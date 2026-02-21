Облачный, розовый, сливочный: весенняя палитра маникюра, которую захочется повторить

Весной руки снова на виду: прятать их в карманы и перчатки больше не получится. А значит, маникюр становится еще более важной частью образа. Главные оттенки весны-2026 словно подсмотрены у природы: молочный "Облачный танцор", нежный розовый, пастельный желтый. Рассказываем, как их носить и с какими дизайнами сочетать, чтобы быть в тренде.

Розовый нюд

Один из самых актуальных оттенков весеннего сезона – это нежно-розовый. Особенно выигрышно он смотрится в желейной, полупрозрачной текстуре.

Украшенный первоцветами, нежно-розовый маникюр приобретает особенное весеннее настроение.

Едва заметные узоры – еще один весенний тренд. Украшаем ногти полька-дотом, цветами, рисуя в оттенке на пару тонов светлее базового лака. Получается нежно и видно только вблизи.

Нежно-розовый или светло-сиреневый велюр – прекрасный вариант для тех, кто не любит маникюр, солирующий в образе. Он комплиментарно смотрится на ногтях любой длины и формы, красиво переливается, но не перетягивает на себя все внимание.

Светло-розовый френч, украшенный контрастным горошком, – женственный дизайн, который подходит к платьям и романтичным образам.

Светло-розовый трендовый оттенок может красиво сочетаться с другими, более темными цветами – например, кофейным или бургунди.





Облачный танцор

Главный цвет года по версии Pantone не потерял своей актуальности к концу зимы: весной он будет по-прежнему в тему.

Не перегружаем облачный цвет декоративными элементами: максимум – тонкие рисунки белым или серебром.

Оригинально смотрится "облачный" цвет в магнитной текстуре. Бархатное сияние на ногтях красиво сочетается с одеждой из денима, голубым и белым трикотажем.





Серебряные цветы на сером облачном фоне – отсылка к весне, которая уже близко, несмотря на пасмурную серость за окном.

И снова сливочное масло

Один из самых неоднозначных цветов прошлого лета, похоже, не торопится покидать тренды.

Носим сливочно-желтый в однотонном маникюре, украшаем его цветами или делаем героем цветного френча – все эти варианты актуальны как никогда.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего маникюра, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!