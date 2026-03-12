Дизайнер Татьяна Котова рассказала, как изменилась индустрия моды в России за последние годы

Российская модная индустрия за последние годы заметно выросла – как в уровне исполнения, так и в концептуальности коллекций. Об этом в беседе с Клео.ру рассказала основательница бренда KOTOVA Татьяна Котова в преддверии показа на Московской неделе моды.

"Развитие очень заметно. С каждым сезоном я вижу, как растут российские бренды: уровень исполнения, технические и конструкторские решения становятся все сложнее и интереснее. Но самое главное – в коллекциях появился глубокий смысл и авторская идея", – высказалась Котова в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Татьяна также отметила важную роль крупных модных событий, которые дают возможность заявить о себе дизайнерам из разных регионов страны.



Очередную коллекцию модельер представит 17 марта. Линия получила название "Зефир" и вдохновлена стихией воздуха. В основе концепции – образ весеннего ветра и ощущение легкости. В коллекции используются летящие ткани, объемные формы и принты с облаками и небесными оттенками.



Одним из ключевых образов дизайнер называет образ "Облако" – юбку и блузон нежно-голубого цвета, которые, по задумке автора, должны передавать ощущение спокойствия и гармонии. В целом коллекция напоминает гардероб путешественника, отправляющегося в путь на воздушном шаре, что объясняет присутствие ретро-деталей – пелерин, воротничков и лент.



Котова также уделила внимание сценографии показа. На экранах во время дефиле будут транслироваться кадры с воздушными шарами, а музыкальное сопровождение для шоу создавалось специально под атмосферу коллекции.

