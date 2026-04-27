Люся Чеботина отметила день рождения в платье российского бренда YANA за полмиллиона рублей

Люся Чеботина устроила пышное торжество по случаю 29-летия. Праздничный вечер прошел в московском ресторане Due Forni, где собрались Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Жасмин, Виктория Шелягова, Дима Билан, а также хозяйка модного дома YANA – дизайнер Яна Расковалова.





Главной деталью образа именинницы стало черное мини-платье с открытыми плечами от бренда YANA за 498 тысяч рублей. Полупрозрачное кружево подчеркивает фигуру, создавая изящный и соблазнительный силуэт. Объемные драпировки из фатина добавляют воздушности, а пышные рюши из шифона мягко колышутся при каждом шаге, придавая образу легкую театральность.

Дополнили лук массивное бриллиантовое колье, изящный браслет и гладкий высокий пучок. В итоге получился дорогой, фотогеничный образ.





Интересно, что певица уже несколько лет доверяет свои самые яркие публичные выходы Яне Расковаловой. Например, в 2023 году дизайнер создала для Люси тяжелое платье-кольчугу ценой около шести миллионов рублей для съемок клипа с Филиппом Киркоровым. А в марте 2026-го артистка вышла в ярко-красном твидовом мини от YANA (примерно 350 тысяч рублей) на гала-концерте в Кремлевском дворце.





Кроме того, Люся Чеботина регулярно посещает закрытые мероприятия бренда и выбирает украшения из линии Yana Jewellery.