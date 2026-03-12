Дизайнер Татьяна Котова: о Московской неделе моды, новой коллекции "Зефир" и поиске мирного неба

Мода – это не всегда огромные цеха и штаты сотрудников. Иногда это история одного человека, влюбленного в ткань, форму и искусство. Татьяна Котова, основательница авторского бренда KOTOVA, – именно такой "дизайнер-одиночка" в лучшем смысле этого слова. Обладая дипломом модельера-конструктора и более чем 20-летним опытом, она создает свои коллекции буквально на одном дыхании: от первой идеи до последнего стежка.

Стиль KOTOVA – это тонкая игра на контрастах ретро-эстетики и футуризма. Татьяна известна своими архитектурными силуэтами, объемными формами и любовью к сложным фактурам. Ее работы уже успели оценить не только в России, но и на подиумах Милана, Алматы и Минска.

Прошлым летом на Московской неделе моды дизайнер представила коллекцию "Сад ночной" – глубокую, таинственную и драматичную, вдохновленную поэзией Николая Заболоцкого.



Но мода, как и природа, переменчива. Совсем скоро, 17 марта, в рамках новой Московской недели моды Татьяна представит нечто совершенно иное. На смену ночным теням приходит свет, легкость и весенний ветер. Мы поговорили с Татьяной о подготовке к показу, символизме мирного неба и о том, зачем дизайнеру перед важным событием отправляться на рыбалку.



– Татьяна, совсем скоро мы увидим вашу новую работу. Расскажите, какая концепция легла в основу этой коллекции?

– Новая коллекция называется "Зефир", и она целиком посвящена стихии воздуха. В античной мифологии Зефир – это западный ветер, вестник весны и обновления. Для меня этот образ стал символом начала новой жизни, чистоты и надежды.

Концептуально коллекция напоминает гардероб путешественника, который отправляется в путь на огромном воздушном шаре. Здесь много ретро-деталей: пелерины, воротнички, отделка лентами. Я использовала принты с облаками и нежным закатным небом. Мне хотелось передать это ощущение парения, поэтому ткани выбраны максимально летящие и объемные, создающие эффект "пузырей" или воздушных замков.

– Есть ли у вас любимый образ из новой коллекции? Какой он?

– Мой любимый образ – юбка и блузон "Облако". Он лучше всего отражает суть коллекции. Для меня этот нежный голубой цвет и мягкие фактуры – мое внутреннее ощущение мирного неба. Это то, чего нам всем сейчас хочется: тишины, чистоты и гармонии. В этом наряде модель буквально превращается в облако, легкое и свободное.





– Вы уже не первый раз участвуете в Московской неделе моды. На ваш взгляд, как изменилась индустрия за последние годы?

– Развитие очень заметно. С каждым сезоном я вижу, как растут российские бренды: уровень исполнения, технические и конструкторские решения становятся все сложнее и интереснее. Но самое главное – в коллекциях появился глубокий смысл и авторская идея.

И, конечно, я очень благодарна организаторам Московской недели моды за то, что они дают нам, дизайнерам из регионов, возможность показать себя на главном подиуме страны. Это колоссальная поддержка.

– Подготовка к показу – это ведь не только одежда, но и атмосфера. Уделяли ли вы внимание сценографии в этот раз?

– Обязательно! Мы стараемся сделать шоу целостным. На экранах в поддержку коллекции будут транслироваться кадры с воздушными шарами в бескрайнем небе. Музыка тоже авторская – диджей собирал треки специально под ритм и настроение "Зефира". Более того, в этот раз мы тесно работали с руководителем модельного агентства: вместе продумывали макияж и прически, чтобы каждая деталь помогала зрителям полностью погрузиться в нашу воздушную историю.

– У многих творческих людей есть свои приметы или ритуалы. Как вы настраиваетесь на успех перед выходом коллекции?

– У меня их два, и они очень разные! Первый – чисто профессиональный: я обязательно шью самое сложное и интересное платье в самый последний момент, прямо перед вылетом. В этот период я максимально погружена в процесс, и именно в таком состоянии рождаются идеи, которые потом становятся отправной точкой для следующих коллекций.

А второй ритуал – это "перезагрузка". Чтобы голова оставалась светлой, мне нужно полное уединение. В этом году мой единственный выходной в разгар подготовки выпал на 8 марта, и я провела его... на рыбалке! Это лучший способ проветрить мысли, выкинуть лишнее и вернуться к работе с новыми силами. Теперь я готова к показу на все сто.

Показ коллекции "Зефир" бренда Tatiana Kotova состоится 17 марта на Московской неделе моды.