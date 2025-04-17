Балетки, мюли или сабо: гид по самой трендовой обуви лета 2025

Кроссовки-балетки, сабо в стиле 70-х и сандалии с геометричным каблуком: как не потеряться во всем этом многообразии моделей и новомодных тенденций? Редакция Клео.ру выбрала самые актуальные модели весны/лета 2025, которые помогут вам найти "ту самую" пару обуви.

Сабо и тренд на 70-е

Мода на 70-е возвращается, а с ними и сабо в любых вариациях. На подиумах весенних показов красовались сабо на платформе с резным узором от Чемена Камали из Chloé. Hermès интерпретировали классический дизайн, превратив его в элегантные туфли с открытой пяткой, а Burberry объединили сабо с мокасинами, создав странный симбиоз. Такое разнообразие дизайнов и форм этой модели доказывает, что сабо подойдут как любительницам женственности и высокого каблука, так и приверженцам комфорта на тонкой подошве.





Туфли на маленьком каблуке

Обувной тренд на мюли остается с нами в 2025 году. В новом сезоне дизайнеры усовершенствовали модель, добавив необычные детали. Эльза Хоск в коллаборации с итальянским брендом Giaborghini обновила дизайн классических мюли анималистичным зебровым принтом. Amina Muaddi выпустила мюли в стилистике "балеткор", напоминающие пуанты балерин. Преувеличенные изгибы каблука, игра текстур и материалов – это то, что сделает классические мюли особенно стильными в 2025 году.

Балетки и "ballet sneakers"

Балетки и еще раз балетки! В прошлом сезоне эта модель заполнила улицы мегаполисов, а в этом возвращается, чтобы снова стать самой трендовой обувью весны/лета. В этом сезоне балетки подразделяются на классические модели и причудливые. Ведущим брендом среди минималистичных моделей стал итальянский модный дом Mattia Capezzani, выпускающий повседневные балетки из полупрозрачной сетки. Что касается "frankenshoe", то есть причудливой обуви, спортивные балетки становятся одним из главных трендов весенне-летнего сезона 2025. Спрос на кроссовки-балетки или "ballet sneakers" по данным платформы HTSI вырос в несколько сотен раз. Первыми среди последователей "ballet sneakers" была Симона Роша с ее атласными балетками и ленточными шнурками. Сейчас новомодную модель можно приобрести везде: от бренда Puma до Miu Miu.

Итак, главным трендом весны/лета 2025 будет обувь на плоской подошве или небольшом каблуке: в моде комфорт. Сабо, мюли и балетки – все они будут стильным выбором сезона. Важно не бояться экспериментировать с формой и материалом, и найти свою "ту самую" пару.