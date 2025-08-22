Модная ностальгия: как одеться в стиле Y2K и снова почувствовать себя в 2000-х

"Все новое – хорошо забытое старое", – так можно сказать про триумфальный камбэк стиля 2000-х годов, который в социальных сетях прозвали эстетикой "y2k". Под саундтрек Бритни Спирс "Baby One More Time" собираем модный аутфит в стиле нулевых и грамотно внедряем его в современный гардероб.

Мини-юбка

Начнем с базы: мини-юбка – это маст-хэв эпохи 2000-х. Достаточно вспомнить образ Бритни Спирс из клипа "Baby One More Time" в короткой юбке, с трудом вписывающейся в рамки цензуры, чулках и кроп-топе. Этот наряд мгновенно получил звание культового, а вслед за ним подскочила популярность одежды длиной выше колена.





Skinny jeans

Мы их не ждали, но они вернулись. Ночной кошмар зумеров и ностальгия миллениалов – великие и ужасные скинни-джинсы. Последнее десятилетие в моде царили расслабленные фасоны и оверсайз-силуэты. Однако бренды решили вернуться к более женственным мотивам и вместе с этим воскресить обтягивающую одежду. Saint Laurent представляют скинни-джинсы как элегантный элемент одежды, сочетая их с бархатными жакетами и деликатными лоферами. Blumarine играет с цветовой палитрой денима, выпуская skinny jeans в пастельных тонах, а Dsquared2 с головой погружается в эстетику y2k, воссоздавая вокруг своих коллекций поистине атмосферу лихих нулевых.





Сумка "baguette"

Маленькая, но вместительная, с разноцветными узорами или в духе утонченного минимализма – сумка-багет. Путь Baguette Bag начался с показов Джона Гальяно и Роберто Кавалли в 1990-х, а окончательно сумка-багет обосновалась в истории моды в 2000-х. Ее носили все звезды без исключения, включая Сару Джессику Паркер и ее героиню Кэрри Брэдшоу. Вторая волна популярности настигла сумку-багет, когда стиль y2k снова стал главенствовать в fashion-мире. Зумеры, как те еще любители винтажных изделий, объявили самую настоящую модную охоту на сумки baguette, скупая их на рисейл-платформах и в секонд-хэндах. Особым спросом пользуются модели брендов Fendi, Galliano и Dior.





Кепка почтальона

"Newsboy cap" или же "кепка почтальона" вернула свою былую славу в 2025 году. Этот головной убор был визитной карточкой Джона Гальяно во времена его управления модным Домом Christian Dior. Кепка была перевыпущена в обновленном фасоне в 2023 году и практически сразу же получила статус sold-out продукта в магазинах Dior.





Самое время стряхнуть пыль со своих скинни-джинсов и отправляться на поиски той самой винтажной "baguette", как у Кэрри Брэдшоу. Ведь кто знает, какую эпоху мода воскресит следующей?