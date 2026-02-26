Меган Маркл повторила образ принцессы Дианы во время визита в Иорданию

На встрече ВОЗ в Аммане герцогиня Сассекская появилась в светлом твидовом жакете с двубортной застежкой, дополнив образ топом и широкими брюками в тон. Минималистичный и сдержанный образ Меган стал предметом обсуждения в соцсетях – многие отметили, что этот выход напоминает стиль принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри совершили двухдневный визит в Иорданию, где приняли участие в серии официальных мероприятий, включая встречу Всемирной организации здравоохранения. По данным зарубежных СМИ, поездка не была анонсирована заранее и стала одним из первых международных визитов пары в 2026 году.

Это не первый случай, когда наряды Меган вызывают ассоциации с образом принцессы Дианы. Ранее герцогиня уже появлялась в вещах, похожих на те, что носила ее свекровь – от легендарной фиолетовой толстовки Northwestern до ярких сочетаний фиолетового и красного, которые Диана часто выбирала для официальных выходов в конце 80-х.

После заседания супруги отправились в молодежный центр QuestScope, расположенный в лагере беженцев, где встретились с подростками, участвующими в образовательных программах. Позже Меган и Гарри посетили специализированную больницу в Аммане, где пообщались с пациентами, включая 14-летнюю девочку из Газы, проходящую лечение после ожогов.

Поездка в Иорданию стала продолжением международных инициатив пары. В прошлом году Меган и Гарри уже посещали Нигерию и Колумбию, а также приняли участие в мероприятии Invictus Games в Канаде.

Любопытно, что визит герцогов совпал по времени с громкой новостью из Великобритании – арестом бывшего принца Эндрю, дяди Гарри, по делу о злоупотреблении служебным положением в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.