К 8 Марта: подборка самых романтичных платьев

Силуэт baby doll

Романтичные, но не пошлые варианты без цветочков и бантиков. Обратите внимание на модели из фактурной ткани с блеском, вышивкой или другими деталями – они дополнительно усилят силуэт.

Такие платья можно сочетать и с туфлями, и высокими сапогами – выбирайте по формату мероприятия. Верхняя одежда может быть любой, а вот с украшениями нужно быть аккуратнее – выразительные бусы дополнительно подчеркнут линию декольте, а большие сережки, наоборот, перегрузят образ.

Кукольное платье с пайетками limited, 16 950 ₽





Перья

Этот декоративный элемент сейчас в топе трендов, но его достаточно сложно вписать в повседневный образ. Идеальное решение – выбрать платье с перьями для праздника. Обратите внимание на модели с юбкой полностью из перьев или варианты с драпировкой только на рукавах – они выглядят более собранными и менее акцентными.

Если платье будет спокойного, светлого или темного оттенка, его можно дополнять любыми украшениями. Если модель яркая, ограничьтесь обувью в тон и сумкой геометричной формы, чтобы не нарушить баланс.

Fiore Dress Black Sorelle Era, 34 000 ₽





Комбинации

Хороший вариант для неустойчивой погоды – такие платья можно надеть с сапогами-ботфортами и жакетом, или с пушистым кардиганом и грубыми ботинками, чтобы создать более уютный образ.

К такому луку хорошо подойдет пушистая шуба или пальто oversize кроя. Чтобы соблюсти баланс в объеме, выбирайте клатчи или небольшие сумки на длинном ремне.





Красные платья

Они подходят не только для Дня Святого Валентина и лета – в ярких моделях очень приятно встречать весну. Выбирайте любые оттенки, от ярко-алых до глубокого красного ближе к бордо. Хлопок сделает образ более легким, твид или жакард – более собранным, а декоративные элементы помогут разнообразить лук.

Можно смиксовать с трендом polka dot. Выбирайте контрастный горошек небольшого размера и подбирайте остальные аксессуары в тон к принту.

Платье из вискозы Moschino, 31 400 ₽





С объемными рукавами

Когда не хочется слишком праздничный образ – такое платье подойдет для любого случая и останется в вашем гардеробе надолго. Обратите внимание на модели из летящей ткани – они сделают лук легким и романтичным.

С такой моделью можно и нужно разгуляться в аксессуарах – дополняйте ее большими яркими брошами, ниткой жемчуга, серьгами-конго и набором колец.

Платье Principe di Bologna, 21 990 ₽





Платье-рубашка

Выведите эту модель из офисных образов с помощью принтов, кроя и оттенка – такие платья хорошо выглядят в пастельной гамме и становятся главным акцентом всего образа. В нем можно пойти в гости, на свидание или на ужин с подругами – особенно удобно, если в один день у вас будет несколько встреч.

Для них не нужна сложная стилизация – остается только выбрать обувь, например ботфорты или ботинки, и накинуть на плечи пальто прямого кроя.

Платье-рубашка с принтом DREAMS by Alena Akhmadullina, 19 990 ₽

Платье с воланами

Классика праздника – нарядно, но не вычурно. Носите их навыпуск, чтобы создать эффект летящего наряда. Выбирайте модели из атласа или любой блестящей ткани, чтобы у всего образа появилась динамика (это тоже большой тренд). Если будет холодно, можно накинуть удлиненный oversize жакет немного мужского кроя, который полностью закроет длину платья. Носите с ботинками на тракторной подошве и длинными сапогами-чулками, тогда образ будет сексуальным даже без откровенного выреза и экстремальной длины мини.

Платье Love Republic, 8999 ₽





Платье с выразительными плечами



Особенно эффектно такие модели выглядят в длине макси. Важно соблюсти баланс между пропорциями фигуры, поэтому выбирайте любой вариант – от графичных вставок до легких воланов. Темные оттенки сделают образ более элегантным и сдержанным, а светлые, наоборот облегчат лук и создадут то самое весеннее настроение, которого мы ждали весь год.

Платье макси с кружевной вставкой на спине Namelazz, 39 900 ₽



