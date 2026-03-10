Модный дом Jil Sander представил коллаборацию с брендом очков Oliver Peoples

Немецкий модный дом Jil Sander представил новую коллаборацию с брендом оптики Oliver Peoples. Совместная капсула включает шесть моделей солнцезащитных очков и уже поступила в продажу в избранных бутиках марок, а также на их онлайн-платформах.

Дизайн коллекции разработал креативный директор Jil Sander Симоне Беллотти. В линейке представлены модели в разных материалах: часть очков выполнена из титана и дополнена двойной перемычкой и геометрическими линзами, другая – из ацетата с эргономичными дужками и индивидуально разработанными шарнирами.

Коллаборация стала первым этапом долгосрочного партнерства между двумя брендами. Некоторые модели уже можно было заметить на подиуме во время последнего показа Jil Sander, где они стали частью образов новой коллекции.



Запуск сопровождает рекламная кампания, снятая фотографом Уолтер Пфайффер. Съемки прошли в Гамбург – городе, где дизайнер Жиль Зандер основала свой бренд в 1968 году.

Новая линия очков продолжает минималистичную эстетику дома, за которую Jil Sander давно ценят в индустрии.