части щиколотки, а длинные – почти касаться обуви, но не собираться в тяжелые складки. Любая лишняя ткань внизу визуально "режет" рост.



Подойдут прямые, слегка расклешенные и даже широкие джинсы. Избегайте моделей со слишком низкой талией и массивным объемом внизу.

Если рост высокий



Широкие, свободные, удлиненные и расслабленные джинсы подчеркнут преимущества фигуры. Модели со средней и низкой посадкой создадут визуальный баланс между верхней и нижней частями тела.



Если фигура прямая, без выраженной талии



Стоит искать модели, которые создают форму: джинсы с высокой посадкой, чуть плотной тканью и аккуратным прилеганием в верхней части. Например, прямые джинсы, легкий клеш и модели с небольшим объемом в бедрах.

