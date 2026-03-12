Тренд весны – перчатки: как носить и с чем сочетать

Аксессуар, который еще недавно ассоциировался с вечерними платьями и театральными выходами, неожиданно вернулся в повседневную моду. На показах последних сезонов дизайнеры используют перчатки не как декоративную деталь, а как полноценный элемент образа – их носят с пальто, жакетами и даже утилитарными вещами. Весна – лучшее время для таких модных экспериментов, пробуем разные приемы и наслаждаемся особенной эстетикой.

Добавляйте длинные перчатки к жакетам или плащам





Один из самых акцентных, но одновременно простых приемов – длинные перчатки, они продолжают линию рукава и делают силуэт более графичным. Такой аксессуар хорошо работает с классическими жакетами, костюмами и пальто прямого кроя. Лучше выбирать модели из плотной кожи или матовой лайкры без декора – они выглядят лаконичнее и проще вписываются в повседневный гардероб.

Жакет можно носить застегнутым, чтобы перчатки выглядывали из-под рукава, или наоборот – немного закатать рукава, создавая контраст между тканью и кожей. Дополняйте образ с плащом широкими брюками, юбками миди или простыми платьями. В более расслабленных образах длинные перчатки можно сочетать даже с денимом – контраст между строгим аксессуаром и повседневной одеждой делает образ интереснее.

Делайте перчатки главным цветовым акцентом





Яркие перчатки могут стать главным элементом, вокруг которого вы "соберете" весь образ. На подиумах доминировали насыщенные оттенки – от красного и розового до небесно-голубого и оранжевого. Их можно сочетать с контрастными цветами в основном образе или носить с моделями с фактурными оттенками.

Удачный выбор – монохромные луки, например бежевое пальто, серый костюм или полностью черный комплект. В этом случае аксессуар становится главным элементом образа, но не перегружает его. Можно дополнить такой комплект небольшой сумкой в тон или, наоборот, оставить остальные детали максимально нейтральными.

Носите короткие перчатки с пальто





Если длинные модели кажутся слишком драматичными, а образы получаются слишком вычурными или нарядными для вашего обычного стиля, обратите внимание на короткие кожаные модели. Они выглядят более универсально, поэтому легко вписываются в повседневные образы.

Такие модели хорошо смотрятся с пальто, тренчами и жакетами классического кроя. Особенно эффектно выглядит сочетание коротких перчаток и объемного пальто – аксессуар подчеркивает линию рукава и делает образ более собранным.

Можно дополнить комплект широкими брюками, плотным трикотажем или денимом.

Сочетайте перчатки с минималистичными платьями





На подиумах перчатки часто появляются в образах с простыми, лаконичными платьями. Такой лук выглядит особенно элегантно, если выбрать простые силуэты без декоративных деталей.

Попробуйте сочетать перчатки с платьями длины миди или моделями с четкой линией плеч. Чтобы образ не выглядел слишком нарядным, можно дополнить его обувью на плоской подошве, минималистичной сумкой или объемным пальто. Такой комплект легко адаптируется для весны и подходит как для повседневных образов, так и для вечерних выходов.

Играйте на контрасте с утилитарными вещами





Вау-прием, который точно заслуживает внимание – элегантный аксессуар будет выглядеть особенно стильно с функциональной одеждой немного грубого кроя.

Такой контраст часто можно увидеть на подиумах: элегантные аксессуары появляются рядом с объемными пальто, куртками и моделями в стиле рабочей одежды.

Например, длинные кожаные перчатки можно добавить к оверсайз-пальто или объемной куртке. В таком комплекте аксессуар выглядит неожиданно и делает образ более сложным. Хорошо выглядят сочетания с широкими брюками, плотным трикотажем и ботинками на массивной подошве.