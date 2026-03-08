Для межсезонья: 7 практичных моделей обуви

В ближайшие месяцы не стоит ждать стабильной погоды, поэтому нужна обувь, которая не промокает, греет и подходит под любой образ. Задача сложная, но решаемая. В коллекциях последних сезонов дизайнеры все чаще делают ставку на утилитарные силуэты – плотную подошву, закрытые модели и лаконичный дизайн. Рассказываем, какие пары стоит добавить в гардероб в это время года.

Челси на массивной подошве

Челси – одна из самых универсальных моделей для переходного сезона. Плотная подошва хорошо защищает от холодного асфальта и луж. В последние годы дизайнеры делают их более массивными: увеличивают толщину подошвы и добавляют тракторный рельеф, поэтому они выглядят акцентно и легко вписываются в образы на каждый день.

Черные кожаные челси WYSH, 12 990 ₽





Их можно носить с прямыми джинсами, брюками, длинными пальто и тренчами. Еще один удачный вариант – сочетать их с юбками миди или платьями из плотного трикотажа: контраст женственного силуэта и грубой обуви делает образ стильным без особых усилий.

Лоферы на плотной подошве

Лоферы – один из самых удобных вариантов обуви для переходного сезона. Они закрывают стопу, выглядят аккуратно и подходят как для деловых, так и для повседневных образов.





Лоферы легко комбинировать с базой. Они хорошо смотрятся с классическими брюками, прямыми джинсами, юбками миди и строгими пальто. Чтобы образ выглядел более расслабленно, можно носить их с плотными яркими носками, объемными свитерами и широкими брюками.

Оксфорды

Еще один вариант классики, от которого не стоит отказываться. У большинства моделей очень лаконичный дизайн, поэтому их легко сочетать с элементами повседневного гардероба, а еще в них комфортно гулять (то, чего так не хватало во время долгой зимы).

Ботинки MAX Ash, 24 000 ₽





Лучше всего оксфорды смотрятся с прямыми брюками, костюмами и джинсами классического кроя. Но их также можно сочетать с широкими брюками, платьями миди, длинными пальто и объемными шарфами.

Треккинговые ботинки

Практичные ботинки в стиле outdoor вышли в топ на стристайлах. Изначально предназначенные для активного отдыха, сегодня они активно появляются в городском гардеробе благодаря прочной подошве, устойчивости и удобной посадке.





Такая обувь особенно хорошо подходит для холодных и дождливых дней. Треккинговые ботинки можно сочетать с джинсами, плотными брюками, пуховиками и парками. Носите их с длинными пальто и трикотажными платьями, чтобы создать контраст между функциональной обувью и более мягкими силуэтами.

Резиновые сапоги

Мода на них уже была в середине 2010-х, и сейчас вернулась – как раз вовремя, снег будет активно таять. Раньше в топе были сапоги с принтами, узорами и узнаваемой клеткой, а сегодня актуальны минималистичные модели без яркого декора – чаще всего в черном, темно-зеленом или бежевом цвете.

Сапоги резиновые De Mount, 2 699 ₽





Их можно носить с джинсами, широкими брюками, тренчами и длинными пальто. Не бойтесь сочетать их и с мини юбками и колготками с принтом.

Ботинки в стиле workwear

Массивные ботинки на шнуровке и массивной, тракторной подошве остаются одной из самых практичных моделей для холодной весны. Это – отголоски моды на рабочую одежду и функциональность.

Ботинки Grate, 27 990 ₽





Такая обувь хорошо сочетается с джинсами, плотными брюками и объемными свитерами. Чтобы образ выглядел более собранно, миксуйте их с длинными пальто или тренчами, играя на контрасте между утилитарной обувью и классической верхней одеждой.

Жокейские сапоги

С этой моделью не нужно выбирать между практичностью и стилем – любой образ сразу станет классным. Дополняйте леггинсами, худи, джинсами, свитерами с объемным горлом и даже базовыми лонгсливами

Женские демисезонные жокейские сапоги EKONIKA, 34 990 ₽





У таких моделей обычно очень лаконичный дизайн, поэтому можно дать простор фантазии в аксессуарах – дополняйте образ яркими сумками, шарфами, массивными брошами и крупными серьгами.