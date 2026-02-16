Главное на Неделе моды в Нью-Йорке: лучшие моменты и самые обсуждаемые коллекции

На Нью-Йоркской Неделе моды 2026 дизайнерам надоело изобретать велосипед, и они решили заглянуть в свои архивы. Вместо странных конструкций на подиумах воцарилась одежда, которую хочется надеть и пойти – будь то прогулка по Манхэттену или вечеринка в опере. Рассказываем о главных коллекциях, трендах и айтемах, которые мы будем носить в 2026 году.

Marc Jacobs

Марк Джейкобс решил окунуться в ностальгию. Его новая коллекция "Память. Потеря" – это микс из его собственных хитов 90-х и отсылок к легендарному минимализму того времени.

Что носим: Клетчатые юбки с низкой посадкой, уютные бежевые свитеры и строгие пальто.

Фишка: На смену огромным "кукольным" нарядам прошлых сезонов пришла практичность. Цвета – нежный розовый, мятный и голубой. Все выглядит очень презентабельно и строго.





Coach

Показ прошел в историческом здании Cunard Building, воспевая дух приключений. Креативный директор Стюарт Веверс смешал все: от викторианских воротников до эстетики рок-фестивалей начала 2000-х.

Что носим: Многослойные образы, "состаренный" деним, огромные джинсовые шорты и деконструированные жакеты в клетку.

Фишка: Аксессуары из винтажных футбольных мячей и бейсбольных перчаток. Вещи выглядят так, будто у них есть история, а эффект "поношенности" – главный тренд сезона.





Ralph Lauren

Ralph Lauren верен себе: его коллекция – это воплощение вечного американского стиля. В этот раз он вдохновлялся "бунтарским духом" женщины, которая не зависит от трендов.

Что носим: Твидовые накидки, кепки-газетчики, кожаные корсеты в сочетании с шерстяными брюками и жокейские сапоги.

Фишка: Контраст грубого и нежного. Например, объемный свитер с цветочной вышивкой теперь легко сочетается с нарядной вечерней юбкой. И не забудьте про акцентные пояса!





Michael Kors

Свое 45-летие бренд отметил с размахом в Метрополитен-опера. Майкл Корс показал, что вечерний выход в Нью-Йорке может быть любым: от бального платья до строгих брючных костюмов.

Что носим: Пушистые куртки из овчины, страусиные перья на рукавах и сумках, классические пальто из фланели.

Фишка: Дизайнер объявил войну шпилькам. Модели вышли на подиум в обуви на устойчивом блочном каблуке или вовсе в балетках с квадратным носом. Теперь на вечеринках можно танцевать до утра!





Calvin Klein

Новый креативный директор Вероника Леони взялась за возрождение сексуальности бренда. Она соединила фирменный минимализм 90-х с тем, что сама назвала "гедонистической элегантностью".

Что носим: Костюмы без рукавов, высокие сапоги-носки, длинные перчатки и монохромные ансамбли в цвете мерло.

Фишка: Баланс между строгостью и откровенностью. Джинсовые тотал-луки соседствуют с прозрачными тканями и идеальным кроем в духе старого Calvin Klein 70-х годов.



